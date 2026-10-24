 O deputată USR îl critică pe Tudorel Toader după arestarea preventivă a fiului său. „Le spune public victimelor că au fost manipulate” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 24 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

O deputată USR îl critică pe Tudorel Toader după arestarea preventivă a fiului său. „Le spune public victimelor că au fost manipulate”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Deputata USR Monica Berescu l-a acuzat sâmbătă, 24 octombrie, pe fostul ministru al Justiției Tudorel Toader că „își apără disperat numele, călcând în picioare cu mult cinism drama unor studente”, în contextul arestării preventive a fiului său, Alexandru Toader, acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

image
Foto: Facebook/Monica Berescu

„Tudorel Toader își apără disperat numele călcând în picioare cu mult cinism drama unor studente care au avut curajul să-și denunțe profesorul. Fiul lui e arestat într-un dosar de viol asupra unor studente, iar fostul ministru al Justiției n-a avut pentru ele nicio vorbă, doar acuzații.

Omul care a condus Justiția în negrele vremuri ale lui Dragnea le spune public victimelor că au fost manipulate, deși judecătorii au văzut dosarul și l-au arestat pe fiul lui, iar mesajul ăsta ajunge la fiecare fată care tace acum în fața unei catedre”, a transmis aceasta.

Deputata susține că, în declarațiile sale, Tudorel Toader nu le prezintă pe studente drept victime, ci drept „unelte” influențate de o avocată și înregistrate de un jurnalist, într-un presupus complot pe care fostul ministru îl consideră îndreptat împotriva sa.

„Numai că acuzațiile nu le-au mai cântărit doar ziariștii sau procurorii. Un complet de judecători de la Curtea de Apel Iași a văzut probele și a decis arestarea pentru 30 de zile.

Mai grav e ce înțelege din asta orice studentă care a fost pusă vreodată să aleagă între demnitatea ei și o notă. Dacă vorbești, cineva cu nume mare o să spună la televizor că ai fost plătită, manipulată sau folosită”, adaugă deputata.

Monica Berescu mai afirmă că „pentru o fată de 20 de ani, care se teme deja că nu-și termină facultatea, e suficient ca să nu mai spună nimic nimănui.”

„Iar fetele astea au vorbit de mult. Acuzațiile au apărut în presă acum aproape un an, iar facultatea i-a cerut atunci să nu mai predea până se lămurește situația. El a continuat să predea și să dea note, de parcă recomandarea nu era pentru el.

Singurul atac din povestea asta e cel împotriva fetelor care au rupt tăcerea, iar el vine chiar de la un fost ministru al Justiției.”

Amintim că Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași și fiul fostului judecător CCR Tudorel Toader, a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, 24 octombrie, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

Potrivit acuzațiilor, acesta le-ar fi făcut avansuri după ce tinerele nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.

Potrivit procurorilor, Alexandru Toader ar fi abordat studentele pornind de la discuții despre facultate, pe care le-ar fi continuat cu întrebări personale, mesaje cu tentă sexuală și invitații în afara mediului academic. Anchetatorii susțin că acesta le-ar fi cerut să păstreze secretul și să șteargă mesajele.

Într-o postare publicată vineri, 23 octombrie, pe Facebook, Tudorel Toader a susținut că acuzațiile fac parte dintr-un demers care, de fapt, îl vizează pe el şi că o avocată care ar avea câteva dosare penale se foloseşte de fiul său, pentru a-şi rezolva propriile probleme legale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
digi24.ro
image
Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”
stirileprotv.ro
image
Cine este cel mai SĂRAC ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină
gandul.ro
image
„Mi-era teamă să REFUZ”! Scandal în jurul lui Alexandru Toader. O studentă susține că acesta ar fi încercat să o sărute
mediafax.ro
image
FCSB – Rapid, echipele de start. Surprizele lui Reghecampf și Pancu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă un apartament în Drumul Taberei lângă blocul crăpat și cum explodează prețul în clădirile sigure
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
255 de ruși și belaruși! A venit anunțul OFICIAL, la scurt timp după discursul surprinzător al lui Vladimir Putin
digisport.ro
image
Un român și-a transformat peretele casei într-o grădină verticală! Ardeii au depășit doi metri: „Sunt niște avantaje imense”
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Trucul prin care scazi factura la caldură. Ce trebuie să pui în spatele caloriferului
observatornews.ro
image
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
cancan.ro
image
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
newsweek.ro
image
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
prosport.ro
image
Cine poate încasa ultima pensie a unei persoane decedate. Banii nu se pierd automat
playtech.ro
image
Dan Șucu – Gigi Becali 6-3. Acesta e scorul de la care pornește FCSB – Rapid
fanatik.ro
image
Zelenski, dispus să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia. De ce s-a schimbat așa radical viziunea președintelui Ucrainei ANALIZĂ
ziare.com
image
Gigi Becali a stat de vorbă cu Luca Niculescu și a dat verdictul: "Cum spuneam și de Nicușor Dan"
digisport.ro
image
„Nu e atent la ce bagă în gură!” Reacția dură a Ancăi Țurcașiu la adresa părinților care își lasă copiii cu tableta la masă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Asta înseamnă LUX! Imagini senzaționale cu apartamentul lui Liam Neeson. Cât costă paradisul de 420 de metri pătrați
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 24-25 octombrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă
click.ro
image
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
click.ro
image
Cristina Șișcanu, avertisment pentru bărbații aflați în relații: „Nu vă bucurați prea tare”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani! Ce cadou special i-au pregătit copiii: „Eu mi-am dorit doar atât”
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv