Cinci polițiști din Sibiu, acuzați că luau mită pentru permise auto, cer să fie eliberați din arest

Cinci agenţi de poliţie din cadrul Serviciului de înmatriculări auto şi permise de conducere Sibiu, anchetaţi într-un dosar de trafic de influenţă şi luare de mită şi arestaţi preventiv de Tribunalul Sibiu, săptămâna trecută, au contestat decizia instanţei.

Mită la plic Foto: Adevărul

Cele şase persoane, între care cinci agenţi de poliţie din cadrul Prefecturii, reţinute săptămâna trecută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru săvârşirea a peste 170 de fapte de trafic de influenţă şi luare de mită pentru eliberarea de permise de conducere au fost arestate preventiv şi au contestat decizia Tribunalului Sibiu în acest sens.

Curtea de Apel Alba Iulia era aşteptată să ia o decizie, miercuri, cu privire la contestaţie, însă pronunţarea a fost amânată pentru joi, au declarat reprezentanţi ai instanţei.

Săptămâna trecută, miercuri, procurorii şi poliţiştii au făcut 14 percheziţii într-un dosar privind comiterea a peste 170 de infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, luare de mită, dare de mită şi complicitate la astfel de fapte de corupţie, precum şi a unei infracţiuni de camătă. Dosarul vizează fapte de corupţie ale unor poliţişti de la Serviciul Permise auto din cadrul Prefecturii Sibiu, potrivit News.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, în perioada iunie 2025 - octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, a pretins şi, uneori, a primit diferite sume de bani, cuprinse între 100 de lei şi 1.500 de euro, cu titlu de preţ al influenţei, promiţând în schimb cumpărătorilor de influenţă că, fiindu-i cunoscuţi poliţiştii din cadrul Instituţiei Prefectului - S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu şi cei ai S.P.C.E.P. Sibiu, va interveni şi îi va determina pe aceşti funcţionari publici cu statut special să procedeze la emiterea cu celeritate a certificatelor de înmatriculare ale unor autovehicule sau a cărţilor de identitate emise unor persoane ori să dispună acordarea calificativului «Admis» cu prilejul susţinerii probei practice a examenului de dobândire a permisului de conducere", au transmis procurorii.

De asemenea, aceştia au mai constatat că acelaşi bărbat, în perioada iunie 2025 - octombrie 2026, a activat, în mod repetat, în calitate de complice a şapte agenţi de poliţie din cadrul Instituţiei Prefectului - S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu şi S.P.C.E.P. Sibiu.

„Acest făptuitor a realizat pretinderea şi apoi predarea conspirată către acei funcţionari publici cu statut special a unor sume de bani cuprinse între 50 de euro şi 2.000 de euro, primite anterior cu titlu de mită de la mai mulţi mituitori interesaţi de obţinerea permiselor de conducere, a cărţilor de identitate sau a certificatelor de înmatriculare. În final, în privinţa acestui bărbat, în vârstă de 57 de ani, s-a mai reţinut că acesta, fără a fi autorizat, a dat diferite sume de bani cu dobândă mai multor persoane din judeţul Sibiu, observându-se că repetabilitatea acordării acestor împrumuturi cu dobândă denotă o îndeletnicire a făptuitorului", au mai precizat procurorii.

Cinci dintre suspecţii arestaţi preventiv sunt poliţişti.