Primele declaraţii ale ”locotenentului” lui Călin Georgescu, după percheziţii. Radu Pally: „Au găsit o agendă banală”

Radu Pally şi avocatul său, Dan Panţoiu, au făcut primele comentarii după percheziţiile de ieri la şeful de campanie electorală al lui Călin Georgescu. Şi soţia candidatului suveranist a lăsat câteva comentarii referitoare la acţiunile procurorilor.

În cadrul dosarului privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale a lui Călin Georgescu, marţi procurorii au dispus mai multe percheziţii la apropiaţi ai acestuia, printre care şi la familia Radu şi Crenguţa Pally.

Şi şeful de campanie al lui Călin Georgescu, Radu Pally, dar şi avocatul lui au ţinut să sublinieze că percheziţiile au fost pierdere de timp şi bani, întrucât, în afara unei „banale agende” cu însemnări şi mâzgălituri, nu au găsit nimic.

„Percheziția dânșilor a constat într-adevăr într-un aflux de persoane, de altfel și o cheltuială publică majoră și inutilă pentru bugetul de stat.

Aveam buletinul încă neschimbat pe o adresă mai veche, într-un apartament în care nu locuiește nimeni. Am sunat-o și pe mama mea, am rugat-o să meargă acolo să le deschidă, să nu fie nevoie să spargă ușa. Au fost și la biroul nostru și chiar și la un apartament care, culmea, nici nu l-am achiziționat încă. Exista o agendă simplă, agendă banală, agendă pe care mai fac diverse notițe, mai desenează cea mică pe ea când o prinde, în care, automat, în discuțiile pe care le am cu domnul Georgescu mai notez diverse idei sau anumite linii de comunicare.

Sigur, li s-a părut suspect acolo faptul că a remarcat o scurtă frază la adresa domnului Predoiu. Nimic neadevărat, de altfel, e una din frazele care domnul Georgescu a mai și... probabil a mai folosit-o, mi-a plăcut, am renotat-o”, a declarat Radu Pally.

„Nici suspecţi, nici acuzaţi"

La rândul său, avocatul piteştean Dan Panţoiu, care îl reprezintă pe şeful de campanie al lui Călin Georgescu, a declarat că anchetatorii nu au găsit nimic incriminator şi nu au ridicat niciun document.

În plus, mai spunea el imediat după percheziţii, soţii Pally nu au fost chemaţi la audieri şi nici nu au nicio calitate în acest dosar, nici de suspecţi şi nici de acuzaţi.

„N-au ridicat niciun act, pentru că nu există contracte, facturi, încasări în numerar, chitanţe. Din moment ce nu există banii, nu există nici firma contabilă, chiar dacă sunt de o evidenţă primară”, a declarat avocatul piteştean pentru „Argeşul”.

„Nu au fost invitaţi la audieri, nu au nicio calitate, nici suspecţi, nici acuzaţi, doar au fost percheziţionaţi pentru că AEP nu i-a crezut. Nu ştiu dacă vor fi chemaţi la audieri, nu pot să anticipez ce au de gând băieţii de la Miliţie,nu pot să vă spun treaba asta”, a continuat Dan Panţoiu.

„Către cine se îndreaptă sistemul?”

Şi Cristela Georgescu a reacţionat după percheziţiile de ieri care au vizat finanţarea campaniei electorale a soţului său, Călin Georgescu.

„Către cine s-a îndreptat sistemul? Și nu oricum, ci în forță? Cu cine se luptă? Sistemul globalist de familie, un soi de La Familia se îndreaptă către cine? Către familia românească. Acesta este raportul de forțe. Către cine s-au îndreptat ei în primul rând? Nenea Aurel (prezentat de Călin și Cristela Georgescu drept comerciantul român de la care cei doi cumpără regulat atunci când vin la piață - n.r.), familie de țărani care iată, își muncesc pământul până le crapă palmele, până le iese sânge din piele. Către familia tânără coordonatorii de comunicare ai lui Călin Georgescu, familie tânără cu copilaș mic”, a transmis Cristela Georgescu.