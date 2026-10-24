O deputată USR îl critică pe Tudorel Toader după arestarea preventivă a fiului său. „Le spune public victimelor că au fost manipulate”

Deputata USR Monica Berescu l-a acuzat sâmbătă, 24 octombrie, pe fostul ministru al Justiției Tudorel Toader că „își apără disperat numele, călcând în picioare cu mult cinism drama unor studente”, în contextul arestării preventive a fiului său, Alexandru Toader, acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

Foto: Facebook/Monica Berescu

„Tudorel Toader își apără disperat numele călcând în picioare cu mult cinism drama unor studente care au avut curajul să-și denunțe profesorul. Fiul lui e arestat într-un dosar de viol asupra unor studente, iar fostul ministru al Justiției n-a avut pentru ele nicio vorbă, doar acuzații.

Omul care a condus Justiția în negrele vremuri ale lui Dragnea le spune public victimelor că au fost manipulate, deși judecătorii au văzut dosarul și l-au arestat pe fiul lui, iar mesajul ăsta ajunge la fiecare fată care tace acum în fața unei catedre”, a transmis aceasta.

Deputata susține că, în declarațiile sale, Tudorel Toader nu le prezintă pe studente drept victime, ci drept „unelte” influențate de o avocată și înregistrate de un jurnalist, într-un presupus complot pe care fostul ministru îl consideră îndreptat împotriva sa.

„Numai că acuzațiile nu le-au mai cântărit doar ziariștii sau procurorii. Un complet de judecători de la Curtea de Apel Iași a văzut probele și a decis arestarea pentru 30 de zile.

Mai grav e ce înțelege din asta orice studentă care a fost pusă vreodată să aleagă între demnitatea ei și o notă. Dacă vorbești, cineva cu nume mare o să spună la televizor că ai fost plătită, manipulată sau folosită”, adaugă deputata.

Monica Berescu mai afirmă că „pentru o fată de 20 de ani, care se teme deja că nu-și termină facultatea, e suficient ca să nu mai spună nimic nimănui.”

„Iar fetele astea au vorbit de mult. Acuzațiile au apărut în presă acum aproape un an, iar facultatea i-a cerut atunci să nu mai predea până se lămurește situația. El a continuat să predea și să dea note, de parcă recomandarea nu era pentru el.

Singurul atac din povestea asta e cel împotriva fetelor care au rupt tăcerea, iar el vine chiar de la un fost ministru al Justiției.”

Amintim că Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași și fiul fostului judecător CCR Tudorel Toader, a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, 24 octombrie, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

Potrivit acuzațiilor, acesta le-ar fi făcut avansuri după ce tinerele nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.

Potrivit procurorilor, Alexandru Toader ar fi abordat studentele pornind de la discuții despre facultate, pe care le-ar fi continuat cu întrebări personale, mesaje cu tentă sexuală și invitații în afara mediului academic. Anchetatorii susțin că acesta le-ar fi cerut să păstreze secretul și să șteargă mesajele.

Într-o postare publicată vineri, 23 octombrie, pe Facebook, Tudorel Toader a susținut că acuzațiile fac parte dintr-un demers care, de fapt, îl vizează pe el şi că o avocată care ar avea câteva dosare penale se foloseşte de fiul său, pentru a-şi rezolva propriile probleme legale.