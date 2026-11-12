 Un autobuz cu 29 de oameni la bord s-a răsturnat într-un șanț, în județul Timiș. Opt persoane rănite au fost transportate la spital | adevarul.ro
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Un autobuz în care se aflau 29 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile, joi dimineață, în localitatea Hodoni, județul Timiș. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar la fața locului a fost mobilizat un număr mare de echipaje de salvare.

Accident grav în Timiș
Accident grav în Timiș Foto: ISU Timiș

UPDATE 06.58 Opt persoane rănite în accident, șase femei și doi bărbați

Toți răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, a anunțat ISU Timiș

Accident în județul Timiș
Accident în județul Timiș Foto: ISU Timiș

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 05:40, când pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea pasagerilor din autobuzul răsturnat în afara șoselei.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare, două autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, precum și trei ambulanțe SMURD.

La sosirea salvatorilor, aceștia au constatat că în autobuz se aflau 29 de persoane.

În urma accidentului, șapte dintre pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost evaluați de echipajele medicale la fața locului.

Toate cele șapte persoane erau conștiente și cooperante, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș.

„La sosirea echipajelor la locul intervenției s-a constatat că în accident a fost implicat un autobuz care transporta 29 de persoane. Acesta s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului, șapte persoane necesită îngrijiri medicale. Acestea sunt consultate la fața locului de către echipajele medicale. Toate victimele sunt conștiente și cooperante”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Intervenția este în dinamică, iar echipajele continuă misiunea la locul accidentului.

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