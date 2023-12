Mesajul MAE, în urma morții lui Tal Chaimi. Soarta altor doi români cu dublă cetățenie, ostatici în Fâșia Gaza

Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat oficial, în urma tragicului eveniment din Fâșia Gaza, unde un român cu dublă cetățenie, Tal Chaimi, a murit în captivitatea teroriștilor Hamas. Decesul a fost anunțat miercuri de familia bărbatului.

MAE transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și reiterează apelul pentru eliberarea imediată a celorlalți doi români cu dublă cetățenie, ținuți și ei ostatici în Fâșia Gaza, potrivit unui comunicat. În prezent, Ambasada României la Tel Aviv menține contactul cu autoritățile israeliene pentru gestionarea situației și asigurarea sprijinului necesar.

„În continuarea precizărilor transmise de către Ministerul Afacerilor Externe în contextul situației de securitate din Statul Israel și Fâșia Gaza, precizăm că autoritățile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dublă cetățenie, israeliană și română, ostatic în Fâșia Gaza.

Ministerul afacerilor externe transmite condoleanțe familiei îndoliate.

În prezent, două persoane cu dublă cetățenie, israeliană și română, se mai află ostatice în Fâșia Gaza, context în care Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea eliberării tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza. Ambasada României la Tel Aviv menține contactul cu autoritățile israeliene”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe soției românului mort: "M-a întristat profund vestea privind decesul lui Tal Haimi, răpit de teroriștii Hamas.

Transmit condoleanțe și întreaga mea compasiune doamnei Ella Haimi, pe care am întâlnit-o la București, în urma cu mai puțin de doua luni. I-am admirat curajul și puterea.

Atrocitățile comise împotriva copiilor, femeilor și civililor trebuie să înceteze!

Guvernul României condamnă cu fermitate terorismul și atacurile asupra civililor".

Demersurile soției pentru eliberarea românului răpit

Soția românului, Ella Chaimi, făcuse un apel disperat către autoritățile române, pentru a primi sprijin în eliberarea soțului său, răpit de teroriștii Hamas pe 7 octombrie.

Ella Chaimi a declarat: „Am nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie de ajutorul vostru cu disperare, am nevoie de ajutorul vostru.”

Ambasada Israelului în România a transmis, profundul său regret pentru pierderea tragică a lui Tal Chaimi, exprimând compasiune și susținere față de familia îndurerată.

„Soția lui Tal, Ella Haimi, a venit la București la sfârșitul lunii octombrie pentru a cere sprijinul României în scopul intensificării demersurilor privind eliberarea ostaticilor. În acest moment de grea încercare, ne îndreptăm gândurile de compasiune și susținere către familia îndurerată. Ella, suntem alãturi de tine și de rudele tuturor celor uciși în mod barbar de teroriștii Hamas!”, este mesajul de pe pagina de Facebook a instituției.

Cine a fost Tal Chaimi

Tal Chaimi, în vârstă de 41 de ani, originar din Nir Yitzhak, a fost luat prizonier de teroriștii Hamas din kibbutzul fondat de străbunicul său din Buzău, venit în Israel după cel de-al Doilea Război Mondial. Acesta era situat la doar 4 kilometri de Fâșia Gaza și 9 kilometri de Egipt.

Bărbatul era tată a trei copii ai lor - gemeni în vârstă de nouă ani și un băiețel de șase ani. Potrivit Times of Israel, familia Chaimi a fost pregătită pentru ce este mai rău, dar suferința lor rămâne, în continuare, una enormă.

Într-un mesaj emoționant adresat poporului român, Ella Chaimi a transmis:

„Bună seara, România.

Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Contează enorm pentru mine, pentru familia mea și pentru întreaga lume care ne privește. Sper și mă rog, cu sprijinul poporului român și al autorităților române că vom primi informații importante despre Tal, soțul meu minunat, tată a trei copii mici, care este ținut ostatic în Gaza. Copiii mei nu sunt bine, știu adevărul, știu totul, știu că există posibilitatea ca tatăl lor să nu se întoarcă niciodată acasă. Tal, fii puternic, noi te iubim, ne lipsești foarte mult și ne rugăm să fim în curând împreună. Soțului meu, dacă este în viață, nu știe că suntem bine. Ultimul lucru pe care îl știa, este că erau teroriști în satul nostru. Vreau să-i spun lui Tal că suntem în siguranță. Și eu și copiii noștri minunați suntem bine, suntem vii. Tal este cetățean român. Familia lui este din România, din ambele părți, și din partea tatălui și din partea mamei, rădăcinile noastre sunt din România. Am nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie de ajutorul vostru cu disperare, am nevoie de ajutorul vostru.”