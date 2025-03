Bolojan a explicat de ce nu candidează la prezidențiale: „A face gesturi de piroman politic înseamnă că nu înțelegi lucrurile din jurul tău”

Președintele interimar Ilie Bolojan a explicat de ce nu candidează la alegerile prezidențiale. El a subliniat că România „nu are nevoie de instabilitate” și că în calitate de președinte PNL a semnat un protocol de colaborare cu PSD.

„A folosi o conjunctură care te-ar avantaja pentru a face gesturi de piroman politic înseamnă că nu înțelegi lucrurile din jurul tău”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Întrebat dacă i s-a promis că va fi premier după alegerile prezidențiale, președintele interimar Ilie Bolojan a răspuns că „acest lucru nu s-a discutat în coaliție”.

Bolojan a subliniat că România „nu are nevoie de instabilitate” și că în calitate de președinte PNL a semnat un protocol de colaborare cu PSD.

„Chestiunea legată de candidaturi o vedem în derulare în aceste zile. Am explicat de două ori această situație. Înainte de a ajuns președinte interimar, eram președintele PNL și în această calitate am semnat un protocol de coaliție prin care stabileam un candidat comun. Această decizie de a stabili un candidat comun și de a evita certurile din coaliție cred că a fost un lucru bun. Gândiți-vă ce ar fi însemnat stabilitatea țării noastre, existau riscuri ca această coaliție să nu mai funcționeze. România nu are nevoie de o instabilitate guvernamentală pentru că ne va duce în risc economic. Una din condițiile de bază este să ai o guvernare stabilă”, a adăugat Ilie Bolojan.