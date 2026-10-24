 Magistrala 6 de metrou ar putea fi gata abia în 2032. Avertismentul Asociației Pro Infrastructură: „Asta doar dacă se asigură banii lipsă” | adevarul.ro
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Magistrala 6 de metrou ar putea fi gata abia în 2032. Avertismentul Asociației Pro Infrastructură: „Asta doar dacă se asigură banii lipsă”

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În contextul lansării primului TBM pe secțiunea Tokyo - Otopeni a Magistralei 6 de metrou, Asociația Pro Infrastructură a avertizat, într-o postare, că metroul ar putea deveni funcțional abia în 2032, în cel mai optimist scenariu.

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Foto: Facebook/Pro Infrastructură

„Lansare TBM pe Magistrala 6... dar mai e mult până departe. Astăzi asocierea turco-română Gülermak-Somet a lansat primul TBM pe secțiunea Tokyo-Otopeni a Magistralei 6 de metrou din Capitală.

Botezat «Sfânta Parascheva», scutul va fora sectorul dintre stațiile Bruxelles (de unde a pornit astăzi) și Tokyo, de la nord spre sud. Va fi scos la Tokyo, va reveni la Bruxelles și de acolo va executa ultima porțiune rămasă până la Aeroportul Otopeni”, a transmis asociația.

Pro Infrastructură scrie că TBM-ul „Sfânta Ecaterina” va parcurge alături același traseu, pornind la drum doar după ce primul scut va înainta minim 2-300 de metri.

„Pe hârtie, în martie 2027 «Sfânta Parascheva» ar trebui să ajungă în stația Paris. Însă ne vine greu să credem că graficul de lucrări va fi respectat întocmai. Oricum, la început avansul va fi modest: reglajele inerente și terenul bucureștean păcătos.

Pe tronsonul sudic al magistralei, prima «cârtiță» a străpuns la începutul acestei luni stația Expoziției. Acum este în mentenanță și în curând pleacă spre Pajura. A doua a trecut de Piața Montreal.”

Asociația Pro Infrastructură avertizează că, în ciuda lansării primului TBM, proiectul Magistralei 6 se confruntă în continuare cu probleme de finanțare, întârzieri în organizarea licitațiilor și blocaje legate de relocarea utilităților.

Potrivit estimărilor organizației, structura secțiunii sudice ar putea fi gata în 2028, iar cea a secțiunii nordice, abia la finalul anului 2030.

„Finisajele, calea de rulare și echipamentele vin concomitent din urmă dar chiar și așa vom putea circula cândva prin 2032, în cel mai fericit scenariu. Și asta doar dacă se asigură banii lipsă, de la bugetul de stat și/sau din împrumuturi, pentru jumătatea nordică refuzată la finanțare de către Comisia Europeană.”

Pro Infrastructură adaugă că Magistralele 6 și 4 din București, proiectul de metrou ușor din Cluj și trenurile metropolitane din mai multe orașe concurează pentru o finanțare de doar 1,2 miliarde de euro din Programul Transport, disponibilă până în 2029.

„Deși pare mult, miliardul se va termina repede cu M6 la viteză «de croazieră», M4 care stă să înceapă în teren și poate, într-un final apoteotic, cu lucrări serioase la metroul ușor clujean.”

În ce stadiu sunt lucrările

Lucrările la Magistrala 6 de metrou au ajuns la un stadiu fizic de 78% pe secțiunea de Sud și de 34% pe secțiunea de Nord. Unul dintre cele două utilaje de forare a tunelurilor a fost pornit miercuri, în cadrul proiectului care va lega Bucureștiul de Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat miercuri, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, începerea acestei etape a lucrărilor.

„Mă bucur că am reușit să îmi încep mandatul în șantier. Intrăm într-o etapă a construcției Magistralei 6 de metrou. Se pornesc utilajele TBM pentru forarea tunelurilor pe secțiunea dintre stația Tokyo și Aeroportul Otopeni.

Conform tradiției, utilajele sunt botezate cu nume de sfinți. Cele două TBM-uri se vor numi Sf. Parascheva, ocrotitoarea călătorilor, și Sf. Ecaterina, ocrotitoarea inginerilor”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că proiectul va îmbunătăți legătura dintre Capitală și aeroport și a precizat că finanțarea trebuie asigurată la timp pentru finalizarea investiției.

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