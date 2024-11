Părinții lui Sebi, băiatul ucis în accidentul de la 2 Mai, își continuă suferința și lupta pentru dreptatea fiului lor. Recent, mașina băiatului a fost surprinsă cu luminile aprinse și muzica la maxim, iar cuplul crede că ar fi modul băiatului de a le transmite ceva.

Tatăl tânărului ucis a scris pe pagina sa de Facebook că a trecut prin momente tulburătoare. Camerele de supraveghere au arătat mașina cu luminile aprinse. De asemenea, tatăl băiatului susține că muzica a început să sune la volum maxim. Bărbatul a încremenit în fața acestor ”semne”.

„Aseară la ora 12 .30 primesc un telefon de la sora mea spunându-mi ca în mașina lui Sebi se aprinde lumina și este muzică dată la maxim. Am fugit repede la mașina, mașina era închisă muzică era dată la maxim lumina se stingea și se aprindea în mașină, am rămas înmărmurit am dat camera înapoi și ce am văzut este de neimaginat....O fi vreun semn de la Sebi....Nu știu ce să mai cred”, a scris Valentin Olariu în postarea sa de pe Facebook.

Sebi și prietena lui și-au pierdut viața după ce au fost loviți cu mașina pe 19 august 2023. Vlad Pascu, șoferul vinovat, a fugit de la locul accidentului. Ulterior, polițiștii l-au identificat și au descoperit că tânărul se urcase la volan sub influența substanțelor interzise. Procesul acestuia este în plină desfășurare.