România, țara copiilor abandonați. Motivele pentru care mamele își părăsesc copiii încă de la naștere

Numărul copiilor abandonați la naștere este într-o continuă creștere, în România. Cele mai afectate județe de aceste fenomen dramatic sunt și cele mai sărace din țară. Neonatologii spun că principala cauză invocată de mame este lipsa bunurilor materiale, imposibilitatea de a-i crește.

Un fenomen dramatic capătă amploare, mai ales în maternitățile din județele sărace ale României. Tot mai mulți copii nou-născuți sunt efectiv abandonați în maternitate. În mare parte, mamele care-și abandonează copiii sunt femei din familii sărace și fără noțiuni elementare de educație sanitară sau educație sexuală. Statisticile confirmă această realitate sumbră. În jur de 9000 de copii sunt abandonați, pe an, în România. Unii în maternitate, alții în spitale sau, pur și simplu, dați statului fiindcă nu pot fi întreținuți de familie. În aceste condiții, România se află pe primul loc în Europa la numărul de copii abandonați. Specialistul în neonatologie, Carmen Zaboloteanu, de la Maternitatea Botoșani, spune că numărul copiilor abandonați anual este în continuă creștere în județul nord-moldav. ”Sunt mai mulți copii abandonați decât în anii anteriori. Mamele spun că nu pot crește copilul, invocând motive medicale sau sociale", precizează Carmen Zaboloteanu.

”Sărăcia este o problemă invocată”

"Sunt cazuri în care mama pur și simplu lasă copilul în maternitate și pleacă. În majoritatea cazurilor anunță personalul despre decizia ei, iar de de cele mai multe ori motivul invocat este sărăcia. Mărturisește că nu are cu ce să-l crească. De multe ori nici nu are locuință sau surse de venit. Sunt și cazuri în care copilul se naște în cadrul unei relații de concubinaj, iar mama nu are certitudinea că va avea o familie în care să-l crească. Sărăcia este o problemă invocată. Condițiile economice nu le ajută să poată crește acel copil. Nu au locuință, nu au venituri, nu au condiții”, precizează Carmen Zaboloteanu. Culmea, o caracteristică a mamelor care-și abandonează copilul la maternitate, cel puțin în județul Botoșani, este faptul că au deja mai mulți copii acasă. Unele nu se află la primul abandon. „Sunt mame care mai au copii acasă, în îngrijire. Și unul dintre motive este acesta, că nu pot să mai aibă grijă de încă unul. Mai mult, provin din familii care mai au și alți copii în plasament. Și asta ridică un semn de întrebare", adaugă Carmen Zaboloteanu.

Femei fără niciun fel de educație sexuală

Se pune întrebarea de ce mai concep copiii, dacă nu-i doresc sau nu-i pot întreține? Specialiștii spun că este vorba despre lipsa oricărei forme de educație sanitară sau educație sexuală. Despre planning familial nici nu poate fi vorba. Cu alte cuvinte nu se protejează în timpul actului sexual și nici nu-și pun problema. Deși pare greu de crezut, metodele de contracepție le sunt total străine. "Nu au cunoștințe de planning familial sau noțiuni de educație sexuală. Și asta este o problemă”, adaugă Carmen Zaboloteanu. În plus, trăiesc în medii defavorizate, de multe ori ostile, cu parteneri abuzivi, în relații de concubinaj. De foarte multe ori, tații nu-și asumă responsabilitatea.

În toate cazurile, sarcina nu este monitorizată, femeile ajungând la spital doar atunci când nasc. Sunt și cele care și-ar dori copilul dar nu-l păstrează fiindcă se tem de reacția concubinului, a părinților, sau efectiv din cauza sărăciei. În acel moment, specialiștii de la Maternitate le conving să nu abandoneze copilul și să apeleze la sprijinul unui centru maternal. ”Noi le îndemnăm să nu-și abandoneze copilul. Dacă observăm că și-l doresc cât de cât, le încurajăm să se transfere la Centrul Maternal”, adaugă Carmen Zaboloteanu.

Zeci de mii de copii în grija statului

Dacă copilul este abandonat în maternitate, sunt anunțați specialiștii de la Direcția Generală de Asistență Socială. Inițial, se face o anchetă socială, inclusiv în familia care și-a abandonat copilul. Mai apoi, dacă nu există șansa integrării în familie, micuțul este dat în grija unor asistenți maternali. Conform statisticilor Autorității Naționale pentru Adopție, în grija statului se află peste 40.000 de copii, cei mai mulți abandonați de părinți. Sărăcia este principalul motiv.