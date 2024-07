Ce măsuri vrea să ia ministrul Mediului după cazul tinerei ucise de urs la Bușteni: „Relocarea nu dă rezultate”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, are în vedere un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție pentru a reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați pentru prevenirea unor atacuri asupra oamenilor.

"Transmit condoleanțe familiei victimei. Nici nu-mi pot imagina prin ce dramă trec și le doresc multă putere în aceste momente dificile. Am fost informat și eu de această tragedie și într-adevăr, așa cum am spus-o și în trecut, eu cred că datoria pe care o avem este aceea de a proteja natura, de a proteja biodiversitatea, dar înainte de toate, să protejăm viața oamenilor, pentru că nimic nu este mai presus de viața umană. Din acest motiv, acum un an de zile, când am venit în minister, am înaintat un ordin care până la urmă reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați, că ăsta e cuvântul pe care ar trebui să-l folosim pentru prevenirea unor atacuri sau pentru intervenția în cazul în cazul unor atacuri”, a spus ministrul Mircea Fechet la antena3.ro.

Mircea Fechet: "Relocarea urşilor nu dă rezultate"

Potrivit ministrului, gestionarea problemei înseamnă fie ca urșii să fie împușcati, fie eutanasiați.

”Pentru că am constatat că metoda relocării pe care o tot aplicăm nu dă niciun fel de rezultate. Și spun asta pentru că, astăzi, am discutat cu gestionarul fondului de vânătoare pe raza căruia s-a petrecut această tragedie, care mi-a spus că în ultimii ani de zile a relocat în alte județe, în alte fonduri cinegetice, în alte zone peste 100 de urși, doar din fondul respectiv de vânătoare.

Asta înseamnă că relocarea nu dă rezultate. Relocarea nu înseamnă decât că muți problema dintr-un județ în alt județ, dintr-un oraș în alt oraș sau în fondul de vânătoare.

Am întrebat colegii și am contactat deja Agenția Națională pentru ANSVSA-ul să aflăm dacă suferea de vreo boală care a dus la acest comportament deviant, însă e cert că nu facem altceva decât să mutăm problema dintr-o parte într-alta.

Acest urs n-a mai fost mutat. Era un urs necrotaliat, se pare că nu a fost relocat din altă parte. Mi-au spus cei cu care am discutat deja că era o femelă fără pui, deci nu putem suspecta că a încercat să-și apere puii, așa cum s-a întâmplat în alte tragedii, însă aștept încă informații", a spus la Antena 3 CNN, ministrul Mediului Mircea Fechet.

Ministrul a mai spus că va propune Academiei Române un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție, similar cu cel de anul trecut pentru 500 de exemplare.

”E adevărat că astfel de tragedii se pot întâmpla chiar și în situația asta și în același timp am să propun colegilor din minister și am să vin foarte repede cu un proiect de lege pe care l-am mai în enunțat, care nu spune altceva decât că un urs care se apropie la o distanță pe care o s-o stabilim că-i un kilometru, că sunt doi kilometri de orice așezare umană e un urs care trebuie gestionat pentru că pune în pericol viața oamenilor”.

Cum a avut loc tragedia

O tânără de 19 ani a murit după ce a fost trasă de urs într-o râpă. Trupul victimei a fost recuperat, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. De asemenea, prietenul fetei este audiat, fiind martor la evenimentul tragic.

Animalul sălbatic care a atacat o tânără de 19 ani pe un traseu montan din apropierea stațiunii Bușteni, județul Prahov, a fost împușcat.

Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, a dezvăluit la Antena 3 CNN modul în care a avut loc tragedia. Potrivit sursei citate, tânăra era din Iași, însă locuia în Capitală, având și viză de flotant.

„Din informațiile pe care le avem, ursul a atacat-o pe tânără pe potecă, a tras-o în vegetația de lângă potecă și undeva în această vegetație a scăpat-o într-o prăpastie și a căzut acolo. Ursul a coborât după ea, iar persoana care a rămas în potecă și a văzut tot ce s-a întâmplat a sunat la 112 și de aici s-a declanșat acțiunea de recuperare sau de salvare.

Cei de la jandarmi au venit și au recuperat persoana care a rămas în potecă, iar colegii mei au coborât jos în prăpastie, unde din păcate, leziunile pe care le avea victima erau incompatibile cu viața.

S-a încercat extragerea trupului cu elicopterul, dar valea era foarte îngustă, nu s-a putut face trolierea, iar colegii mei, au fost 12 salvamontiști, au fost acolo și au început coborârea terestră, coborâre care s-a terminat în urmă cu câteva minute.

Ursul a fost tot timpul în apropiere, probabil a considerat că este prada lui sau trofeul și a încercat să-l recupereze. Nu i-a atacat pe colegi, dar aceștia au strigat, și-au făcut simțită prezența și n-au avut probleme.

Probabil specialiști în domeniu pot să ne spună ce se întâmplă cu animalele, de au un asemenea comportament. Ursul poate fi turbat, se poate îmbolnăvi de această boală și poate să acționeze neprevăzut. Poate din cauza căldurii.

Nu cred că el a fost surprins în potecă de victimă și luat pe neașteptate, pentru că ei au niște simțuri foarte bune și cu siguranță simțeau persoana de la distanță. Deci nu avem foarte multe informații, dar probabil cineva va studia ce s-a întâmplat sau care e comportamentul animalelor în această perioadă și va identifica ce s-a întâmplat.

Este regretabil, e un traseu circulat de turiști, este păcat că animalele s-au învățat, vin în preajma lui, dar sperăm că se vor lua măsurile necesare și turismul montan se va putea desfășura în siguranță”, a spus Sabin Cornoiu.