Indiferent cine va ieși președinte, încă din primele luni de mandat va avea în față o serie de provocări. Experții chestionați de „Adevărul” susțin că urmează o perioadă delicată, în care România riscă să intre într-o perioadă de turbulențe economice ce ar putea să culmineze cu o criză majoră. Scăderea nivelului de trai al populației va fi deopotrivă decontat de guvern și de președinte.

Pe viitorul ales al românilor îl așteaptă luni de foc și o perioadă marcată de o instabilitate accentuată economică. Coroborată cu situația tulbure ce se înregistrează la nivel global și regional, aceasta poate fi rețeta perfectă pentru dezastru economic. Și nu numai. Provocările vor fi la tot pasul, avertizează experții, iar România s-a dovedit fragilă.

E vorba de o fragilitate economică aparte, care a transformat-o în ultimii ani într-o țară cu mari probleme economice. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată inflație, ceea ce înseamnă că avem cele mai abrupte creșteri de prețuri și o scădere consistentă a nivelului de trai, capitol la care oricum România nu a excelat niciodată și nu o face nici acum. De asemenea, viitorul președinte va găsi o țară cu un deficit enorm, cel mai mare din Uniunea Europeană.

În același timp, studiile Băncii Mondiale confirmă că românii sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană. În același timp, datele Eurostat arată că românii sunt, după bulgari, cei mai expuși riscului de sărăcie. Asta după ce, până în acest an, românii au fost de departe cei mai săraci europeni, conform Eurostat.

O țară săracă, cu o economie în scădere și cu o populație profund nemulțumită și neîncrezătoare în clasa politică și în viitorul economiei. Asta va găsi viitorul președinte al României, indiferent cine va fi acesta.

Iar situația s-ar putea agrava și mai mult. Țara noastră riscă să fie retrogadată la categoria junk, adică nerecomandată investițiilor, ceea ce ar reprezenta un adevărat dezatru. Deja agenția Moody's a lansat un avertisment în privința României: „Dacă guvernul nu acţionează foarte urgent pentru a spori consolidarea fiscală, atunci, în special având în vedere această perspectivă de creştere mult mai sumbră, vom asista la o înrăutăţire a deficitului bugetar pentru 2025 şi 2026”.

Cu alte cuvinte, Guvernul României are în față două variante - ori taie cheltuielile și eficientizează colectarea, ori crește taxele.

Ce îl așteaptă pe viitorul președinte

Profesorul Cristian Păun, de la Academia de Studii Economice București, confirmă că vin vremuri și mai grele, în condițiile în care autoritățile nu reușesc să gestioneze deficitul și inflația. Dezechilibrele macro și micro economice riscă să arunce economia într-un vârtej uriaș, un adevărat tsunami, care ar transforma România într-o țară precum Grecia sau Argentina, consideră profesorul Păun.

Până acum, guvernanții au luat o serie de decizii eronate, ceea ce face ca viitorul să fie problematic. Preconizata reformă fiscală, despre care politicienii vorbesc doar în șoaptă, va complica și mai mult lucrurile și poate avea rezultate dezastruoase.

Iar creșterea taxelor pare să fie singura opțiune luată în calcul de actuala clasă politică, spune Cristian Păun. Deficitul enorm, cauzat de o politică economică greșită, este însă mult mai greu de corectat acum, iar clasa politică nu este deloc convingătoare și nu lasă impresia că ar avea suficientă voință politică pentru a face reformă și pentru a lua o serie de măsuri pentru salvarea economiei.

Singura certitudine este că, indiferent cine va ajunge în fotoliul de la Cotroceni, va fi obligat să păstreze România pe calea sa pro-europeană. Alte opțiuni nu există, chiar dacă nici Uniunea Europeană nu este perfectă și este criticabilă în foarte multe privințe. Așadar, viitorul președinte, chiar dacă ar fi să fie un așa-zis suveranist, ar trebui să accepte încă din start că locul României nu poate fi decât în familia europeană. Cei peste 100 de milioane de euro intrați în ultimii ani în economia României sunt poate cea mai bună dovadă că avem nevoie de Europa ca de aer. Aceasta ar fi vestea bună.

Mai multe taxe și impozite, mai puțină creștere economică

Vestea proastă e că, indiferent cine va fi șef de stat, va fi cel mai probabil tentat să dea un cec în alb guvernului pentru a crește taxe și impozite și chiar pentru a inventa altele. Evident, acest lucru va lovi economia direct și o va condamna la declin. Iar agențiile de rating sunt cu ochii pe România.

„Cu siguranță vor crește taxele. Problema cu creșterea taxelor este că ea lovește fix în economie, pentru că dacă pui taxe mai mari, nu-ți mai vine niciun investitor pe aici, iar cei care deja se află aici nu vor mai fi deloc tentați să își dezvolte o afacere, când au de-a face cu o fiscalitate tot mai sufocantă. Creșterea taxării amplifică și mai mult fenomenul de evaziune, mai ales acolo unde avem sectoare sensibile cu deja foarte multă fiscalitate îmbibată în prețul final al produselor și evident că creșterea aceasta a taxării, până la urmă, face ca această conformare fiscală să aibă de suferit”, spune profesorul.

În ce privește taxele care vor crește, guvernul ar merge în primul rând pe creșterea TVA, dar și pe creșterea impozitului pe venit. Evident, guvernanții se uită la impozitele pe proprietate și este aproape sigur că toate acestea vor crește și mai mult. Altfel spus, președintele, oricine va fi el, va fi într-un fel la mâna guvernului.

„Foarte probabil va crește TVA-ul. Pe masa guvernanților e proiectul ce prevede o creștere la 21%. Pe lângă faptul că TVA va crește la 21%, vor crește și taxele și impozitele pe toate tipurile de proprietăți”, spune Cristian Păun.

Riscăm să ajungem iar la mâna FMI

În același timp, ar putea crește și impozitul pe venit, ceea ce înseamnă o nouă palmă dată contribuabilului. Există discuții și cu privire la introducerea impozitului progresiv, cerută de Banca Mondială și FMI, dar despre care coaliția dă asigurări că nu s-ar afla, cel puțin deocamdată, pe agendă.

„Se discută foarte mult despre creșterea impozitului pe venit. Planul Fiscal Structural pe Termen Mediu al României indică majorarea cotei unice, de la 10% la, probabil, 16%. Asta dacă se va menține cota unică. Există și un alt scenariu, introducerea impozitului progresiv, care înseamnă tot o taxare mai agresivă și care va lovi și mai mult în oameni”, mai spune el.

Toate aceste creșteri de taxe și impozite ar putea să fie în van. România riscă să ajungă din nou să ceară ajutorul Fondului Monetar Internațional (FMI), așa cum a făcut-o și pe timpul crizei anterioare. Printre altele, FMI insistă pe ideea introducerii impozitului progresiv, care ar fi o nouă lovitură dată românilor.

„Ideea asta de a ajunge pe mâna Fondului Monetar Internațional nu e nouă. Noi suntem deja pe un fel de schemă similară acelor acorduri de tip stand-by cu Fondul Monetar Internațional pentru că PNRR-ul este cam de același tip. «Vă dăm banii doar dacă faceți reformele. Nu faceți reformele, nu primiți banii.» Cam așa ni se spune acum de la Bruxelles. Deci și PNRR este un fel de acord de tip stand-by până la urmă. Din păcate, dacă este să fim realiști, vedem că noi am ieșit lamentabil într-un astfel de acord de tip stand-by pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că vom mima mereu aceste reforme, dar vom evita în permanență să le facem cu adevărat. Evident, faptul că vedem această soluție magică a impozitului progresiv spune multe despre jocurile de interese care sunt și în spatele aducerii Fondului Monetar Internațional în România. Nu avem nevoie de impozitare progresivă, nu ne-ar aduce nimic bun. Din contră. Până la urmă, argumentele economice în favoarea cotei unice sunt clare și ele au produs niște efecte. Cota unică a produs niște efecte vizibile și pozitive asupra economului. Nu suntem noi destabilizați astăzi macroeconomic pentru că nu avem cotă progresivă, cu totul altele sunt cauzele. Noi suntem destabilizați pentru că am mers pe politici economice greșite”, adaugă Cristian Păun.

Nu e loc pentru optimism

Nici colegul său, profesorul Bogdan Glăvan, nu este deloc optimist. Glăvan anunță vremuri complicate, ceea ce înseamnă că pentru viitorul președinte nu va fi deloc ușor. Una dintre marile provocări va fi să convingă guvernul să adopte o politică mai prudentă în ce privește cheltuielile și să -l convingă să renunțe la creșterea taxelor.

Profesorul a comentat și declarațiile președintelui interimar, Ilie Bolojan, care a spus că România va reduce cheltuielile bugetare.

„Din punctul meu de vedere, declarația domnului Bolojan este naivă. Oricum, nimeni nu-i crede când spun că vor reduce cheltuielile. De fapt, ei au crescut cheltuielile și vor continua să le crească și în continuare”, spune Bogdan Glăvan.

Fără niciun dubiu, actualul guvern pregătește creșerea fiscalității după alegeri, ceea ce va lovi puternic în economie.

„Creșterea taxelor mi se pare inevitabilă, este și declarată ca atare de șeful Trezoreriei (n.r. - Ștefan Nanu). Adică, faptul că guvernanții nu ne-o spun nouă direct, nu contează, nu are niciun fel de importanță, pentru că o spun pe sub masă, o spun Comisiei Europene. Sau o spun în presa străină, așa cum a făcut șeful Trezoreriei”, susține Glăvan.

Companiile private și populația vor încasa lovitura în plin. Falimentele se vor înmulți, iar nivelul de trai al populației va continua să scadă.

„În orice caz, toate aceste creșteri de impozite se vor repercuta asupra cetățenilor pentru că, chiar dacă, ca și până acum ei vor merge în primul rând pe impozitarea firmelor. În ultimă instanță vor veni să impoziteze impozitul pe venit, adică pe salarii. Și probabil vor crește și TVA-ul, pentru a procura mai mulți bani. Dar cel mai crunt vor fi lovite firmele, vor fi impozitate și mai crunt. Ca și cum firmele ar fi de pe altă planetă, ar fi ale rușilor sau ale americanilor și nu ale românilor. În consecință, se induce ideea asta pensionarul nu are nicio treabă cu impozitul pe cifra de afaceri sau cu impozitarea minimă pe cifră de afaceri sau cu modificarea cotei de TVA. Li se spune că afectați vor fi poate 100.000 de inși, nu cei 20 de milioane de oameni. Asta este o mârșăvie, e un machiavelism”, explică Glăvan.

Numai că, deși li se spune oamenilor că doar firmele vor fi afectate, în realitate totul se va răsfrânge asupra cetățeanului de rând.

„Odată ce va crește fiscalitatea, firmele vor crește prețul produselor, ceea ce se va întoarce împotriva oamenilor. Vor crește prețurile, mai exact. Inflația va fi și mai mare, prețurile vor crește, iar lumea va avea de suferit. Asta se va întâmpla în acest an, indiferent ce impozite se vor modifica. Și cum nu vor ajunge lucrurile astea, adică nu va fi suficient să taxeze doar firmele, desigur că vor umbla și la impozitarea salariilor. Sau la impozitarea TVA. Sau la creșterea ambelor”, punctează profesorul.

Evident, reducerea deficitului va fi poate cea mai dificilă sarcină. Iar în cazul în care autoritățile nu vor reuși să reducă deficitul, situația se va complica și mai mult.

„Dacă lucrurile se strică, adică dacă iese președinte o nulitate care începe să amenințe cu naționalizări și cu nu știu ce, atunci, da, evident, adio PNRR. Și evident, vom fi retrogradați ca risc de țară. E un pericol real, ar fi îngrozitor”, mai spune profesorul Bogdan Glăvan.