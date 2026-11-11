 Cinci polițiști din Sibiu, acuzați că luau mită pentru permise auto, cer să fie eliberați din arest | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cinci polițiști din Sibiu, acuzați că luau mită pentru permise auto, cer să fie eliberați din arest

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Cinci agenţi de poliţie din cadrul Serviciului de înmatriculări auto şi permise de conducere Sibiu, anchetaţi într-un dosar de trafic de influenţă şi luare de mită şi arestaţi preventiv de Tribunalul Sibiu, săptămâna trecută, au contestat decizia instanţei.

Mită
Mită la plic Foto: Adevărul

Cele şase persoane, între care cinci agenţi de poliţie din cadrul Prefecturii, reţinute săptămâna trecută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru săvârşirea a peste 170 de fapte de trafic de influenţă şi luare de mită pentru eliberarea de permise de conducere au fost arestate preventiv şi au contestat decizia Tribunalului Sibiu în acest sens.

Curtea de Apel Alba Iulia era aşteptată să ia o decizie, miercuri, cu privire la contestaţie, însă pronunţarea a fost amânată pentru joi, au declarat reprezentanţi ai instanţei.

Săptămâna trecută, miercuri, procurorii şi poliţiştii au făcut 14 percheziţii într-un dosar privind comiterea a peste 170 de infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, luare de mită, dare de mită şi complicitate la astfel de fapte de corupţie, precum şi a unei infracţiuni de camătă. Dosarul vizează fapte de corupţie ale unor poliţişti de la Serviciul Permise auto din cadrul Prefecturii Sibiu, potrivit News.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, în perioada iunie 2025 - octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, a pretins şi, uneori, a primit diferite sume de bani, cuprinse între 100 de lei şi 1.500 de euro, cu titlu de preţ al influenţei, promiţând în schimb cumpărătorilor de influenţă că, fiindu-i cunoscuţi poliţiştii din cadrul Instituţiei Prefectului - S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu şi cei ai S.P.C.E.P. Sibiu, va interveni şi îi va determina pe aceşti funcţionari publici cu statut special să procedeze la emiterea cu celeritate a certificatelor de înmatriculare ale unor autovehicule sau a cărţilor de identitate emise unor persoane ori să dispună acordarea calificativului «Admis» cu prilejul susţinerii probei practice a examenului de dobândire a permisului de conducere", au transmis procurorii.

De asemenea, aceştia au mai constatat că acelaşi bărbat, în perioada iunie 2025 - octombrie 2026, a activat, în mod repetat, în calitate de complice a şapte agenţi de poliţie din cadrul Instituţiei Prefectului - S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu şi S.P.C.E.P. Sibiu.

„Acest făptuitor a realizat pretinderea şi apoi predarea conspirată către acei funcţionari publici cu statut special a unor sume de bani cuprinse între 50 de euro şi 2.000 de euro, primite anterior cu titlu de mită de la mai mulţi mituitori interesaţi de obţinerea permiselor de conducere, a cărţilor de identitate sau a certificatelor de înmatriculare. În final, în privinţa acestui bărbat, în vârstă de 57 de ani, s-a mai reţinut că acesta, fără a fi autorizat, a dat diferite sume de bani cu dobândă mai multor persoane din judeţul Sibiu, observându-se că repetabilitatea acordării acestor împrumuturi cu dobândă denotă o îndeletnicire a făptuitorului", au mai precizat procurorii.

Cinci dintre suspecţii arestaţi preventiv sunt poliţişti.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
gandul.ro
image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
mediafax.ro
image
Legenda Rapidului, mărturie dură în ziua în care Dan Șucu a inaugurat baza de 6,5 milioane de euro: „Parcă e un blestem!”
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
digisport.ro
image
Ce se întâmplă dacă pică împărtășanie pe haine. Ce li se recomandă credincioșilor în această situație
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab
observatornews.ro
image
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
cancan.ro
image
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
newsweek.ro
image
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
prosport.ro
image
Dragoș Dolănescu, despre pensia din Costa Rica. Ce meserie are acum și cât estimează că va primi, comparativ cu România
playtech.ro
image
La ce capitol SuperLiga României surclasează Premier League și Serie A!
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Ce detalii se cunosc despre șoferul român reținut în Bulgaria după accidentul în lanț
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acord între Rusia și Ucraina după încheierea negocierilor! Cele două țări au bătut palma
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Ce alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc”
click.ro
image
Cum arată Toma, fiul lui Horia Brenciu, pe terenul de baschet. Ce performanță a reușit la doar 12 ani
click.ro
image
Bebeluș de 11 luni, îngropat de viu de propriul tată! A fost găsit în viață după 24 de ore
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Marlon Brando profimedia 0138162878 jpg
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
image
Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Ce alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc”

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood