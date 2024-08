Salariul lui Alfred Bulai la SNSPA. Profesorul acuzat de hărțuire deține conturi, mașină și casă în București

Protagonistul unui scandal sexual care face valuri, Alfred Bulai este director de departament la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde este și profesor.

Profesorul Alfred Bulai are un salariu excelent ca profesor și șef de departament la SNSPA. Bulai, care e șeful departamentului Sociolofie din cadrul SNSPA, este protagnonistul unui scandal sexual, în care este acuzat că ar fi hărțuit mai multe studente. În urma ultimelor dezvăluiri, conducerea instituției a decis să-l suspende pe Alfred Bulai și a inițiat o anchetă internă pentru a verifica veridicitatea acuzațiilor.

Profesorul are un salariu generos. În 2024, el a primit un salariu de 18.800 de lei pe lună, adică echivalentul a 3.750 de euro. În total, el a câștigat 226.000 de lei numai anul trecut. Potrivit PressHub, acesta a mai câștigat în același an 3.000 de lei pentru mentorat făcut la o școală de vară de la asociația Asociația Institutul Român pentru Liberate și Democrație. Potrivit sursei citate, Alfred Bulai deține un apartament în București, două autoturisme și are în conturi bancare 550.000 de lei și 15.000 de euro.

Un scandal uriaș

Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a aprobat, marţi, la propunerea rectorului Remus Pricopie, suspendarea profesorului universitar Alfred Bulai din toate funcțiile pe care le ocupă. Conducerea universității a spus însă că nu a existat niciodată o plângere la adresa lui Bulai.

De altfel, profesorul și sociologul Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), iar Poliția Capitalei a demarat, luni, investigații față de profesorul universitar Alfred Bulai, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției în scop sexual.

Profesorul este acuzat că le-ar fi cerut unor studente să se dezbrace în fața lui.

Alfred Bulai neagă că lucrurile ar fi stat altfel. „Habar n-am de această chestiune. Sigur este că nu s-a dezbrăcat. Nu există o asemenea cerință”, a spus cunoscutul analist politic, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, tot mai multe actuale și foste studente ale sale susțin că au fost victime ale comportamentului său deplasat. Pe zi ce trece apar noi mărturii ale victimelor sociologului Alfred Bulai. Aurora Martin, care activează în cadrul Agenției pentru Egalitate de Șanse din cadrul Ministerului Tineretului, a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că a fost hărțuită de protagonistul scandalului sexual de la SNSPA.

Cine este Alfred Bulai

Sociologul și profesorul Alfred Bulai (61 de ani) a obținut un Doctorat in sociologie, în 1996, și a fost șef al Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București (din 2016 până în prezent), prodecan la Facultatea de Științe Politice (SNSPA), (peste 10 ani), precum și secretar de stat în Guvernul României și președinte al Agenției de Strategii Guvernamentale (2006‑2009), în timpul Guvernului Călin Popescu Tăriceanu.

În 2009, Alfred Bulai fusese premiat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), în cadrul Gala Profesorilor Bologna, titlu care i-a fost retras luni, după cum a anunțat organizația care a afirmat că „condamnă acțiunile de hărțuire și violență psihologică ale prof. univ. dr. Alfred Bulai”. În 2016 a fost a devenit membru în Consiliul de Administrație al TVR.

Alfred Bulai s-a implicat în cercetarea socială academică și privată începând cu anul 1997, colaborând pentru diverse proiecte, printre altele cu: Universitatea din Bucuresti, Banca Mondială, AB Research Grup, Societatea Română de Reumatologie, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice, Ministerul Mucii și Protecției Sociale și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, potrivit CV-ului publicat de SNSPA.