Tristan Tate, vizitat de fosta iubită și de fiică. O victimă a fraților a încercat să ia legătura cu ei

La Arestul Central, acolo sunt deținuți frații Andrew și Tristan Tate, au venit în vizită mai multe femei. Una dintre ele ținea de mână un copil.

Cristina Pazurati, o starletă de peste Prut, cu care Tristan Tate ar fi avut o relație amoroasă în 2019, a venit să-i viziteze în arest pe cei doi frați, conform Antena 3 CNN.

Tânăra a fost însoțită de fetița sa, care reprezintă rodul iubirii lor.

Zece minute mai târziu, tot la Arestul Central, a ajuns o altă tânără, care este cunoscută sub numele de Beatrice Anghel și are calitatea de victimă în dosar, motiv pentru care ea nu are dreptul să ia legătura cu Andrew și Tristan. Blonda a venit cu o sacoșă cu alimente, dar a fost refuzată de oamenii legii.

"Eu am dat o declarație favorabilă pentru ei, niciodată nu am spus că am fost victimă", a declarat tânăra. Se pare că Beatrice a încercat să se întâlnească și cu Georgiana Naghel, unul dintre "îngerii lui Tate", dar nu i-a fost permisă vizita.

Naghel Georgiana-Manuela, 30 de ani, presupusa concubină a unuia din cei doi frați, a înființat anul acesta firma New Era Learning SRL, cu obiectul principal de activitate declarat activități de consultanță în afaceri și management. Are sediul declarat pe strada Tudor Vladimirescu, în comuna Tunari, la circa 10 minute de sediul fizic al Universității Hustler, conform Newsweek.

La această adresă, situată la câteva minute distanță de sediile poliției naționale din Voluntari dar și al poliției locale, se află două vile identice cu arhitecturi șterse. Una dintre acestea este deținută de către Talisman Enterprises SRL din Săcele, județul Brașov deținută 100% de către Naghel Georgiana.

Întâlnirea dintre cele două domnișoare și frații Tate a durat două ore, iar la ieșire niciuna nu a dat declarații.

La ora 13:45, o altă tânără misterioasă a venit să-i vadă pe milionari, însă, de această dată, vizita a durat doar o jumătate de oră.

Frații Tate au cerut să fie judecați în libertate. Ei și-au motivat cererea pe faptul că au copii în România pe care trebuie să-i crească. Însă, judecătorii Curții de Apel București nu s-au lăsat înduplecați de cererea lor.

Tristan și Andrew Tate sunt cetățeni britanici, practicanți de kickboxing, care s-au mutat de câțiva ani în România. Milionarul Tristan Tate este cunoscut drept fost campion la kickboxing și fost iubit al Biancăi Drăgușanu.

Universitatea Hustler a fraților Tate arestați recent de DIICOT din Voluntari are obloanele trase