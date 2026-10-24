Pas uriaș pentru Autostrada Sibiu–Pitești: Capul de foraj de 131 de tone pentru Tunelul Poiana a ajuns la șantier

Un utilaj de 131 de tone, care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu–Pitești, a ajuns la intrarea dinspre Sibiu, după un transport dificil, încheiat pe un drum neasfaltat, pe ploaie. Este primul pas înaintea asamblării „cârtiței” care va străpunge dealul.

Capul de foraj pentru Tunelul Poiana a ajuns la șantier Foto: Facebook / DRDP Craiova

Capul de foraj al utilajului TBM a ajuns la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel Poiana, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova (DRDP Craiova). Transportul a avut o greutate totală de aproximativ 160 de tone, cu tot cu capul tractor și trailer.

Transportul a traversat sectoare de autostradă, drumuri naționale și județene, iar ultima parte a traseului a fost parcursă pe un drum neasfaltat din zona Poiana. Ploaia a îngreunat deplasarea, însă componenta a fost transportată și descărcată în siguranță.

„Prin efort susținut, coordonare și o mobilizare exemplară, transportatorul și antreprenorul au reușit să ducă la bun sfârșit transportul și descărcarea în siguranță a acestei componente esențiale”, a transmis DRDP Craiova.

1/4 Șantier Tunelul Poiana Foto: Facebook / DRDP Craiova

Aducerea capului de foraj nu înseamnă că lucrările de săpare pot începe imediat. Mai sunt necesare peste 100 de transporturi pentru aducerea celorlalte componente ale utilajului la locul de montaj. Cea mai grea dintre acestea va cântări peste 160 de tone.

„Abia după transportul și asamblarea tuturor componentelor va veni momentul mult așteptat: pornirea «cârtiței» și începerea forajului”, a precizat instituția.

Tunelul Poiana va traversa dealul cu același nume, iar forajul va ajunge, în punctul cel mai adânc, la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului.

„Fiecare transport duce proiectul cu un pas mai aproape de ziua în care dealul Poiana va fi străpuns pentru a face loc Autostrăzii Sibiu–Pitești”, a mai transmis DRDP Craiova.

Tunelul Poiana face parte din secțiunea Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești și va avea o lungime de 1.780 de metri, fiind cel mai lung tunel de pe viitoarea autostradă. Lucrările au început în 2025, iar proiectul prevede folosirea tehnologiei TBM pentru excavarea celor două galerii.

Secțiunea Cornetu–Tigveni are o lungime de 37,4 kilometri și este una dintre cele mai dificile porțiuni ale Autostrăzii Sibiu–Pitești, care traversează zona montană a Carpaților. La începutul lunii octombrie 2026, stadiul fizic al lucrărilor ajunsese la 18,89%, potrivit datelor prezentate de directorul CNAIR, Cristian Pistol. Pe șantier se lucrează la terasamente, consolidări și structuri, însă extinderea activității pe toate sectoarele depinde de obținerea acordului de mediu revizuit și a autorizațiilor necesare.