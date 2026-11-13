Prefectul de Bihor condiționează acreditarea jurnaliștilor de respectarea unor reguli editoriale

Noul prefect al județului Bihor, Emilian Pavel, a aprobat un regulament de acreditare a jurnaliștilor care conține inclusiv prevederi referitoare la modul în care aceștia trebuie să documenteze și să redacteze materialele de presă. Documentul le impune reprezentanților mass-media să respecte anumite reguli de conduită, să verifice informațiile, să distingă faptele de opinii și să corecteze eventualele erori.

Noul prefect al județului Bihor, Emilian Pavel Foto: FB

Regulament nou pentru acreditarea jurnaliștilor la Prefectura Bihor

„Transparența și comunicarea directă cu presa sunt esențiale pentru o administrație deschisă și responsabilă. Am aprobat noul Regulament privind acreditarea reprezentanților mass-media pe lângă Instituția Prefectului-Județul Bihor. Îmi doresc ca relația cu jurnaliștii să fie una bazată pe respect reciproc, profesionalism și acces la informațiile de interes public. Cred că transparența nu trebuie să rămână doar un principiu declarat, ci trebuie să se regăsească în modul în care comunicăm și lucrăm zi de zi. Invit reprezentanții mass-media să consulte noul regulament și să demareze procedura de acreditare”, a scris prefectul Emilian Pavel, pe Facebook.

Prin ordinul semnat pe 10 noiembrie, prefectul Emilian Pavel a aprobat un nou regulament privind acreditarea reprezentanților mass-media la Instituția Prefectului-Județul Bihor. Documentul este însoțit de un formular pe care jurnaliștii trebuie să îl completeze pentru a obține acreditarea. Regulamentul și formularul de acreditare sunt disponibile aici:https://bh.prefectura.mai.gov.ro/.../acreditare-jurnalisti/

Regulamentul nu se limitează la stabilirea condițiilor de acces în instituție, ci introduce și o serie de obligații care privesc activitatea editorială a jurnaliștilor.

Articolul 15 prevede că reprezentanții mass-media trebuie să își desfășoare activitatea cu „profesionalism, responsabilitate, bună-credință și respect”. Printre obligațiile enumerate se numără verificarea informațiilor înainte de prezentarea lor drept fapte certe, diferențierea faptelor de opinii, redarea corectă a declarațiilor și corectarea cu promptitudine a erorilor factuale semnificative, potrivit Ebihoreanul.

De asemenea, jurnaliștii trebuie să solicite, în măsura posibilului și în funcție de natura subiectului, punctul de vedere al instituției sau al persoanelor vizate atunci când materialele conțin acuzații care le-ar putea afecta reputația.

Documentul le cere să respecte „demnitatea, onoarea, reputația și viața privată a persoanelor”, dar și să manifeste un „comportament profesional și respectuos” față de conducerea Prefecturii și angajații instituției.

Prevederile sunt cuprinse într-un regulament administrativ, deși verificarea informațiilor, documentarea și modul de redactare a știrilor țin de responsabilitatea editorială a redacțiilor.

Mai mult, articolul 16 stabilește că încălcarea obligațiilor prevăzute la articolul anterior poate constitui motiv pentru refuzarea sau retragerea acreditării, în condițiile în care faptele concrete împiedică desfășurarea normală a activității instituției și cu respectarea Legii 544/2001.

Formularul de acreditare îi obligă, la rândul său, pe jurnaliști să declare că au luat cunoștință de regulament și că se angajează să respecte obligațiile de conduită, profesionalism și responsabilitate prevăzute în acesta.

Jurnaliștii cer modificarea regulamentului

Mai mulți reprezentanți ai presei bihorene au transmis joi, 12 noiembrie, un memoriu prin care solicită revizuirea documentelor aprobate de prefect.

Demersul a fost inițiat de publicația BIHOREANUL și este susținut de mai mulți jurnaliști și reprezentanți ai presei locale, care consideră că noile prevederi depășesc cadrul administrativ al unei proceduri de acreditare.

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Semnatarii cer eliminarea clauzelor care reglementează activitatea editorială, clarificarea motivelor pentru care poate fi refuzată sau retrasă o acreditare și introducerea posibilității ca redacțiile să își desemneze propriii reprezentanți.

O altă solicitare vizează comunicarea instituțională. Jurnaliștii cer garanții că invitațiile la evenimente și informațiile de interes public vor ajunge la toate redacțiile interesate, fără selecții preferențiale prin grupuri de WhatsApp sau alte canale informale.

Aceștia atrag atenția și asupra dezechilibrului dintre obligațiile impuse presei și cele asumate de Prefectură în privința informării publice.

Potrivit articolului 18 din Legea 544/2001, autoritățile publice au obligația de a acorda acreditări fără discriminare, în termen de două zile de la înregistrarea solicitării. Refuzul sau retragerea acreditării sunt permise numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției, nu pentru opiniile exprimate de un jurnalist în presă.

Ce a explicat prefectul Emilian Pavel la B1 TV

Invitat la B1 TV, prefectul Emilian Pavel a explicat că regulamentul anterior era învechit și că instituția avea o bază de date care nu mai reflecta situația reală a presei locale.

„În primul rând, acest regulament exista, era o pagină și nu era actualizat cu legile în vigoare, inclusiv cu 544. […] Am găsit o pagină de regulament care nu aplica toate legile în vigoare, inclusiv prevederi din 544”, a declarat prefectul.

Acesta a oferit și un exemplu privind informațiile din baza de date a instituției.

„Am găsit o bază de date cu jurnaliști care, vă dau un exemplu, conținea inclusiv consilierul primarului de Oradea, care de cel puțin 7-8 ani nu mai este în activitate. Și alți jurnaliști care au fost jurnaliști care nu își mai desfășoară activitatea”, a afirmat Emilian Pavel.

Prefectul a susținut că noul regulament a fost redactat și verificat de reprezentanții instituției și că respectă legislația.

„Acest regulament este redactat și analizat de către secretarul general împreună cu șeful cancelariei și este în conformitate cu legislația în vigoare. Nu îmi doresc și nu mi-am dorit niciodată să limitez accesul jurnaliștilor, dimpotrivă. Am invitat și bloggeri, vloggeri care nu scriu de obicei despre administrație”, a declarat acesta.

Emilian Pavel a explicat că regulamentul urmărește și prevenirea unor comportamente pe care le consideră nepotrivite în timpul conferințelor de presă.

„De exemplu, mi-aș dori ca, și până acum n-a fost cazul, dar cred că trebuie să fie într-un regulament, ca la o conferință de presă să nu se strige […] să nu se folosească un limbaj vulgar. Aceasta este o solicitare, zic eu, decentă pentru orice instituție publică care se respectă, dar, în general, pentru cine ține o conferință de presă”, a afirmat prefectul.

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Controversa a început încă de la instalarea prefectului

Disputa privind accesul presei la Prefectura Bihor are și un precedent recent. La ceremonia de instalare în funcție a lui Emilian Pavel, desfășurată pe 2 noiembrie, reprezentanții publicației BIHOREANUL au reclamat că redacția nu a primit invitație, în timp ce alți jurnaliști locali au fost invitați personal.

În discuțiile cu reprezentanții publicației, prefectul ar fi invocat inclusiv faptul că nu și-ar fi dorit prezența unui anumit jurnalist.

Întrebat ulterior de ce redacția nu a fost invitată, Emilian Pavel a oferit o altă explicație: „Eu nu sunt în măsură să invit pe cineva în calitate oficială până nu depun jurământul”.

Cine este Emilian Pavel, noul prefect al județului Bihor

Emilian Pavel este un politician și inginer român, membru al PSD din 2001, care a fost numit prefect al județului Bihor în octombrie 2026, prin Hotărârea de Guvern nr. 896.

Acesta a mai ocupat funcția de subprefect al județului Bihor, între 2022 și 2026, a fost europarlamentar în perioada 2014-2019 și consilier județean și local.

A depus jurământul pentru noua funcție pe 2 noiembrie 2026, înlocuindu-l pe Marcel Dragoș.