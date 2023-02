Cum au exhumat românii trei cadavre în căutarea unui spion. Misterul în care sunt învăluite viața și moartea lui Arthur Albert Tester

Viața, dar mai ales moartea spionului Arthur Albert Tester, sunt învăluite în mister. După dispariția sa din România, după 23 August 1944, autoritățile au deshumat trei cadavre în speranța că îl vor găsi.

Arthur Albert Tester s-a născut la 23 august 1895, Stuttgart. Un rezumat al documentelor găsite la Ministerul german de Externe și microfilmate la 3 august 1946 de către echipa de teren FO/State Documents Field Team spune că Tester a intrat în România probabil în anul 1939, venind din Grecia.

Oberleutnant Rudolf Pander, care a lucrat în cadrul Abwehr din București, a spus că „pătrunderea germană în serviciile de informații britanice a fost realizată prin folosirea unui bancher englez numit Tester“, scrie Dennis Deletant, istoricul britanic specialist în istoria României, în cartea „Activități clandestine britanice în România în perioada celui de-al Doilea Război Mondial“.

Spionul Arthur Albert Tester a părăsit Bucureștiul după 23 august 1944. Comandantul de brigadă E. R. Greer, directorul adjunct al Misiunii Militare Britanice la București, raporta pe 17 septembrie 1945 celor de la MI 5 că impresia generală este că Tester nu mai era în viață și că „probabil nimeni nu și-a prea bătut capul să marcheze corect mormintele la Arad în timpul loviturii de stat din 24 august 1944“.

Greer se referea la exhumarea unui cadavru din cimitirul Pomenirea din Arad, marcat ca fiind al lui Tester. În același raport el scrie: „După ce am comparat datele din fișa stomatologică cu raportul exhumării am ajuns la concluzia că nu era cadavrul lui Tester. „Mai mult decât atât, am mers pe urma fiecărui zvon potrivit căruia el era încă în viață, dar nu am dat de nimic concret“.

O trecere în revistă a dovezilor referitoare la moartea lui Tester a fost întocmită de un funcționar care afirma că la 26 septembrie 1944 Daily Express cita un raport la British United din București care spunea că Tester fusese „omorât în Transilvania de un grănicer pe când încerca să fugă în Ungaria.

La 6 octombrie 1944 în același ziar apare o relatare semnată de corespondentul său din București Cedric Salter potrivit căruia Tester „își înscenase propria moarte“ la un pas de frontiera transilvăneană după lovitura de stat antigermană din 23 august pe când fugea în Ungaria. „Un gardian a tras asupra mașinii sale și a fost ușor rănit la picior... El a aranjat ca un cadavru de nerecunoscut, de aceeași statură ca și el, purtând rămășițele hainelor sale, hainele sale și cu ceasul de mână și tabachera, să fie găsit în apropierea lui mașina arsă“. A ajuns apoi la ferma sa de lângă Hunedoara, în Transilvania, și de acolo a plecat spre Budapesta.

Ca urmare a zvonurilor că moartea sa era o simulare, autoritățile române au exhumat de două ori un cadavru din ceea ce se presupunea că este mormântul lui tester din Cimitirul Pomenirea din Arad. Când au fost efectuate aceste exhumări nu se știe, dar înainte de 8 februarie 1945 a avut loc o a treia exhumare în prezența unui membru al Biroului Britanic de Consultanță Consulară. Nu se știe dacă mormântul din care a fost exhumat acest cadavru era, fără îndoială, cel în care a fost îngropat Tester, deoarece nu exista nimic pe crucea înaltă de lemn care marca mormântul care să sugereze că acesta era Tester.

Pe de altă parte, nu a apărut vreodată nicio dovadă că Tester a supraviețuit încercării sale de a trece granița româno-ungară atunci când a fost provocat de către gărzile de frontieră românești, concluzionează reputatul istoric Dennis Deletant.

Mister asupra nașterii și a morții

Despre viața și despre moartea spionului Tester găsim informații inedite, extrase din arhive, pe blogul https://josefjakobs.info/. „Am dat peste numele lui Tester în timp ce făceam cercetări despre persoanele asociate cu piața neagră de pașapoarte din Berlin la sfârșitul anilor 1930. Numele lui Tester a apărut ca asociat al lui Josef Emil Roos și mi-a stârnit interesul. Un bancher britanic care s-a infiltrat în serviciile secrete britanice? Asta suna fascinant. Când Arhivele Naționale de la Kew au oferit gratuit toate fișierele lor digitalizate, am profitat de ocazie pentru a descărca fișierele lui Tester. Tester a fost un individ complex, care a fost un mincinos profesionist, un ticălos și un escroc. Cu toate acestea, părea să reușească întotdeauna să fie cu un pas înaintea legii, până când, în cele din urmă, și-a găsit sfârșitul în mâinile unui polițist de frontieră român în 1944. Sau nu?“, scrie autorul.

Autorul a demonstrat că misterul planează nu doar asupra morții lui Tester, ci chiar și nașterea sa. „Tester a susținut întotdeauna că s-a născut în Marea Britanie, deoarece tatăl său, Fred Tester, era cetățean britanic și s-a născut la 7 septembrie 1864 în Leicester (rapoartele MI5 dețin o copie a certificatului de naștere). Deși acest lucru ar putea fi adevărat, trebuie remarcat faptul că, potrivit unui raport din 5 decembrie 1938 către MI5, nașterea lui Tester nu a fost niciodată înregistrată la autoritățile britanice din Stuttgart, lucru care ar fi trebuit să se întâmple dacă ar fi dorit să pretindă cetățenia britanică“, conform documentului postat pe blog.

Autorul dezvăluie că a căutat în registrul de nașteri al persoanelor născute la Stuttgart, Germania, în perioada 1893 - 1897, inclusiv, și „nu există nicio urmă a unei persoane pe nume Arthur Albert Tester“.

După începerea războiului, la începutul lunii septembrie 1939, Tester s-a urcat la bordul iahtului său SY Lucinda împreună cu familia și a părăsit Italia, navigând spre Grecia, unde s-au debarcat copiii și soția spionului. Tester a navigat apoi spre Port Said, unde ambarcațiunea a fost predată Marinei Regale.

În timp ce se afla în Egipt, Tester a reușit să trezească suspiciunea autorităților egiptene și a fost arestat pentru că a frecventat traficanți de droguri și a îmbrățișat idealuri fasciste. O anchetă l-a absolvit de orice vină, în afară de cea de a fi obținut droguri pentru uz propriu, iar autoritățile egiptene au decis să îl deporteze în Anglia, unde MI5 și poliția l-ar fi primit cu brațele deschise și cu cătușe.

Cumva, spune autorul care a consultat arhivele, acest plan de deportare a fost schimbat și Tester a fost deportat doar din Egipt, îmbarcându-se într-un avion cu destinația Grecia la 4 octombrie 1939. Autoritățile britanice au reușit să-i scotocească prin portbagaj și prin bunurile personale, dar nu au găsit nicio dovadă de spionaj. Cu toate acestea, la 1 noiembrie 1939, Tester a fost înscris pe lista neagră de război a Securității Centrale a Marii Britanii.

În ceea ce privește iahtul său, SY Lucinda își face apariția într-un articol din 23 februarie 1945 din Chelmsford Chronicle. Se pare că o recepție de nuntă a unui militar cu 100 de invitați a avut loc la bordul iahtului Lucinda în Alexandria, Egipt.

Afaceri cu germanii

Până în decembrie 1940, Tester și-a mutat baza de operațiuni din Grecia în România, iar MI6 a fost informat că Tester făcea afaceri cu germanii. În același timp, el nu se abținea să ceară asistență din partea britanicilor, al căror pașaport îl avea încă asupra sa. S-a prezentat la Consulatul britanic din București în decembrie 1940, solicitând asistență. Doi dintre copiii săi se aflau încă în Grecia și aveau nevoie de ajutor pentru a putea ajunge în România. La momentul respectiv, Tester a declarat personalului consular că era un intermediar, care cumpăra afaceri evreiești și le vindea unor terțe părți, în schimbul unui profit.

În cele din urmă, în februarie 1941, Tester a reușit să își scoată copiii din Grecia, iar după aceea, informațiile despre el devin destul de sumare, cel puțin din perspectiva britanică.

După război, Aliații au pus mâna pe documente germane și au intervievat mai mulți foști ofițeri Abwehr.

În octombrie 1940, trupele germane au început să intre în România, iar în luna noiembrie a aceluiași an, România s-a alăturat forțelor Axei. În calitate de cetățean britanic, Tester ar fi fost în mod natural suspectat de autoritățile germane. Și, într-adevăr, Joachim Rohleder, șeful Abwehr IIIF din Berlin, credea că Tester lucrase pentru serviciile secrete britanice înainte de război și a ordonat ca acesta să fie arestat și trimis într-un lagăr de concentrare. Șeful Abwehr IIIF din România, Kurt von Rohrscheidt, nu a fost de acord și a declarat că Tester era pro-german și era dispus să lucreze pentru Abwehr fără plată. Rohleder a fost de acord să-i permită lui Rohrscheidt să-l folosească pe Tester ca agent al Abwehr.

Prima misiune în cadrul Abwehr

Potrivit lui Rohrscheidt, prima misiune a lui Tester în cadrul Abwehr IIIF a fost la Sofia, în Bulgaria. Tester, dându-se drept ofițer britanic sau american, a pătruns într-o mișcare clandestină a macedonenilor care doreau să răstoarne guvernul care era prieten cu Puterile Axei. Tester a obținut o listă completă a personalităților din cadrul mișcării și detaliile planului de răsturnare a guvernului bulgar.

În același an, Tester a avut acces la registrele bancare din Atena și a putut examina cecuri și alte documente semnate de ofițeri de informații britanici. Cu ajutorul acestor nume, Tester a reușit să se infiltreze printre luptătorii din rezistența greacă și să afle numele agenților britanici din România.

Tester și uniforma de Gestapo

În calitate de agent al Abwehr, Tester s-a deplasat destul de mult, lucrând în România, Bulgaria și Grecia la activități de contraspionaj. Una dintre sursele britanice din Grecia a precizat că un bancher grec i-a spus că l-a văzut pe Tester lucrând în unul dintre birourile naziste din Atena „strălucind în uniforma Gestapo“. De altfel, Tester a mărturisit unui reporter al unui ziar britanic în martie 1938: „Dacă ar veni un război cu Germania, aș fi printre primii care ar merge în tranșee“.

La 15 mai 1944, o scurtă notă din documentele germane a declarat că atât Abwehr-ul, cât și SIPO-ul au fost de acord ca Tester să fie trimis la Pressburg (în prezent Bratislava, Slovacia) pentru un interogatoriu. Rezultatele acestui interogatoriu sunt necunoscute, dar se poate presupune că Tester a reușit să scape și de această dată și s-a întors în România, deoarece era cu siguranță în august 1944.