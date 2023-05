Consiliul Local a votat proiectul de modificarea bugetului Sectorului 1 pe 2023

Proiectul pentru modificarea bugetului Sectorului 1 pe 2023 propus de edilul Clotilde Armand a fost votat de Consiliul Local în şedinţa de marţi. Proiectul a fost adoptat cu amendamente ale grupului consilierilor PNL şi PSD.

„Bugetul, după cum spune în comunicat Prefectura Capitalei, în urma analizei sale, este valabil din data de 27 aprilie şi asta pentru că abia pe 24 aprilie primarul sectorului 1 a trimis bugetul real, votat de Consiliul Local pe 28 martie (...) că sunt câteva amendamente problematice, dar nu din punct de vedere juridic, adică bugetul era legal”, a declarat declarat consilierul local al PNL Daniel Ciungu în şedinţa de consiliu.

„Prefectul putea într-adevăr să atace câteva amendamente sau să facă ce a făcut într-adevăr aici să ne spună despre hotărârea de Consiliu Local, să ne uităm la acele amendamente. Consiliul Local s-a uitat, a stat 10 ore aici şi s-a uitat şi avem într-adevăr acum aceste noi amendamente. Problema este că primarul avea un buget adoptat de săptămâna trecută. Tot primarul a trimis, repet, pe 7 aprilie un buget fals semnat de dânsa”, a continuat consilierul local al PNL Daniel Ciungu.

„Ne-am făcut datoria față de cetățeni”

La rândul sau, consilierul local liberal Gheorghe Dinu i-a transmis primarului Armand că forul local a scos-o dintr-o „problemă majoră”.

„Noi ne-am făcut datoria faţă de cetăţeni. Noi nu ne dorim blocarea primăriei. Noi nu dorim ca angajaţii din primărie, ca elevii care învaţă în şcoli, ca angajaţii din instituţiile subordonate primăriei să nu mai primească salariul şi să se creeze un blocaj general”, a transmis Gheorghe Dinu, edilului Clotilde Armand.

„Noi ne dorim performanţă în această primărie şi de aceea şi astăzi am fost aici, am răspuns apelului doamnei prefect de a reanaliza acest buget, am chemat directorii la şedinţă cu comisia şi am găsit soluţia pentru a debloca bugetul. Pot să vă zic că ar fi trebuit să fiţi şi dumneavoastră prezentă, pentru că este o chestiune de asumare a greşelilor pe care le-aţi făcut”, a mai spus el, potrivit Agerpres.

„Presiunea publică a învins coaliţia PSD-PNL de la Sectorul 1”

Primarul Clotilde Armand a scris, marţi, pe Facebook, că presiunea publică a învins coaliţia PSD-PNL de la Sectorul 1.

„O mare victorie pentru comunitate! Presiunea publică a învins coaliţia PSD-PNL de la Sectorul 1, în problema amendamentelor nelegale şi inoperabile promovate la proiectul de buget pe anul 2023 de către consilierii liberali şi social-democraţi. După discuţii care au durat întreaga zi, consilierii locali au votat ce le-a indicat Prefectul Capitalei şi au reparat ce au stricat PNL şi PSD. De data aceasta, consilierii nu au mai fugit, deoarece riscau să blocheze activitatea administraţiei locale”, a afirmat Clotilde Armand.

Proiectul de modificare a bugetului pe 2023 a fost reexaminat, marţi, în comisia de buget.