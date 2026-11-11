 Tații vor putea fi alături de mame în timpul nașterii. Legea care le garantează acest drept a fost promulgată | adevarul.ro
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Tații vor putea fi alături de mame în timpul nașterii. Legea care le garantează acest drept a fost promulgată

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Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe durata travaliului și a nașterii, dar și în timpul transferului între secțiile aceleiași unități medicale. Prevederea este inclusă într-o lege care modifică drepturile pacienților și care a fost promulgată miercuri, 11 noiembrie, de președintele Nicușor Dan.

Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană pe durata travaliului.
Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană pe durata travaliului. Foto: Arhivă

Actul normativ completează Legea drepturilor pacientului și introduce noi garanții pentru femeile însărcinate, atât în timpul sarcinii, cât și pe parcursul travaliului, al nașterii și până la externare.

Potrivit noilor prevederi, unitățile medicale, fie ele publice sau private, trebuie să respecte demnitatea și viața privată a gravidelor. Spitalele vor avea obligația să adopte măsuri organizatorice și tehnice pentru protejarea intimității acestora, inclusiv prin amenajarea unor spații care să asigure separarea vizuală adecvată în timpul travaliului și al nașterii.

Legea stabilește și dreptul femeii însărcinate de a solicita prezența unei persoane pe care o alege, pe întreaga durată a travaliului și a nașterii, precum și în cazul transferului în interiorul unității sanitare. Acest drept trebuie exercitat cu respectarea regulilor de igienă, a normelor epidemiologice și a cerințelor privind siguranța medicală.

Există însă și situații în care accesul însoțitorului poate fi limitat. Restricțiile sunt permise doar în mod excepțional, atunci când există motive obiective, justificate medical sau epidemiologic, iar prezența acestuia ar putea pune în pericol mama, nou-născutul, personalul medical sau ceilalți pacienți internați.

Mama și nou-născutul nu vor trebui separați fără un motiv justificat

O altă prevedere a legii vizează relația dintre mamă și copil imediat după naștere. Nou-născutul va avea dreptul să rămână alături de mamă atât după venirea pe lume, cât și pe perioada internării în spital.

Separarea va putea avea loc numai dacă există motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau situații de forță majoră. Acestea trebuie să fie justificate și consemnate în documentele medicale.

Totodată, spitalele vor trebui să organizeze îngrijirea de după naștere astfel încât să faciliteze contactul timpuriu dintre mamă și copil, începerea alăptării și sistemul de rooming-in, prin care nou-născutul rămâne în aceeași cameră cu mama, cu respectarea condițiilor de siguranță pentru amândoi.

Tot miercuri, președintele Nicușor Dan a promulgat un alt act normativ care modifică Legea drepturilor pacientului, de această dată în privința unor facilități acordate persoanelor asigurate.

Conform noii prevederi, pacienții incluși în sistemul de asigurări sociale de sănătate vor putea beneficia de scutece pentru adulți compensate în proporție de 80% din prețul de referință.

Produsele vor fi acordate pe baza unei prescripții eliberate de medicul specialist, indiferent dacă afecțiunea care impune utilizarea lor este temporară sau permanentă.

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