Călin Georgescu admite că l-a cunoscut pe Horațiu Potra, mercenarul care ar fi urmat să organizeze proteste violente în București, după ce seara trecută a negat acest lucru. Georgescu ezită să spună daca l-a întâlnit și sâmbătă, la o fermă din Ciolpani, pe Potra.

"Ca persoană publică m-am văzut cu sute, poate o mie de oameni pe săptămână. Eu m-am văzut cu foarte mulți oameni, nu-mi aduc aminte în mod special. E irelevant, nu e în cercul meu de apropiați. Fotografiile sunt de acum câțiva ani de zile. Nu sunt recente. Pot să-mi aduc vag aminte, cu certitudine maximă pot să spun că nu sunt de acum", a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.

→ Imaginea 1/2: Georgescu și Potra SURSA: Telegram

Referitor la informațiile conform cărora a avut o întâlnire, sâmbătă, la o fermă din Ciolpani, cu mercenarul Potra, Georgescu a afirmat încurcat: "Nu știu de așa ceva, asta nu pot să spun, să confirm, nu-mi aduc aminte precis , m-am văzut cu sute, mii oameni. Eu nu-mi aduc aminte de așa ceva, eu am fost în nenumărate locuri în ultima vreme. Am fost în multe locuri, la fermă respectiva, acolo am filmat și m-am antrenat de foarte multe ori la călărie".

Întrebat în mod repetat dacă a fost sâmbătă la respectivă herghelie, Georgescu a afirmat: "Destul de des mă duc acolo. Am fost recent. Asta nu înseamnă că am avut întâlnirea despre care se spune în spațiul public. Dar, repet, e irelevant".

"Am încredere doar în oamenii mei, care sunt militari din legiunea străină. Domnul Potra nu intră în cercul meu de apropiați", a completat Georgescu.

În sprijinul lui fostului candidat la prezidențiale a venit și Eugen Sechila: "Aceasta fotografie a fost făcută, din câte îmi amintesc, acum vreo 4 ani". Acesta a menționat că s-a discutat despre "o eventuală pază și protecție". Când a fost întrebat pentru ce era necesară paza la acel moment, a revenit și a afirmat: "Nu mai știu exact despre ce s-a discutat".