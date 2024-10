Generalul (r) Dan Grecu avertizează că bruiajul GPS rusesc poate reprezenta un pericol pentru aviația civilă din România și amintește de războiul electronic declanșat de fosta URSS în timpul Revoluției. El îl contrazice astfel pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care dăduse asigurări că această problemă nu afectează siguranța zborurilor.

Decorat în două rânduri de americani, în Irak și Afganistan, generalul (r) Dan Grecu este doctor în științe militare și informații. Proaspăt numit președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, generalul Grecu a lansat un avertisment cu privire la pericolul pe care îl reprezintă bruiajul GPS rusesc asupra aviației civile, în special în sud-estul țării. Astfel, el îl contrazice pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care dăduse asigurări că această problemă nu afectează siguranța zborurilor.

Ce spun rapoartele

În schimb, generalul se arată de acord cu raportul publicat recent de OPS Group, un grup de analize OSINT, în colaborare cu instituții precum ministerul britanic al Apărării, NASA și experți israelieni în cybersecurity, care arăta că 90% din semnalele false de GPS concentrate în estul României provin din Crimeea și afectează aproape întregul trafic aerian care face legătura dintre Uniunea Europeană și Asia.

„Regiunea de informații legate de zbor București-România. Cadranul sud-estic al FIR (Flight Information Region, n.r.) înregistrează 90% din semnalele false, în zona dintre Brașov, București și Constanța. Afectează în special traficul avioanelor care fac tranzit între UE-Asia. Semnalele false indică în special Simferopol”, se arată într-un amplu raport publicat luna trecută, citat de Digi 24, la elaborarea căruia au participat experți în aviație, navigație aeriană, semnale GPS, dar și instituții precum Directoratul Național Cyber din Israel, ministerul britanic al Apărării, Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii (RAF), NASA sau US Space Command.

Totodată, conform acestui raport, în cazul României, un număr de 231 de zboruri au experimentat semnale false ale GPS-ului („spoofing”) numai în intervalul 15 iulie - 15 august 2024, conform raportului OPS Group.

La o întrebare adresată în Parlamentul României de deputatul Radu Moisin, ministrul Grindeanu a trimis un răspuns scris în care precizează că: „Din punctul de vedere al siguranței navigației aeriene, incidentele de tip pierderea semnalului GPS nu afectează siguranța zborurilor, pentru că în navigația aeriană se utilizează mijloace convenționale, puse la dispoziție de ROMATSA, iar acestea sunt reziliente la bruiajele semnalului GPS/CNSS...”

Cum sunt afectate avioanele civile

Generalul (r) Dan Grecu spune însă că aviația civilă poate fi afectată din plin de acest bruiaj și explică și în ce mod. „Federația Rusă folosește de mai mult timp această tehnică de bruiaj a semnalelor GPS. Aviația civilă e prima afectată, pentru că aceste acțiuni de bruiaj au ca rezultat faptul că împiedică avioanele să determine poziția corectă față de sol. S-au întâmplat astfel de lucruri, în special în zona statelor baltice, a Finlandei, a Poloniei, dar s-au resimțit influențele și la noi, în special în Dobrogea și în unele județe din sudul Moldovei”, explică generalul.

În opinia sa, este vorba de o formă de război hibrid declanșat de ruși, mai exact de o formă de război electronic. De altfel, rușii sunt considerați adevărați maeștri în războiul electronic. Acest lucru nu înseamnă însă, trebuie precizat, că România și Rusia se află în stare de război, iar războiul hibrid nu trebuie confundat cu cel convențional.

„De ce acest semnal? Este clar că este vorba de o formă de război hibrid. E o formă de război hibrid prin care ei încearcă să producă pagube de economice companiilor aeriene străine din țările pe care le consideră ostile. E un pericol și pentru avioanele care zboară deasupra României pentru că se pot întâmpla accidente, dacă sunt bruiate și își pierd orientarea”, adaugă el.

Războiul hibrid luat parcă din filmele SF

Însă rușii au și alte sisteme complexe de bruiaj, prin care afectează uneori inclusiv aparatura aviației militare sau a dronelor.

„Avantajul rușilor este că, pe lângă faptul că ei pot să folosească sistemul GPS, adică The Global Positioning System, care e folosit cam în toată lumea. În plus, ei mai au un sistem propriu, GLONASS. GLONASS e abrevierea numelui rusesc al unui sistem special, care, în traducere liberă, ar însemna sistemul global de navigare prin satelit. Rușii au un sistem propriu de sateliți, care fac ceea ce fac sateliții din rețeaua GPS, dar de regulă acționează mai mult în zona nordică, datorită poziționării în spațiu a sateliților. De altfel, primii lor sateliți din clasa URAGAN, așa se numeau la vremea respectivă, aveau o exactitate mai mare în zona nordică, în special. Asta și pentru că zona este deosebit de tranzitată de aviația comercială. Să spunem și că intensitatea bruiajului n-a fost constantă și că au fost perioade în care intensitatea era mai mare, după care s-a revenit la o situație oarecum normală, pentru ca în ultimele zile și săptămâni, din nou, să apară semnale că aceste acțiuni de bruiaj s-au intensificat”, mai explică generalul Grecu.

Aceste sisteme de bruiaj nu vizează avioanele militare și dronele. Pentru acestea, rușii folosesc alte sisteme de bruiaj, bazate pe tehnologii avansate.

Cum sunt bruiate dronele și avioanele de luptă

„Aviația militară are posibilități proprii de a evita acest bruiaj GPS. Pentru avioane militare și drone, au alte măsuri de război electronic. Un astfel de sistem de război electronic fie transmite semnale false care pot imita semnalul transmis de o țintă terestră și să ducă drona într-un loc în care nu există o țintă, ci există doar un emițător care simulează efectul unei ținte, sau, din contră, să o bruieze pe traiectorii astfel încât drona să nu mai fie capabilă să-și lovească ținta”, adaugă el.

Rușii au sisteme de bruiaj a dronelor militare și a avioanelor pe toată linia frontului din Ucraina.

„Aceste sisteme sunt, în funcție de distanța la care-și produc efectul, tactice, operative, și chiar strategice. Cele tactice care sunt pe linia frontului, de regulă, acoperă un front cu desfășurare undeva între 15 și maxim 30 de km. Și alea sunt folosite în special pentru dronele de tip CPV. Pentru dronele de dimensiune mare care au și obiectiv, au alte sisteme”, susține generalul Grecu.

El avertizează că rușii nu trebuie subestimați în această privință. La capitolul război electronic, rușii sunt mai evoluați în multe privințe și ca NATO, lucru recunoscut de unii dintre generalii occidentali. Generalul Dan Grecu nu uită că în 1989, în timpul Revoluției, sovieticii au declanșat un veritabil război hibrid împotriva României, în care s-au folosit sisteme de război electronic.

„Rușii nu trebuie subestimați sub nicio formă nici la acest capitol, iar NATO nu-i subestimează niciun moment. Vă amintiți ce s-a întâmplat la Revoluție? Militarii care sunt mai la vârsta mea să-și amintească doar ce s-a întâmplat în decembrie 89, când eram «asaltați» de avioane, de «o aviație necunoscută, teroristă» și am tras cu rachete și artilerie, dar până la urmă n-am găsit decât niște niște reflectoare care imitau o posibilă țintă. Noi am fost supuși, forțele armate au fost supuse un imens război electronic prin simularea unor acțiuni aeriene pe diferite direcții atât în jurul Bucureștiului, cât și în jurul Clujului și în multe alte zone. În realitate, cum bine se știe, nu avem niciun mijloc aerian care să fi fost identificat, distrus, lovit în acea perioadă”, își aduce mainte generalul Dan Grecu.

„Au evoluat enorm în 35 de ani”

El a explicat și cum funcționează unele dintre aceste arme utilizate în războiul electronic, dar a ținut să precizeze că acestea au evoluat enorm în ultimele aproape 4 decenii, de când rușii le-au folosit împotriva României.

„Sunt niște mijloace, sunt niște poliedre metalice de exemplu, unul din exemple, niște poliedre metalice care pot să fie purtate cu o dronă, cu un balon și care reflectă și simulează o ținte. Dar ele sunt mult mai multe. La ora actuală, tehnica a evoluat de 30 și ceva de ani, 35. Tehnica a evoluat imens, azi nici nu mai trebuie să trimiți acele poliedre reflectorizante pentru că pur și simplu se poate crea imaginea țintei prin mijloace radioelectronice. În prezent, există mijloace de război electronic prin care rușii pot ușpr să creeze impulsul magnetic care să dea semnale false în anumite zone”, încheie generalul Dan Grecu.