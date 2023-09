Vara din 2023, cea mai caldă din 120.000 de ani. Ce ne așteaptă

Pe fondul acestui an de foc, numărul și intensitatea fenomenelor extreme precum incendiile de vegetație, furtunile, canicula sau inundațiile, vor crește, atrag atenția climatologii, iar anul viitor ar putea fi și mai rău din aceste puncte de vedere decât anul acesta.

„Prăbușirea climei a început”, a avertizat şeful ONU, António Guterres, într-un comunicat în care se precizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a raportat că în acest an s-a înregistrat am cea mai fierbinte vară din emisfera nordică. Concret, OMM, citând date de la Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene (C3S), a comunicat că luna trecută a fost cea mai fierbinte lună august înregistrată și a doua cea mai fierbinte lună după iulie 2023.

Se estimează că în luna august a fost cu aproximativ 1,5 grade Celsius mai cald decât media normală. În plus, în același interval s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură lunară la suprafață a mării la nivel mondial, de aproape 21 de grade Celsius.

„Zilele de vară nu doar latră, ci mușcă”, a declarat António Guterres într-o formulare plastică după publicarea raportului, citat de aljazeera.com. Potrivit C3S, până acum, 2023 este al doilea cel mai fierbinte an cu doar 0,01°C în urma anului 2016. Oamenii de știință spun că schimbările climatice sunt cauzate de om prin arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale, cu un impuls suplimentar din partea unui fenomen natural El Nino, care este o încălzire temporară a unor părți ale Oceanului Pacific care schimbă vremea la nivel mondial. „Observăm, nu doar condițiile meteo extreme, ci și persistența lor, dar și impactul pe care acestea le au atât asupra oamenilor, cât și asupra planetei. Sunt o consecință clară a încălzirii sistemului climatic”, a spus Carlo Buontempo, directorul serviciului C3S.

Copernicus, o divizie a programului spațial al UE, are înregistrări care datează din 1940, dar în Regatul Unit și Statele Unite, înregistrările globale datează de la mijlocul anilor 1800 și se așteaptă ca acele agenții meteorologice și științifice să raporteze în curând că vara aceasta a fost una de record la capitolul temperaturi înregistrate. În plus, conform Climate Reanalyzer al Universității din Maine, până acum, temperaturile zilnice din septembrie sunt mai ridicate decât cele înregistrate înainte pentru această perioadă a anului, existând posibilitatea ca și această lună să fie una de record.

2024 ar putea fi și mai rău

Climatologul Roxana Bojariu susține chiar că există perspectiva ca anul 2023 să bată toate recordurile, conform digi24.ro. „Probabil că până la sfârșitul anului am putea avea o ierarhie în care 2023 să doboare recordul lui 2016. Recordurile acestea se doboară și lună de lună, în unele cazuri chiar de la zi la zi, așa cum a fost în această vară. Vara 2023 este ca vară boreală cea mai caldă la nivel global, așa cum rezultă din înregistrări. Avem de-a face cu temperaturile cele mai mari din ultimii 120.000 de ani apreciază experții, iar asta este o estimare bine fundamentată de comunitatea științifică. Este o probabilitate foarte mare ca 2024 să fie chiar mai călduros decât 2023, pentru că fenomenul El Nino va ajunge la maturitate, iar influența sa asupra temperaturii medii globale va fi mult mai mare. Practic, El Nino s-a dezvoltat din vara acestui an, ia un timp până când răspunsul atmosferei la temperaturile mult mai mari din Pacific apar și în atmosferă. Pe lângă ce se întâmplă în Pacificul tropical, unde sunt temperaturi mai mari, avem și încălzirea la nivelul întregului ocean planetar”, a explicat Roxana Bojariu.

În ceea ce privește prognozele pentru această iarnă, climatologul a declarat că e posibil să fie ninsori puternice, dar că deocamdată e dificil de estimat. Nu e exclus să avem episoade limitate în timp, dar severe, chiar în condițiile schimbării climei putem avea episoade limitate în timp, poate mai scurte, dar mai intense, a explicat ea. „Toate sistemele de vreme, inclusiv cele din anotimpul de iarnă pot căpăta un nivel de severitate mult mai mari. Vom avea noi norme climatice, o nouă ordine climatică, deja facem trecerea spre noua ordine climatică. Se schimbă toate caracteristicile anotimpurilor și ale formei în care fenomenele atmosferice se manifestă”, a mai afirmat climatologul.

Totuși, să nu ne panicăm

La rândul lui, Alex Trandafir, masterand în Știința și Managementul Schimbărilor Climatice la Universitatea Loughborough din Marea Britanie, susține că cei de la ONU au realizat de fapt o traducere a raportului OMM, o transformare în cuvinte a datelor, și anume că este deosebit de important să urmărim cu atenție și să înțelegem situația climatică. „Așa cum au menționat și ei, anul acesta avem de-a face practic cu o încălzire accelerată, pentru că pe lângă încălzirea pe fondul factorilor antropici, avem prezent și fenomenul El Niño care «pune paie pe foc», ca să spunem așa. Am avut cea mai caldă lună august din istorie și al doilea cel mai cald an (până acum) după recordul din 2016. Totuși, nu e cazul din punctul meu de vedere să trecem într-o stare de panică, ci mai degrabă una de prudență sporită. Clima nu se va schimba masiv, însă numărul și intensitatea fenomenelor extreme probabil va crește în continuare, în special pe fondul acestui an «de foc», și atunci e foarte important să știm cum să le prevenim acolo unde putem (cum e cazul incendiilor de vegetație) și să le atenuăm, să scădem impactul lor asupra noastră acolo unde nu putem să controlăm producerea lor (furtuni, caniculă, inundații etc.). Repet, e extrem de important să fim constant la curent cu vremea. Dacă până acum luam cu noi umbrela când știam că vine ploaia și trebuie să ieșim din casă, acum probabil va trebui să dăm măsurile astea cu un pas înainte și să le integrăm și mai mult în viața noastră”, a precizat Alex Trandafir.