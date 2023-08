Clotilde Armand, după audierea la Parchet: „Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect”. Ce acuzații îi sunt aduse

Clotilde Armand, primar al Sectorului 1, a precizat că i s-a adus la cunoștință de procurori că are calitatea de „suspect” în dosarul în care e acuzată de Agenția Națională de Integritate de conflict de interese și incompatibilitate, pentru că ar fi fost remunerată ilegal.

UPDATE Biroul de presă de la Primăria Sectorului 1 a venit cu o poziție a edilului

„Am venit la parchet la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situația de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, înțeleg că aceasta este procedura. Cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupție la Primăria Sectorului 1. Un proiect care a fost finalizat cu succes, la sfârșitul lunii mai: 60 de funcționari publici au participat la cursuri de formare /instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, a fost creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul administrației locale din Sectorul 1, au fost elaborate proceduri operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Primăriei Sectorului 1 și au fost derulate campanii de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție. Primăria Sectorului 1 a fost una dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită. Așa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene și am contestat în instanță raportul ANI. Am încredere în Justiție,” declară primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

---

Inspectorii de integritate o acuză pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de conflict de interese administrativ pentru că ar fi semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟, finanțat din fonduri europene, și care, potrivit ANI, au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, precizările fiind făcute în noiembrie 2022.

"Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%", susţin inspectorii.

"Începând cu data de 18 februarie 2022 (data Dispoziției privind numirea managerului de proiect, al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟), ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE exercită simultan cu funcția de primar al Sectorului 1, București și funcția remunerată de manager de proiect, nerespectând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003", explică ANI referitor la incompatibilitatea în care s-ar afla edilul.

Ulterior informării ANI, edilul a transmis un mesaj pe Facebook în care susţine că nu a încălcat legea.

Curtea de Apel București a respins pe 13 martie, cererea edilului sectorului 1 al Capitalei de suspendare a raportului de cercetare al ANI. „Respinge cererea de suspendare a Raportului de evaluare nr. 49614/G/II/04.11.2022 ca lipsită de interes. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată astăzi, 13.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia Curții de Apel, potrivit portal.just.ro.

USR, alături de edilul de la Sectorul 1

USR i-a luat apărarea lui Armand. „Eu cred că ANI n-ar trebui să se uite acolo la 3.000 de lei pe lună, pentru cinci luni, într-un proiect, care sunt în zona acestui spor, pe care îl au toți primarii și cei de la PNL și cei de la PSD, de lucru cu fonduri europene, ci ar trebui să se uite la multele milioane de lei inexplicabile”, a explicat președintele USR, Cătălin Drulă, potrivit RFI.

Întrebat dacă o va suspenda din partid pe primăriță, Drulă a afirmat că nu, argumentând că nu este vorba despre o situație de natură judiciară. „Nu are un dosar în care să fie pusă sub urmărire penală sau trimisă în judecată. (…) ANI a dat-o în bară cu foarte multe din aceste acţiuni, cred că putem face o istorie despre constatări ANI, care apoi au fost desfiinţate de justiţie”, a mai completat Drulă.