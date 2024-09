Prețurile din București și Cluj îi șochează pe străinii stabiliți în România: „Cumpărăturile de aici sunt mai scumpe decât în Zurich”

Pețurile o iau razna în România și cresc de la o lună la alta, biciuite de inflație. Acest lucru a fost observat și de străinii care s-au stabilit în ultimii ani în România și care constată că viața e tot mai grea aici.

România e campioană europeană la inflație în ultimii ani, iar prețurile cresc tot mai mult, detaliu care nu le scapă nici expaților. Străinii remarcă faptul că trebuie să bage tot mai adânc mâna în buzunare pentru produsele de primă neecesitate, iar alimentele sunt printre cele mai scumpe. Asta deși guvernanții se laudă de mai mult timp cu plafonarea prețului alimentelor.

Un cetățean turc stabilit în România a remarcat, pe un grup de Facebook dedicat expaților, că salariile nu reușesc să țină cont cu inflația și a fotografiat un coș de cumpărături, într-un cunoscut hypermarket din țară.

„Acest coș de cumpărături abia umplut m-a costat 325 lei (65 euro!), iar asta fără carne sau pui - doar niște conserve de ton și fasole. Prețurile și inflația din România au ajuns la cote nebunești, dar salariile nu au ținut pasul!”, a scris el.

Reacțiile au fost dintre cele mai diverse. Mulți străini stabiliți în România i-au dat dreptate, dar alții l-au contrazis, iar unii l-au atacat chiar dur, cerându-i să plece din țară. „Ia-ți un bilet spre Istanbul doar dus”, i-a spus un român deranjat de detaliile prezentate de acesta.

Ce spun străinii

Totuși, expații s-au arătat mai degrabă de acord cu remarca autorului postării.

„Românii observă, dar se pare că nu fac nimic în privința asta. Din 2021 prețurile la cumpărături au crescut (la unele articole peste 60%). Pentru mine cumpărăturile într-un supermarket din România sunt mult mai scumpe decât Zurich”, a scris un străin.

I-a răspuns o expată, cel mai probabil originară din Noua Zeelandă. „Nu poate fi adevărat?! Am fost anunțată că prețurile sunt la fel cu Noua Zeelandă, dar nu credeam că vor fi mai mari decât Zurich!”, a spus ea.

„Dacă vizitați Zurich și faceți cumpărăturile acolo veți ști. Știu că prețurile din o mulțime de magazine din Elveția vor fi la egalitate cu majoritatea magazinelor Cluj sau România, iar în unele magazine România este mai scumpă. În Europa, Italia și Germania sunt printre cele mai ieftine țări când vine vorba de cumpărături de la un supermarket. Vorbesc din experiență personală”, a revenit acesta.

Altcineva a întărit ideea că prețurile din România sunt comparabile cu cele din Noua Zeelandă, dar a amintit că salariile de aici sunt mult mai mici decât în insulă.

„Sunt de acord... Salariile de aici nu sunt comparabile cu Noua Zeelandă, deci produsele sunt la un preț ridicol pentru localnicii de aici”, a întărit ea.

Mai scump la București ca la Roma

Altcineva a comparat Bucureștiul cu Roma, dar spune că mâncarea este mai ieftină în capitala Italiei. „Am văzut inflația din București. Anul trecut, după cinci ani grozavi în București, m-am mutat la Roma. Unele lucruri sunt mai scumpe la Roma, sigur, dar nu și mâncarea. Este la fel sau chiar mai puțin, oricum. Și apa este gratis! Fântâni peste tot și în restaurante nimeni nu se supără că ceri apă de la robinet care are gust ok”, a scris el.

Spusele sale au fost imediat confirmate de un alt expat. „Am fost în vizită la Roma anul trecut, mâncarea era foarte ieftină în supermarketuri.”

Alticneva a explicat de ce prețurile sunt din ce în ce mai mari și a dat vina pe Rusia și pe războiul declanșat în Ucraina, care a dus la un moment dat la creșterea prețurilor energiei.

„Uitați-vă la prețurile de la benzinării și dacă vreți să știți de ce prețurile au crescut cu 40 la 60 %. Fiecare produs are nevoie de energie. Pentru recoltat, depozitat, transport etc. Dacă tot nu mai avem energie ieftină, prețurile au crescut... Îi mulțumesc rusului pentru asta, obișnuiți-vă cu asta”, a scris acesta.

Alții au spus că și în străinătate sunt prețuri la fel de mari, ba chiar mai mari.

„E o nebunie aici, în Marea Britanie, am încărcat căruciorul cu diverse chestii cu 65 de lire sterline. Şi nu mănânc carne”, a scris cineva. Altul a comparat România cu Hong Kong și spune că prețurile alimentelor sunt mai mici aici. „Ca familie de 4 (2 adulți, un copil și un copil mic) cheltuim săptămânal în jur de 400 lei pe alimente și suntem mai mult decât bine (avem și carne inclusă). Având în vedere că în Hong Kong cheltuiam aproximativ 150-180 de euro pe săptămână pentru mai puține lucruri, încă simt că prețurile alimentelor de aici sunt rezonabile”, a scris un român.

„Clujul, Brașovul și Bucureștiul sunt cele mai scumpe”

Alt expat a amintit că anumite orașe sunt mai scumpe în România decât altele. „Clujul, Brașovul și Bucureștiul sunt cele mai scumpe locuri întâlnite în România. Dar Hunedoara și Sighișoara sunt aproape la jumătate de preț la cumpărături și chiar în restaurante. Este o diferență uriașă în funcție de locație”, a scris el.

O româncă stabilită în America a spus că prețurile sunt identice în România și în SUA, dar evident că salariile nu sunt aceleași. „Wow, asta e o nebunie. Sunt româncă și locuiesc în SUA acum. Cred că pot cumpăra la fel și aici, la același preț, dar nici nu pot să compar salariul de aici cu ce e în România.”

Altcineva, tot român, l-a criticat dur pe turc și a scris că salariile au crescut în România mult. „Ai cumpărat foarte multe. Au crescut și salariile, chiar mult”, a scris el. A fost însă contrazis repede de o româncă și de un american.

„Încearcă să locuiești în Canada, asta costă 220 dolari pentru jumătate de cărucior de cumpărături! Calmează-te”, l-a luat la rost alt român.

„Salariile nu au ținut niciodată pasul cu inflația. Am observat și eu că atunci când călătoresc mâncarea este mult mai ieftină decât acasă, chiar dacă în aceleași supermarketuri de marcă”, a scris ea.

„Costul energiei se reflectă în prețul alimentelor. Acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a susține agenda 2030”, a scris o altă româncă.

„PIB-ul a crescut cu 250% între 2004 și 2021, nivelul puterii de cumpărare doar cu 60%”

Iar americanul stabilit în România a venit cu date concrete care arată că salariile nu au crescut foarte mult în România și nu au ținut pasul cu inflația. „Mi-am scris ultima lucrare la economie despre acest subiect. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu 250% între 2004 și 2021, dar nivelul puterii de cumpărare a fost ajustat doar cu 60%. Coronavirusul și războiul din Ucraina au provocat o inflație mai mare, așa că perioada dintre 2020 și 2024 va fi aproape sigur și mai rea”, a spus el.

În discuție s-a implicat și o femeia care a remarcat faptul că prețurile au crescut enorm în România „Cred că prețurile la alimente în România au crescut mult. Majoritatea sunt ca în SUA. Sunt magazine mai ieftine la care poți merge. De asemenea, unele prețuri pot fi mai mici decât altele. Deci, trebuie să te uiți în jur”, a scris ea și a dat câteva sfaturi.

„Plătesc la fel și în Germania și Spania”, a scris o altă membră a grupului. „Și câștigă dublu/triplu, presupun, decât românii...”, a intervenit un român.

„Este adevărat. Chiar și în Belgia prețurile la alimente sunt semnificativ mai mici. Am fost acum câțiva ani în București și era mai accesibil. Oricum se poate mânca fără să cheltui mulți bani. Unele alimente sunt ieftine și costă aproximativ un euro, cum ar fi: paste, lapte, fulgi de porumb, mazăre etc”, a fost altă idee.

Ce spun experții

Mai mulți economiști și analiști economici au vorbit în ultimul timp despre prețurile tot mai mari și despre inflația care sufocă economia. Printre ei, analistul economic Adrian Negrescu.

„Suntem campioni europeni absoluți la inflație, restul sunt povești! Așa-numita plafonare a prețurilor a fost un alt eșec. În loc să scadă, prețurile la alimente sau măcar să fie ținute pe loc, au crescut. Consumul scade în supermarketuri, românii cumpără mâncare la suta de grame, ceea ce arată că am sărăcit mult. Prețurile sunt enorme, oamenii nu mai au din ce să își facă cumpărăturile, e o situație gravă”, a spus expertul.

Profesor universitar, expert în macro și microeconomie, economia dezvoltării și economia monetară și director al Centrului de Economie Politică și Afaceri româno-american „Murray Rothbard“, Bogdan Glăvan spune că inflația, combinată cu deficitul uriaș, a dus România la marginea prăpastiei.

„E o țară pe perfuzii, din punct de vedere al finanțării, pentru că un deficit de 7%, de 8%, din PIB, în vremuri bune, așa ceva este catastrofal. Asta arată că, de fapt, finanțele publice ale României sunt moarte clinic. Cu un asemenea deficit, statul este mort. De fapt, dacă mâine s-ar întâmpla o criză - și am văzut cum se poate întâmpla recent în Japonia, în America - suntem vai de capul nostru. Deci, noi avem acum deficitul pe care l-am avut când am ieșit din criza din 2009. Când am intrat în criza din 2009, aveam 4-5% deficit. Când am intrat în pandemie, aveam 4,5%. Cel mai mare din Europa. Acum, noi mergem spre 8%, în acest an, într-o perioadă în care nu există nicio criză economică majoră.”

De altfel, mai spune el, deși dau vina pe contextul internațional, guvernanții au gestionat foarte prost situația, iar inflația a fost generată de politicile eronate. „Guvernanții au crescut prețurile energiei și au provocat inflație pentru a alimenta bugetul, fără să le pese că asta afectează economia, că firmele dau faliment, iar nivelul de trai scade din cauza prețurilor”, a mai adăugat Bogdan Glăvan.