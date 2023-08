Noi dezvăluiri despre catastrofa de la Crevedia. Totul a pornit de la un transfer de gaz dintr-o cisternă în alta

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Alex Florenţa, arată cum s-a întâmplat tragedia de la Crevedia, conform primelor date ale anchetei aflate în desfășurare. Potrivit acestuia, totul a plecat de la un transfer de gaz dintr-o cisternă în alta.

Potrivit procurorului general, în spațiul în care s-a produs tragedia exista un punct de lucru și o clădire de birouri pentru angajați. Conform procurorului general, un rol important în acel lanț îl are și Primăria Crevedia, unde au loc percheziții pentru ridicarea de documente legate de funcționarea firmei, la fel cum au loc percheziții și la locuințele celor doi patroni ai firmei.

Firma, cu 25 de puncte de lucru

După închidere, în toamna lui 2020, firma - care are 25 de puncte de lucru în toată țara - urma să funcționeze doar ca punct de parcare a cisternelor, însă acolo aveau loc în mod obișnuit transferuri de GPL din cisterne, deși nu exista nicio autorizație pentru așa ceva

În ziua de 26 august, ziua exploziei, în clădirea de birouri erau cazați 4 angajați nepalezi, ei fiind înscriși la alte puncte de lucru ale societății. În curte existau două cisterne goale, iar la ora 18:00 a sosit a treia cisternă care a parcat între cele doua cisterne goale. Șoferul cisternei încărcate ar fi reclamat că are probleme la o roată și a cerut să facă transferul gazului într-o cisternă goală.

„Cei doi șoferi se întâlnesc și inițiază transferul dintr-o cisternă în cealaltă, în condiții care nu-s pe deplin clare. Sub cisternă ar fi apărut o sursă de foc, moment în care unul dintre șoferi a intrat în birou cerându-le angajaților nepalezi să iasă repede afară. Angajații nepalezi au încercat să oprească traficul în zonă, iar cei doi șoferi au rămas să stingă incendiul”, a explicat procurorul general Alex Florenţa.

Forțele de intervenție, la o oră după prima explozie

La scurt timp are loc o prima explozie, puternică, cu flăcări până în stradă, care a și provocat primele victime. În aproximativ o oră, ajung forțe de intervenție: pompieri, jandarmi, poliție, pentru securizarea zonei. Are loc apoi a doua explozie, mult mai puternică, care duce la un număr mai mare de victime și la avarierea locuințelor din vecinătate.

În acest moment, cercetarea la fața locului e îngreunată din cauza situației emisiilor de gaze. De asemena, procurorul general a precizat că nu există cameră video în zonă.

„În acest moment nu are nimeni calitatea de suspect, urmărirea penală este in rem”, a mai punctat Alex Florența. „Dosarul de urmărire penală preluat la nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ urmăreşte infracţiunea de distrugere din culpă, având ca urmare un dezastru, prin dezastru înţelegându-se în accepţiunea Codului penal inclusiv situaţia când un astfel de eveniment are ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multe persoane”, a subliniat procurorul general.

2 persoane au murit până în prezent, din cauza exploziilor de la Crevedia, în timp ce 56 sunt rănite, unele în stare de gravă. De asemenea, mai multe persoane au fost transferate la spitale din străinătate, pentru a fi tratate acolo.