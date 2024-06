Trei ruși cu dublă cetățenie, acuzați că au „săvârșit fapte deosebit de grave prin care au vătămat interesele statului român”

Trei ruși cu dublă cetățenie ar fi "săvârșit fapte deosebit de grave prin care au vătămat interesele statului român". Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) a primit sesizări din partea MAI pentru a li se retrage acestora cetățenia română, relatează Libertatea.

Cei trei cetățeni ruși se numesc Viacheslav Fedorov, Anna Lidova și Evgeny Akhmadishin. Toți trei au fost născuți în Federația Rusă.

"Sesizările de retragere la care faceți referire se află în curs de soluționare la Comisia pentru cetățenie, activitate care nu este publică, conform art. 14 alin. (4) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată. În ultimii 2 ani, instituția noastră nu a emis ordine de retragere a cetățeniei române a unor persoane care au deținut sau dețin cetățenia rusă. Întrucât orice autoritate sau persoana care are cunoștință de existența unui motiv pentru retragerea cetățeniei române poate sesiza, în scris, Comisia, având obligația să prezinte dovezile de care dispune, instituția noastră are înregistrate mai multe astfel de sesizări privind cetățeni ruși pentru motivul prevăzut de art. 21 alin 1 lit c) – au obținut cetățenia română prin mijloace frauduloase - toate aflate în curs de soluționare", a explicat ANC pentru Libertatea.

Unul dintre ei nu se află la prima abatere

Fedorov Viachestav nu este la primul proces cu ANC privind retragerea cetățeniei române. În 2018, acesta a dat în judecată Autoritatea Națională pentru Cetățenie pentru a-și recuperea cetățenia română care îi fusese retrasă. El a avut câștig de cauză în instanță.

Inițial, acesta își pierduse cetățenia din cauza faptului că nu exista apostilă pe documentele depuse de el la dosar pentru obținerea cetățeniei în țara noastră.

Mii de ruși au depus cerere pentru cetățenie română de la începutul războiului

Potrivit unei investigații Hotnews, de la începutul războiului în Ucraina și până pe 8 mai 2023, 5.429 de cetățeni ruși au depus cereri de dobândire a cetățeniei române, care în acest moment se află în curs de soluționarea.

Dintre aceștia, majoritatea, mai exact 53,06%, sunt în baza unei prevederi speciale (articolul 11) din Legea cetățeniei române.

Potrivit articolului, persoanele sau descendenții celor care s-au născut pe teritoriile românești preluate de URSS în urma pactului Ribbentrop-Molotov, mai exact Basarabia, Bucovina de Nord - Cernăuți sau Bugeac, parcurg o procedură de acordare a cetățeniei mult mai simplificată față de restul.