Un sportiv va traversa Marea Neagră pentru ca 20 de copii să beneficieze de lecții de logopedie

Sportivul de anduranţă Alex Dumbravă pleacă luni într-o aventură de Cartea Recordurilor, el urmând să traverseze singur Marea Neagră într-o barcă cu vâsle, demersul său având scopul de a ajuta 20 de copii să beneficieze de lecţii de logopedie.

„Acesta va pleca din Mangalia şi va ajunge până la Batumi, în Georgia, după 1.200 km vâsliţi în 20 de zile. Însă doborârea recordului mondial nu este singura motivaţie a lui Alex, dorinţa lui fiind să ajute minimum 20 de copii pentru a beneficia de aproximativ 200 de şedinţe de logopedie. Aceste şedinţe i-ar ajuta pe copiii beneficiari cu deficienţe de vorbire în societate şi ar contribui la îmbunătăţirea performanţei şcolare a acestora", se precizează în comunicatul citat.

Alex Dumbravă, care deţine deja un record mondial pentru traversarea Mării Negre în echipaj extins, şi-a înscris provocarea sportivă pe platforma Galantom şi, alături de Asociaţia Zi de Bine, îi încurajează pe toţi cei care vor să-l susţină să doneze pentru fiecare kilometru vâslit şi pentru fiecare zi petrecută pe mare pentru a oferi un start bun în viaţă copiilor cu deficienţe de vorbire, scrie Agerpres.

„Când eşti pe mare ai timp să te gândeşti la multe, iar în ultima vreme m-am gândit la cât de norocos sunt. Că am viaţa pe care o am, că sunt sănătos, că pot face ceea ce îmi place. Aşa că am ales să traversez Marea Neagră pentru cei mai puţini norocoşi şi sper ca cei care mă susţin sau se simt apropiaţi de cauză să doneze astfel încât 20 de copii cu dificultăţi de vorbire să primească ajutor şi să se integreze mai uşor în societate. Doborâm un record şi facem bine împreună", a declarat Alex Dumbravă, citat în comunicatul de presă.

400.000 de copii cu tulburări de pronunţie

Conform Centrului de Resurse Educaţionale, în România sunt 400.000 de copii cu tulburări de pronunţie, însă, în realitate, nu există destui logopezi pentru ca fiecare copil să primească o evaluare, ceea ce face ca numărul lor să fie mult mai mare.

„Problemele de vorbire au un impact semnificativ asupra copiilor de la situaţii de bullying din partea celorlalţi copii, până la abandon şcolar şi anxietate de interacţiune socială. Logopedia poate ajuta la gestionarea emoţiilor şi poate oferi un start bun în viaţă copiilor cu astfel de probleme", se mai arată în comunicat.

Prin platforma Galantom, oamenii pot deveni fundraiseri pentru o cauză în care cred, participând la un eveniment sportiv sau asumându-şi o provocare individuală. În ultimii doi ani, prin intermediul provocărilor sportive au fost donaţi 1,93 milioane de lei ce reprezintă 23% din suma totală a donaţiilor de pe platformă.

„Vedem din ce în ce mai des că sportul şi mişcarea nu au doar un impact personal de sănătate, dar provocările sportive pot deveni un motor pentru a genera o schimbare în jurul nostru. Ne bucurăm că putem oferi prin platforma Galantom un instrument uşor şi facil pentru sportivii ca Alex, ce vor să transforme provocarea lor sportivă într-o poveste despre generozitate şi speranţă", a declarat Gabriel Solomon, co-fondator al platformei Galantom.