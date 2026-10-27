Un nou termen în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) judecă marţi, 27 octombrie, dosarul înregistrat anul trecut, în care Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Călin Georgescu și Horațiu Potra Foto: Colaj foto: Inquam photos George Călin și Octav Ganea

Unul dintre inculpaţi a cerut, la termenul precedent din 12 octombrie, reluarea procedurii de cameră preliminară, însă instanţa a respins solicitarea.

Horațiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și infracțiuni privind regimul armelor și materiilor explozive, se află sub control judiciar din septembrie 2026.

Acesta fusese prins în Dubai în septembrie 2025 și adus în România în noiembrie, împreună cu fiul și nepotul său, și ei inculpați în dosar.

Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, cei 22 de inculpați ar fi fost implicați în fapte pe care procurorii le consideră de natură să pună în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu mai este vizat într-un dosar separat, în care este acuzat de propagandă legionară și de promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Ce au găsit polițiștii în decembrie 2024

Dosarul are la bază, între altele, evenimentele din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, când polițiștii au instituit filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și București.

În urma controalelor efectuate asupra unor autoturisme au fost descoperite cuțite tip briceag, pumnale, lame lungi, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice considerate deosebit de periculoase, cu potențial de a provoca explozii și de a produce pagube importante, răniri grave sau decese.

Procurorii susțin că acțiunile investigate au creat o stare de pericol pentru securitatea națională și pentru ordinea constituțională, precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea legală a puterii de stat.

În februarie 2025, anchetatorii au efectuat alte 47 de percheziții în cinci județe, inclusiv la locuința lui Horațiu Potra, unde au descoperit teancuri de dolari ascunse într-un seif sub podea și numeroase arme. Potra a afirmat că își asumă nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Separat, la 3 aprilie, Tribunalul București a dispus încetarea definitivă a controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, admițându-i contestația.