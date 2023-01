Procesul lui Mario Iorgulescu: ce viteză avea în momentul impactului mortal și când se va anunța verdictul

La Tribunalul București s-a încheiat vineri cercetarea judiciară în cazul Mario Iorgulescu, acuzat de omor, după ce a provocat în anul 2019 un accident soldat cu moartea unui tânăr. El era drogat și beat și circula cu circa 160 km/h.

Pe 8 februarie s-ar putea da primul verdict în cazul Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, care în anul 2019, aflat drogat și beat la volanul mașinii sale a provocat un accident mortal în Capitală. Iorgulescu avea o viteză de 160 de km/h.

La ultimul termen al procesului judecat la Tribunalul București a fost audiat în calitate de martor și Alexandru Pițurcă, fiul fostului selecționer Victor Pițurcă, care a susținut că Mario i-a cerut bani de curând, potrivit gsp.

„Sunt la dispoziția dumneavoastră, vreau să vă ajut. Nu l-am văzut pe inculpat de câteva luni. Eram prieteni, m-a contactat între timp să-mi ceară bani împrumut. Tuturor prietenilor le-a cerut sume de bani. Eu l-am refuzat și nu i-am răspuns cu privire la bani. În seara respectivă am discutat prin intermediul iubitei lui, care era în club cu mine. Era foarte gelos și prietena lui mi-a dat telefonul să-l calmez, să-i spun că totul este în regulă. Am încercat să-l calmez, dar era nervos și a început să țipe și mi-a spus să nu mă bag în treaba lor. Mi-a spus că vrea să vină la club după ea. I-am dat telefonul înapoi iubitei lui. Eu n-am vorbit mai mult de 10 secunde cu el, era nervos și n-am putut să-l calmez. Câteva secunde a durat discuția. N-am știut unde era, ulterior accidentului am aflat unde a fost. Nu știu dacă băuse sau se drogase. N-aveam cum să-mi dau seama în cele 10 secunde de conversație. Niciodată nu se urca băut la volan. Avea o persoană specială care se ocupa de acest aspect, un șofer plătit. Poate chiar mai mulți. Chiar mă mir că s-a întâmplat asta”, a declarat Alex Pițurcă la Tribunalul București.

La ultimul termen al procesului, s-au vizionat și înregistrările cu accidentul, procurorul a explicat că Mario Iorgulescu a consumat cocaină înainte de accident, iar familia victimei a solicitat 150.000 de lei daune materiale și daune morale de câte 250.000 de euro pentru fiecare dintre cele două parți civile, sume care ar trebui plătite de asigurator.

Procurorul a solicitat pedeapsă maximă pentru Mario Iorgulescu.

Judecat și în Italia

Mario Iorgulescu e judecat în Italia pentru omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

„Curtea de Apel din Milano a stabilit că Mario Iorgulescu este într-o stare medicală gravă şi a respins ambele mandate europene de arestare solicitate de statul român”, a declarat avocatul.

În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu, care se afla la volanul unei maşini de lux, a intrat pe contrasens şi a lovit o altă maşină, omorându-l pe şoferul acesteia, Daniel Vicol (24 de ani), tatăl a doi copii. În urma analizei probelor biologice s-a stabilit că Mario Iorgulescu avea 1,96 g/l şi era sub influenţa cocainei.

Primul mandat european de arestare a fost emis pe numele acestuia în mai 2020, când

Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea sa preventivă în dosarul de omor.

Cel de-al doilea mandat european de arestare a fost emis pentru condamnarea definitivă la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la lipsire de libertate, pentru o faptă anterioară accidentului, decisă în aprilie anul trecut de Curtea de Apel Bucureşti.