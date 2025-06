A fost incinerat Robert Lupu, autorul crimei din Cosmopolis. Trupul neînsuflețit a fost revendicat de la IML de familie

Robert Lupu, bărbatul care a ucis-o pe Teodora Marcu pe 31 mai în cartierul Cosmopolis, a fost incinerat miercuri, 4 iunie, la Crematoriul București.

Trupul neînsufleţit al lui Robert Lupu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici din Bucureşti de fiica lui şi fratele său, potrivit Antena 3 CNN. Întrucât bărbatul s-a sinucis, acesta nu a putut fi înmormântat creștinește. Familia sa a luat decizia incinerării.

Trupul neînsuflețit al Teodorei Marcu a fost transportat marți, 3 iunie, în localitatea natală Helegiu, comuna Deleni, județul Bacău. Înmormântarea va avea loc joi, 5 iunie, începând cu ora 12:00.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și polițiștii au făcut percheziții marți, 3 iunie, la domiciliul lui Robert Lupu, în Onești, județul Bacău. Se pare că ar fi găsit acolo mai multe probe relevante pentru dosar.

Tânăra de 23 de ani era mama unei fetițe de trei ani și însărcinată cu al doilea copil. Potrivit apropiaților, aceasta era hărțuită și amenințată de fostul partener, Robert Lupu, chiar și după ce se căsătorise. În anul 2021, Teodora a obținut un ordin de protecție împotriva agresorului, după ce ea și soțul ei au depus plângere penală pentru amenințări, hărțuire, violare de domiciliu, furt și alterarea datelor informatice.

Crima a avut loc la sfârșitul lunii mai, în fața fetiței victimei. Teodora Marcu, însărcinată la momentul tragediei, a fost împușcată mortal pe o trece de pietoni în timp ce își ținea copilul în brațe. Autorul faptei, Robert Lupu, s-a sinucis la scurt timp după comiterea crimei.

Un cunoscut criminalist face portretul ucigașului Teodorei Marcu

Cunoscutul criminalist Dan Antonescu a realizat potretul lui Robert Lupu.

În opinia specialistului, avem de-a face cu un personaj cu probleme psihice majore, dar care au fost acoperite cumva de un comportament aparent normal.

„Un narcisist mitoman. Citindu-i scrierile am constatat două aspecte esențiale. În primul rând, își recunoaște în primă fază greșelile, dar le atribuie altor persoane, nicidecum lui. Firea lui violentă nu s-a manifestat doar asupra acestei fete pe care a omorât-o, ci repet, este ceea ce am citit, scris de el. (...) Era clar că are probleme psihice”, a declarat în exclusivitate pentru Click! criminalistul Dan Antonescu.