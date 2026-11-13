Trei angajate ale Universității din București, acuzate de delapidare. Două au fost concediate

Universitatea din București (UB) a transmis vineri o serie de clarificări în cazul celor trei foste angajate ale casieriei cercetate pentru delapidare, subliniind că „niciun student nu a fost afectat de neregulile constatate”.

Trei angajate ale UB sunt acuzate de delapidare Foto: unibuc.ro

Potrivit instituției, suspiciunile au apărut în februarie 2025, când Direcția Financiar-Contabilă a identificat o neconcordanță între o chitanță de plată a taxei de studii, anulată în evidențe, și situația reală, relatează Agerpres.

În urma sesizării, rectorul UB, Marian Preda, a dispus, la 21 februarie 2025, un audit intern pentru a verifica existența altor cazuri similare.

Auditul a scos la iveală „mai multe chitanțe anulate fără temei de către trei angajate ale Casieriei Universității din București”, se arată în comunicatul instituției.

Ca urmare a concluziilor raportului, conducerea universității a constituit o comisie de cercetare disciplinară. UB precizează că două dintre persoanele indicate drept responsabile erau încă angajate ale instituției și au fost concediate.

„Ca urmare a analizei Comisiei de cercetare disciplinară, s-a dispus desfacerea contractelor individuale de muncă ale celor două angajate la data de 28 iulie 2025”, arată UB.

A treia persoană vizată nu mai lucra în instituție, contractul său încetând la 1 iulie 2022.

Reprezentanții Universității din București mai subliniază că femeile implicate erau „angajate ale Casieriei Universității din București, și nu «secretare»”, așa cum au fost prezentate în unele relatări.

Instituția transmite că a continuat verificările și strângerea de probe, iar la 10 martie 2026 a formulat plângere penală și s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului. UB precizează că „continuă în prezent, în deplină transparență, cooperarea cu organele de cercetare penală”.

În urma cazului, universitatea anunță că a revizuit și întărit mecanismele de control financiar.

„Au fost intensificate verificările privind înregistrarea și evidența încasărilor, precum și monitorizarea situațiilor financiare” și „au fost consolidate mecanismele de verificare și control al operațiunilor financiare desfășurate la nivelul instituției”, se menționează în comunicat.

Totodată, UB arată că „majoritatea plăților efectuate de studenți se realizează prin mecanisme de plată online, care au un grad ridicat de securizare, ponderea plăților în numerar la casierie fiind redusă”.

Cazul este investigat de procurori, care susțin că, în perioada 2022-2025, cele trei salariate și-ar fi însușit peste 1,6 milioane de lei din taxele achitate de studenți, prin anularea nejustificată a chitanțelor și neînregistrarea operațiunilor în evidențele contabile.

În dosar au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și conturi bancare, iar cele trei inculpate sunt cercetate sub control judiciar.