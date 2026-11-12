Ministrul Culturii cere Academiei Române să elimine eticheta „colocvial” pentru cuvântul „ministră” din DOOM: „Femeile ar trebui să aibă libertatea de a alege”

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat joi că va solicita Academiei Române eliminarea mențiunii „colocvial” din DOOM, în dreptul cuvântului „ministră”.

Ioana Ciocan, ministrul Culturii Foto: Facebook/Ioana Ciocan

Oficialul a declarat că demersul vine în contextul dezbaterilor recente din spațiul public privind folosirea formelor feminine ale unor funcții și profesii, precum „jurnalistă”, „doctoriță”, „pictoriță” sau „ministră”.

„Femeile ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă doresc să le fie adresată o anume formulă. Este o chestiune de alegere”, a afirmat Ioana Ciocan.

Ministrul Culturii a precizat că, înainte de a se adresa Academiei Române, a solicitat un punct de vedere Institutului de Lingvistică. În urma răspunsului primit, documentul va fi înaintat Academiei, căreia îi va cere modificarea DOOM prin eliminarea etichetei „colocvial” asociate cuvântului „ministră”.

Ioana Ciocan a subliniat că obiectivul este ca termenul să nu mai fie privit ca o formulare informală sau discutabilă, ci să poată fi utilizat firesc în comunicarea oficială.

Aceasta a mai spus că, în cazul unui răspuns negativ din partea Academiei Române, demersurile vor continua.

„Există precedente europene şi, în afară de asta, aceste profesii trebuie ancorate în secolul XXI”, a declarat Ioana Ciocan, argumentând că limbajul trebuie să reflecte realitatea profesională și socială contemporană.

În opinia sa, utilizarea predominantă a formei masculine „ministru” poate influența inclusiv percepția asupra funcțiilor de conducere, asociate adesea, în mod implicit, cu bărbații.

„Dar şi femeile pot să fie şi astronauţi, şi pompieri, şi ministre”, a conchis Ioana Ciocan.

Demersul urmărește, astfel, recunoașterea și normalizarea formelor feminine pentru funcțiile de autoritate și profesiile în care femeile sunt prezente, inclusiv în instituțiile publice.