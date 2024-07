Fostul șef al Curții Supreme a Ucrainei, prins la granița cu România. E acuzat că a luat o mită în valoare de 2,7 milioane de dolari

Fostul președinte al Curții Supreme a Ucrainei, Vsevolod Kniazev, a fost reținut la doar un kilometru de granița cu România în regiunea Transcarpatia. El este acuzat de luare de mită, în valoare de 2,7 milioane de dolari.

Fostul președinte al Curții Supreme a Ucrainei, Vsevolod Kniazev, a fost reținut la un kilometru de granița cu România în regiunea Transcarpatia, a relatat jurnalistul ucrainean Vitaliy Hlahola pe 10 iulie, potrivit ziarului The New Voice Of Ukraine.

Se pare că fostul oficial nu a fost arestat, polițiștii de frontieră doar au informat poliția despre incident, potrivit unei surse citate de Liga.net.

Autoritățile de frontieră îl suspectează pe Kniazev că încerca să părăsească ilegal Ucraina, în timp ce procesul său pentru luare de mită este încă în desfășurare.

La momentul reținerii, acesta călătorea ca pasager într-un autoturism Volkswagen. Călătorind atât de aproape de frontiera internațională, Kniazev a încălcat probabil termenii eliberării sale pe cauțiune.

În mai 2023, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) l-au acuzat pe Kniazev că a acceptat o mită de 2,7 milioane de dolari în schimbul unei hotărâri favorabile într-un litigiu privind proprietatea.

Curtea Supremă a votat apoi pentru înlăturarea lui Kniazev din funcția sa. Acesta a rămas în arest până la 31 ianuarie 2024, când a fost eliberat pe o cauțiune.