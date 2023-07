Cancerul de sân depistat la timp poate fi vindecat! Tipurile cancerului de sân

Cancerul de sân are un stadiu preclinic (când femeia nu simte nici o modificare la nivelul sânilor) și un stadiu clinic (când modificările la nivelul sânilor sunt palpabile). Există două etape în dezvoltarea cancerului de sân.

CANCERUL NON-INVAZIV (in situ) Este cancerul care nu a depășit structura în care a apărut (duct, lobul). Acest tip de cancer se împarte în două categorii: Carcinom ductal in situ (CDIS) este cancerul care apare în ducte; Carcinom lobular in situ (CLIS) este cancerul care apare în lobuli.

CANCERUL INVAZIV. Este acel cancer care a depășit structura în care a apărut inițial (duct, lobul) cu invazia țesutului mamar din jur. Acesta tip de cancer se împarte în două categorii: Carcinomul ductal invaziv (CDI) este cancerul care începe în ductele mamare și apoi se răspândește în țesuturile din structura sânului (acesta este cel mai întâlnit tip de cancer mamar; Carcinomul lobular invaziv (CLI) este cancerul care apare și se dezvoltă în lobuli dar tinde să se răspândească spre alte zone ale corpului.

Programează-te pentru un test gratuit de depistare a cancerului de sân!

