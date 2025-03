Bolojan, întrebat dacă „a furat un camion” în Germania: „Se aruncă astfel de mizerii și afli lucruri despre tine pe care nu le știai”

Președintele interimar Ilie Bolojan a răspuns unui fake-news care circulă pe rețelele de socializare, potrivit căruia „ar fi furat în anii 90 un camion din Germania”.

„De când am ajuns președintele PNL am avut parte de un val de mizerii, iar una era că aș fi lucrat și furat un camion ca șofer în Germania. În anii 90 eram student. M-am înscris la una dintre facultăți din Timișoara. N-am lucrat niciodată în Germania, nu am nici carnet de tip C, de camion. Uneori afli lucruri despre tine pe care nu le știai, iar oamenii care nu te cunosc, nu știu ce ai făcut, cum să vă spun eu, își fac niște impresii total greșite”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Campania de fake news a continuat cu statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul din Piaţa Unirii, care ar fi fost înlocuită cu cea a Regelui maghiar Ladislau.

De altfel, Bolojan a povestit în cadrul emisiunii și despre o întâmplare recentă, în care a fost întrebat dacă statuia lui Mihai Viteazul din Oradea mai este la locul ei.

„Duminică, când eram acasă la Oradea, o femeie m-a abordat și m-a întrebat dacă statuia lui Mihai Viteazul este încă pe soclu. Sigur că este la locul ei. Astfel de dezinformări pot fi foarte frustante”, a mai spus președintele interimar.