Româncă stabilită în Turcia: Sunt sate care aproape că nu mai există. Voluntarii au rămas sub dărămături

Alina Gerez, românca stabilită in Turcia, care conduce Asociatia Română pentru Asistență și Solidaritate, a vorbit pentru „Adevarul” despre efectele cutremurelor înregistrate luni.

Președinta asociației locuiește la Istanbul, relatând că acolo nu s-au resimțit cutremurele, însă a dat mai multe detalii despre situația comunității române din Turcia, fiind în legătură directă cu români stabiliți în acest stat.

Alina Gerez a vorbit și despre atmosfera din țară imediat după producerea celor trei seisme puternice, arătând că au fost dărâmate sate întregi, iar voluntarii care încercau să îi salveze pe alții și-au pierdut, la rândul lor, viețile sub dărămâturi.

Românca a relatat că autoritățile din Turcia au anunțat, prin intermediul mass-media, un nou bilanț al victimelor, fiind vorba despre 9733 de răniți, 1541 de decese și 3500 de clădiri dărâmate.

"Daunele sunt foarte, foarte mari. Adică sunt sate, chiar comune, să spunem așa, care aproape că nu mai există. La al doillea și chiar la al treilea cutremur, sunt clădiri care initial au rămas în picioare și apoi s-au dărămat. Foarte multă lume și-a pierdut casele, rudele, toată lumea este pe stradă în momentul de față în zona respective. 10 județe din Turcia sunt afectate.

Am înțeles că până la jumătatea Siriei, apropae de Damasc, s-a simțit, chiar și în Cipru s-au simțit toate. Mai ales că a durat foarte mult, un minut și jumătate mi se pare o eternitate.

Am trecut și prin cutremurul din 1999 de la Istanbul. Acela a durat doar 45 de secunde și țin minte că în casa în care locuiam în acea vreme aveam un coridor de doi metri și jumătate și nu am putut să ajung de la un capăt la altul", a declarat Alina Gerez.

Femeia a menţionat că a luat legătura cu românii stabiliţi în Turcia, precizând că nu sunt victime în rândul acestora.

"Le-am rugat pe romance să se contacteze una pe alta și să ne comunice dacă cineva nu este în regulă. Vorbesc de românii stabiliți, nu de cei care sunt în trecere pentru că pe cei care sunt în trecere nu avem cum să îi controlăm. Printre românii stabiliți în momenul de față nu avem nicio victimă, dar cel puțin din cele știute de noi, am încercat să ne contactăm unii pe alții.

Încă nu am reușit să intrăm în legătură cu autoritățile, însă chiar dacă am contacta autoritățile din zonă, am întâmpina următoarea problemă: majoritatea doamnelor care sunt căsătorite cu cetățeni turci au deja și cetățenia turcă. (...) Este foarte greu de identificat, pentru că majoritatea domanelor care s-au căsătorit cu cetățeni turci nu numai că au primit cetățenia turcă, dar și-au schimbat și numele și prenumele. E foarte greu de identificat în cazul în care nu fac parte sau nu sunt simpatizante ale asociației. Și consulatul sau ambasada nu poate să le contacteze și să le verifice, decât așa cum v-am spus, noi între noi.

Autoritățile în momentul de față nu au o statistică și nu ar putea să ne dea informații corecte pentru că multe persoane nu mai figurează în registre cu numele român, figurează cu numele turces sau nu mai figureză ca cetățean român, ci ca cetățean turc și atunci nu ar putea să ne dea nimeni nicio statistică corectă, decât cel mult, dacă există turiști, dar nu avem deocamdată nimic legat de asta", susţine femeia.

→ Imaginea 1/23: Cutremur în Turcia FOTO Profimedia

Salvatori prinși sub dărămături

Alina Gerez susţine că nu sunt foarte mulţi români în zona afectă de seism.

"Este zona de sud-est, mai puțin populată de români, destul de populată de sirieni. Există și români și bineînțeles că există și o perioadă turistică, dar asta este în general primăvara și vara, adică cei care vor să facă turism istoric vizitează zona în perioada primăverii și a verii. Acum este destul de frig, ninge și nu este o perioadă tuuristică. Iar vara este foarte cald, nici atunci nu vin turiști, sunt foarte puțini", a afirmat românca.

De asemenea, femeia menţionează că cele trei cutremure înregistrate luni sunt cele mai mari după aproape 500 de ani: Vă pot spune că voluntarii care participau la salvare au rămas ei, la rândul lor, sub clădirile dărâmate. A fost ultima știre pe care am auzit-o în timp ce conduceam. Am fost foarte afectată, pentru că mă gândeam că în două-trei zile să mă duc și eu în zona respectivă și să dau o mână de ajutor. Am fost foarte afectată când am auzit că multă lume și-a pierdut viața încercând să-i ajute pe cei care au rămas sub dărămături.

Referitor la demersurile asociaţiei pe care o conduce, Alina Gerez menţionează că va colabora cu alte asociaţii pentru a le trimite ajutoare celor afectaţi de seism.

"O să încercăm să trimitem ceva ajutoare speciale, în special produse, pentru că în momentul de față cel mai mult au nevoie de produse, respectiv pături, bunuri de igienă personală, mânuși, fulare, biscuit, lapte pentru copii. Am făcut o listă cu ce ne trebuie și am publicat-o pe rețelele de socializare și o să colaborăm cu Asociația Turcilor din România sau cu alte asociații. Probabil că tot ceea ce strângem vom trimite uneia dintre primăriile din zonele cele mai grav afectate. (..) Sunt mai multe zone, dar în primul rind ne gândim la Pazarcik. Aceea este zona cea mai afectată în momentul de față și zona foarte aproape de granița cu Siria pentru că acolo sunt foarte mulți cetățeni foarte săraci de origine siriană", a conchis Gerez.

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a fost înregistrat luni dimineaţa în Turcia, fiind urmat de mai multe replici, dintre care una de 7,5.