Nicușor Dan, Zelenski și Maia Sandu, la Summitul de la Odesa. Mesaje ferme împotriva Rusiei: „Singurul limbaj pe care îl înțelege este forța”

Miercuri, 11 iunie, a avut loc Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, la Odesa, la care au luat parte 11 şefi de state, de guverne sau lideri ai parlamentelor din România, Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Albania, Bulgaria Croaţia şi Grecia.

În cadrul evenimentului, au luat cuvântul, printre alții, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele României, Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Nicușor Dan: „Trebuie să fim fermi în denunțarea acțiunilor Rusiei”

Președintele Nicușor Dan a cerut fermitate în denunțarea acțiunilor Rusiei, care folosește „strategii de amânare și sabotare a procesului de pace”. De asemenea, acesta a subliniat că „singurul limbaj pe care Rusia îl înțelege este forța”, potrivit Agerpres.

„Reuniunea noastră de astăzi are loc în contextul discuțiilor recente despre cum ar trebui să arate o pace justă, durabilă și cuprinzătoare în Ucraina. Ucraina a preferat mereu pacea în locul războiului. Președintele Zelenski a propus chiar o formulă de pace, întemeiată pe Carta ONU și dreptul internațional - o propunere sprijinită de marea majoritate a comunității internaționale. Când inițiativa Statelor Unite pentru pace a părut să câștige teren, președintele Zelenski a acceptat ideea unui armistițiu și chiar să îl întâlnească personal pe președintele Putin.

Pe de altă parte, Rusia continuă să respingă orice inițiativă constructivă și face tot posibilul să submineze calea către pace. Rusia vine cu cerințe nerezonabile, știind că ele nu pot fi acceptate. Singurul limbaj pe care Rusia îl înțelege este forța, iar noi trebuie să facem tot ce putem pentru ca Ucraina să poată negocia dintr-o poziție de forță. De aceea trebuie să fim fermi în denunțarea acțiunilor Rusiei, care sunt, de fapt, strategii de amânare și sabotare a procesului de pace”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că țările europene trebuie să rămână unite „în apărarea dreptului internațional, a respectului pentru viața umană, demnitate, libertate și democrație”, „valori pe care poporul ucrainean le apără în fiecare zi”.

„Țările prezente la această masă fac parte din Uniunea Europeană (UE) sau aspiră la acest statut. România știe din propria experiență că aderarea la UE este un proces profund transformator, care aduce dezvoltare economică, stabilitate socială, oportunități imense și securitate. Pe măsură ce lucrăm împreună pentru acest viitor european, ar trebui să valorificăm mai bine formate precum cel de astăzi, pentru a ne coordona eforturile și a rămâne uniți.

În încheiere, doresc să spun că, în vremuri atât de complexe și incerte ca cele pe care le trăim, trebuie să rămânem hotărâți în apărarea dreptului internațional, a respectului pentru viața umană, demnitate, libertate și democrație. Acestea sunt valorile pe care poporul ucrainean le apără în fiecare zi”, a adăugat șeful statului.

Zelenski: „Am văzut manipulări ale opiniei publice în România, orchestrate cu implicarea Moscovei”

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat în cadrul evenimentului că securitatea Europei de Sud-Est şi a regiunii Mării Negre este indivizibilă, lucru pe care Ucraina l-a înțeles „încă din 2014”, iar „întregul continent a devenit conştient de asta în 2022”.

„Securitatea Europei de Sud-Est şi a regiunii Mării Negre este indivizibilă. Ucraina a înţeles acest lucru încă din 2014. Întregul continent a devenit conştient de asta în 2022. Şi chiar şi astăzi suntem nevoiţi să luptăm nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru ca această realitate să devină fundamentul unei noi politici regionale”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev a vorbit de implicarea regimului de la Moscova în politicile interne ale ţărilor din Sud-Estul Europei, printre care şi România. El a cerut, totodată, sprijin european pentru Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamna acestui an.

„Din păcate, regiunea noastră este una dintre principalele ţinte ale Rusiei, care încearcă să semene haos. Am văzut acest lucru în Balcani, unde Moscova a alimentat tensiuni etnice, acte de sabotaj şi tentative de lovituri de stat. Am văzut manipulări ale opiniei publice în România, orchestrate cu implicarea Moscovei. Iar de trei decenii, Rusia încearcă să ţină Moldova în sărăcie şi instabilitate, pentru a o aduce sub control total.

Dacă Europa va pierde Moldova în acest an, Rusia va fi şi mai încurajată să se amestece în ţările voastre - să vă ia resursele, suveranitatea şi chiar istoria. De aceea, sprijinirea unei Moldove europene - nu a uneia controlate de forţe ruseşti sau oligarhice - este o sarcină esenţială pentru noi toţi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Ucraina.

Pentru Moscova, Ucraina nu este o ţară, ci o resursă - o rampă militară pentru viitoare invazii. Toţi ne confruntăm cu aceeaşi sursă a distrugerii. Astăzi propun să ne concentrăm - şi eu, în special - pe trei lucruri: apărare, unitate şi dezvoltare reală", a adăugat Zelenski.

El l-a acuzat pe Vladimir Putin că nu vrea să pună capăt războiului şi a cerut Europei sancţiuni mai dure împotriva Rusiei.

„Este clar pentru toţi: Putin nu vrea să pună capăt acestui război. El crede că atât timp cât îşi poate domina vecinii, rămâne politic în viaţă. Dar, indiferent ce crede, misiunea noastră este să-l forţăm să caute pacea şi supravieţuirea politică prin mijloace non-militare. Pentru asta avem nevoie de sprijin militar pentru Ucraina, sisteme de apărare antiaeriană, drone - toate sunt esenţiale, sancţiuni.

Participarea voastră la deciziile UE privind pachetele de sancţiuni este vitală. Cel de-al 18-lea pachet poate fi mai dur - în special asupra transportului de petrol şi sectorului financiar rus. Reducerea plafonului de preţ al petrolului la 45 de dolari ar fi mai eficient decât cel actual de 60. Un plafon de 30 de dolari ar aduce schimbarea reală la Moscova", a precizat liderul de la Kiev.

Referindu-se la NATO, Zelenski a spus că această alianţă militară este „cheia arhitecturii de securitate europene".

„Sprijinul reciproc pentru extinderea UE şi a NATO este esenţial. Iar aderarea Ucrainei trebuie să progreseze - am îndeplinit toate condiţiile. Amânările nu ajută pe nimeni. Şi NATO este cheia arhitecturii de securitate europene. Fiecare ţară europeană are dreptul să-şi aleagă propriul drum în securitate.

Summitul NATO care urmează trebuie să reconfirme acest lucru. Totodată, cooperarea noastră în domeniul infrastructurii, energiei, comunicaţiilor, sistemelor digitale trebuie să arate progrese anuale concrete. Războiul Rusiei şi blocada porturilor ucrainene au demonstrat cât de vitale sunt rutele alternative - pe care le avem datorită vouă", a evidenţiat preşedintele Ucrainei.

Maia Sandu: „Dacă Ucraina pierde, credeți-mă, Rusia nu se va opri în Moldova”

Președinta Maia Sandu a transmis că „acest război nu este doar despre Ucraina. Este despre viitorul Europei”, și că, dacă Kievul pierde acest conflict, Rusia nu se va opri în Republica Moldova.

„Suntem alături de Ucraina pentru că suntem convinși că Ucraina este piatra de temelie a securității europene. Acest război nu este doar despre Ucraina. Este despre viitorul Europei. Mai mult decât atât, este despre ordinea internațională bazată pe reguli. Facem multe, dar Rusia are mai multe arme, mai multă mobilizare, mai multă propagandă. Dacă vrem să restabilim pacea în Europa - și trebuie - trebuie să egalăm și să depășim aceste capacități. În timp ce Rusia poartă un război brutal pe teritoriul Ucrainei, ne atacă pe restul dintre noi cu arme hibride - minciuni, manipulare, șantaj, infiltrarea sistemelor noastre politice. Subminează democrațiile, exploatează libertățile noastre pentru a aduce la putere oameni care nu mai susțin Ucraina. Iar dacă Ucraina pierde, credeți-mă, Rusia nu se va opri în Moldova”, a afirmat Maia Sandu.

În opinia sa, „actuala abordare - sprijinul lent, fragmentat, ezitant - nu este suficient și nu a fost niciodată”.

„Rusia mobilizează mai repede, la o scară mai mare, are mai multe resurse, mai multe capacități și mai puține constrângeri. Ucraina primește mai puțin și prea târziu. Asta trebuie să se schimbe. Lupta Ucrainei nu este lupta altcuiva. Este și lupta noastră. O Ucraină independentă și europeană nu este un gest de caritate. Este un interes vital pentru noi toți. Costul întârzierilor crește.

Istoria ne-a arătat că, atunci când agresorii nu sunt opriți din timp, costul păcii devine insuportabil. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea provocării, așa cum au făcut generațiile dinaintea noastră, și să ieșim mai puternici. Alternativa este să fim zdrobiți de un dictator însetat de putere, care îi va inspira și pe alții să îi urmeze exemplul și să distrugă pacea la nivel global”, a punctat liderul de la Chișinău.

Potrivit președintelui moldovean, Rusia își dorește ca țara sa să întoarcă spatele Ucrainei.

„Rusia vrea o Moldovă care întoarce spatele Ucrainei și Uniunii Europene. Mai grav - vrea să folosească Moldova împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene. Nu trebuie să permitem acest lucru. Moldova contribuie pentru că știe ce este în joc. Știm că securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei” a atras atenția Maia Sandu.

Ea a menționat că tocmai de aceea au fost instruiți peste 160 de geniști ucraineni, au fost găzduiți peste 100.000 de refugiați, este facilitat tranzitul cerealelor ucrainene, au fost donate echipamente energetice pentru reconstrucție, se fac investiții în drumuri, căi ferate și poduri, care într-o zi vor susține procesul de reconstrucție.