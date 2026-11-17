Revoltat că ar putea fi chemat în armată, un bărbat a publicat pe TikTok un videoclip în care amenința că îi va împușca pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Pentru amenințările adresate celor doi oficiali, acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii.

Amenințările trimise pe TikTok Foto: arhivă, adevărul

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au anunțat marți, 17 noiembrie, că au sesizat Judecătoria Ploiești cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu bărbatul, acuzat de două infracțiuni de ultraj.

Potrivit anchetatorilor, faptele au avut loc în august 2025, când bărbatul i-a amenințat pe premierul de atunci, Ilie Bolojan, și pe președintele Nicușor Dan cu acte de violență fizică.

Amenințările au fost formulate, conform procurorilor, „în scop de răzbunare și de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoanele amenințate a atribuțiilor de serviciu”.

Ce le-a transmis bărbatul lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Mesajul a fost publicat într-un videoclip pe platforma TikTok, de pe contul personal al bărbatului. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de posibilitatea ca rezerviștii să fie chemați în armată și a amenințat că îi va împușca pe mai mulți oficiali dacă va fi trimis la război.

„Bolojane, îți dau un sfat! Că ai dat ordinu' ăla ca să...să-mi chemi rezerviștii la...în armată. Oricum războiu' va începe, e pe linia de plutire, Trump nu mai să bagă. Îți spun ceva: să nu te puie dracu' să le dai arme-n mână!”, a afirmat bărbatul în înregistrare.

Ulterior, acesta a făcut referire directă la Ilie Bolojan și Nicușor Dan, amenințând că îi va împușca dacă va fi chemat să lupte.

„Eu unu', dac-am prins pistolu' mitralieră în mână, pe tine ești primu' care te împușc, pe Nicușor Dan și p-ăla de la CCR, pe Enache ăla care a anulat alegerili. Îl caut pă Iohannis și-l caut și pă Ciolacu. Pe voi vă-mpușc primii, bă, dacă mă trimeteți în război!”, a spus acesta.

În același videoclip, bărbatul a susținut că a făcut serviciul militar și că a fost trecut în rezervă cu gradul de caporal.

„Am și grad... pă livret, m-am liberat caporal din armată, da' am făcut armată, proștilor! Să nu vă puie dracu' să-mi dați arma-n mână... sau să mă chemați, că v-aț' dat foc!”, a mai transmis el.

Ce pedeapsă a primit bărbatul

În urma acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii, bărbatul a primit o pedeapsă de opt luni de închisoare pentru cele două infracțiuni de ultraj.

Procurorii au stabilit amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de doi ani. Acesta începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța dispune amânarea aplicării pedepsei.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Judecătoriei Ploiești, instanța urmând să se pronunțe asupra acestuia.