Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis marți, 17 noiembrie, precizări după apariția informațiilor potrivit cărora aparatele radar ar fi fost vizate de un atac informatic. Instituția susține că nu a existat un astfel de incident și anunță că unele echipamente au fost retrase temporar din utilizare pentru verificări tehnice.

Foto: IPJ Constanța

Potrivit IGPR, polițiștii rutieri acționează la nivel național cu peste 700 de aparate radar funcționale. O parte dintre dispozitive au fost scoase temporar din uz pentru evaluări, astfel încât măsurătorile efectuate în trafic să fie corecte și precise.

„Această situație nu este consecința unui atac informatic”, a subliniat Poliția Română. În urma verificărilor se va stabili dacă echipamentele respective mai pot fi utilizate, însă retragerea temporară nu înseamnă că acestea vor fi casate.

Cum funcționează radarele

Printre dispozitivele folosite de Poliția Rutieră se numără și aparatele TruCAM II, utilizate inclusiv în cadrul sistemului e-SIGUR, care permite constatarea abaterilor și sancționarea șoferilor fără oprirea acestora în trafic.

Aceste radare pot măsura viteza autovehiculelor de la distanțe de până la 1.200 de metri. Totuși, potrivit informațiilor prezentate de Mediafax, camera funcționează în condiții optime la distanțe cuprinse între 30 și 150 de metri, iar distanța ideală de focalizare este de aproximativ 135 de metri.

Poliția Română le recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație și limitele de viteză, indiferent de prezența echipajelor de control.