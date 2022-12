Cum vor cercetătorii de la Universitatea din Galați să salveze planeta de o previzibilă criză de alimente

Cercetătorii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați atrag atenția că este nevoie de tot mai multă inovație în industria alimentară. Iar tendinţa de inovare în produsele alimentare este determinată de criza alimentară care amenință omenirea.

Prodecanul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor Galați, prof.univ.dr. Nicoleta Stănciuc, consideră că în anul 2050 populaţia globului va ajunge la peste 10 miliarde de oameni şi va fi nevoie de mult mai multe alimente decât în prezent.

„Tendința de inovare se datorează crizei alimentare, deși nu o conștientizăm. Noi suntem înconjurați de produse alimentare. Într-un magazin avem senzația că produsele sunt multe, foarte multe și sunt extrem de diversificate, însă mega tendințele din aceste domeniu arată că în 2050 populația globului va ajunge la 10,5 miliarde și va fi nevoie de o cantitate de hrană cu 70 la sută mai mult decât avem acum”, este semnalul de alarmă tras de Nicoleta Stănciuc.

Cercetătoarea susține că această hrană nu apare oricum și nu se obține oricum, întrucât trebuie respectate anumite criterii de siguranță alimentară.

„Nu mai avem soluri disponibile. Există și opinii că și vaca poluează, totul poluează, s-a ajuns la carne obținută în laborator, făină de insecte. Deci, avem nevoie de surse alternative de hrană care să hrănească o populație din ce în ce mai mare. Suntem din ce în ce mai mulți. Sentimentul pe care îl avem cu toții într-un supermarket este că avem suficientă hrană. Nu este chiar așa. De ce ? Pentru că această hrană nu este disponibilă pentru toată lumea la fel, așa cum spun conceptele de siguranță alimentară. Sunt trei miliarde de oameni la nivel mondial care nu îți pot permite o dietă sănătoasă. 820 milioane de oameni sunt subnutriți”, explică prodecanul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor Galați.

Noi produse inovative create la Universitatea din Galați

Produsele inovative în domeniul alimentar sunt de mai mulți ani în atenția specialiștilor de la Chimie Alimentară. Recent, acești au obținut premii importante la un concurs naţional care a avut ca temă principală „soluții inovatoare la provocarea mondială de transformare a sistemului alimentar”.

Astfel, marele premiu pentru Inovație a fost acordat pentru valorificarea integrată a fructelor de măceș în produse alimentare și bioingrediente cu funcționalitate demonstrată.

Cercetătorii de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați au pregătit un jeleu de măceșe (cu zahăr natural, cu înlocuitor, fără zahăr și cu diferite procente de zahăr rafinat), un suc de măceșe cu pulpă, în diferite combinații cu suc de mere - băutură pentru copii - și un supliment alimentar din pulpă de măceșe, inoculat cu o bacterie probiotică.

„Acest fruct are o compoziție absolut remarcabilă, are de toate, de la vitamina C, compuși de culoare, uleiuri, vitamine, polifenoli. Ideea de a prelucra fructul de măceș a venit din necesitatea de a găsi surse alternative de hrană din flora spontană a României”, a explicat profesorul Nicoleta Stănciuc.

La Categoria „alimentele viitorului”, primul loc pe podium a fost ocupat de produsul obținut de un jeleu din suc de struguri din soiul Băbească Neagră.

„Am lucrat cu un soi autohton, extrem de răspândit, ce datează de pe vremea geto-dacilor, cunoscut pentru prezența componentelor bioactive, foarte importante pentru sănătate: antocianii. În plus, acest soi conține o cantitate foarte mare de zaharuri, produsul nostru nu are adăugat zahăr rafinat”, a precizat lect. dr. Oana Nistor.

„Aceste concepte pe care le vedeți sunt sunt în ideea de valorifica ceea ce avem și de a dezvolta idei care să permită dezvoltarea durabilă, astfel încât copii, nepoții, strănepoții noștri să aibă în continuare ce consuma. Din păcate, și îmi asum ceea ce spun, conceptul de siguranță alimentară nu este real deoarece nu toată lumea are același acces la hrană. Suntem diferiți din acest punct de vedere”, a încheiat profesorul Nicoleta Stănciuc.

Studenţii şi profesorii dela Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi sunt renumiţi în ţară pentru produsele lor, fiind recunoscuți ca principala entitate din România în domeniu.

De-a lungul anilor ei au mai inventat pateul 100% vegetal, îngheţata de afine cu ulei esenţial de trandafir, ciocolata dietetică şi berea din coajă de vânătă.