2023 a fost cel mai cald an din istorie, dar 2024 l-ar putea întrece. Director ANM: „E posibil să înscrie un nou record”

Directorul ANM, Elena Mateescu, trage un semnal de alarmă cu privire la temperaturile extreme din acest an. După ce 2023 a fost cel mai cald an din istorie la nivel global și în România, există indicii puternice că vara 2024 ar putea depăși acest record.

Temperatura medie a intervalului ianuarie-iunie din acest an este cu două grade mai ridicată faţă de perioada similară a anului anterior.

„2023 rămâne, până la acest moment, cel mai cald an din istorie în ţara noastră, dar şi la nivel mondial şi comparând temperatura medie a intervalului ianuarie-iunie din acest an cu perioada similară a anului anterior, avem mai mult de două grade faţă de anul 2023. Şi cu siguranţă, în condiţiile în care luna iunie a fost cea mai caldă lună iunie, luna iulie de asemenea are o şansă, mâine e ultima zi, ne aflăm deja cu abaterea cea mai mare, vara 2024 e posibil să înscrie un nou record”, a afirmat directorul ANM, Elena Mateescu, marţi seară, la Antena 3.

Potrivit Elenei Mateescu, Codul Roşu care a fost valabil luna aceasta, între 13 şi 18 iulie, şase zile consecutive, reprezintă un record, fiind ”cel mai lung, persistent şi în număr de zile consecutive, şi extins la nivel teritorial cod roşu pentru astfel de fenomen în ţara noastră”.

Ea a precizat că nu trebuie să excludem ”posibilitatea” emiterii de coduri roşii meteo de temperaturi ridicate şi pentru luna viitoare.

”Dacă în deceniile anterioare, până în 2000, aveam unu, trei, cel mult patru ani secetoşi pe deceniu, iară că din 2001 avem deja şase sau cinci ani, ceea ce înseamnă o creştere evidentă a acestei tendinţe”, a spus Elena Mateescu.