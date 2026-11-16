 Avioane Craiova a predat primele două aeronave IAR-99 modernizate. Când va fi livrat al treilea avion | adevarul.ro
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Avioane Craiova a predat primele două aeronave IAR-99 modernizate. Când va fi livrat al treilea avion

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Compania Avioane Craiova a predat, luni, 16 noiembrie, primele două aeronave IAR-99 SM (Standard Modernizat), din programul care prevede modernizarea a zece avioane.

IAR-99
IAR-99 Foto: Facebook

Potrivit liderului sindical Victor Peța, o a treia aeronavă ar urma să fie predată până la sfârșitul lunii noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice, care trebuie să permită efectuarea zborurilor necesare, scrie Agerpres.

„Astăzi am predat două avioane și urmează ca până la sfârșitul lunii să mai predăm încă unul. Valoarea contractului este de 275 de milioane de lei. Programul continuă. Am beneficiat de o altă abordare și din partea ministerului, și din partea DGArm”, a declarat Victor Peța.

Liderul sindical a precizat că programul de modernizare nu a fost întrerupt, iar primele două aeronave IAR-99 Standard Modernizat au fost livrate.

„Noi am sperat că vom fi înțeleși, fiindcă până acum ceva timp nu am fost înțeleși. Dar comisia de recepție a lucrat și vineri, și sâmbătă, și duminică, iar astăzi au finalizat lucrările de recepție”, a afirmat Victor Peța.

Liderul sindical a evidențiat schimbarea de abordare din partea reprezentanților Ministerului Apărării și ai Direcției Generale pentru Armamente, în contextul continuării programului de modernizare a celor zece aeronave.

Contractul vizează modernizarea a zece avioane IAR-99, utilizate pentru pregătirea piloților militari.

Modernizarea urmărește actualizarea echipamentelor de bord și a sistemelor avionice, astfel încât aeronavele să poată fi utilizate în continuare pentru instruirea piloților, în condiții adaptate cerințelor actuale de pregătire.

Contractul pentru modernizarea a zece aeronave IAR-99 Standard, în valoare de 275 de milioane de lei fără TVA, a fost semnat în 2020 între MApN și Avioane Craiova. Programul vizează pregătirea piloților militari pentru trecerea la avioanele F-16 și menținerea capacităților de sprijin aerian.

Proiectul a înregistrat întârzieri, cauzate, potrivit companiei, de dificultăți în aprovizionarea cu echipamente și componente. Problemele au generat și penalități de aproximativ 3,62 milioane de lei, iar în februarie 2026 a fost executată parțial garanția bancară aferentă avansului.

Primele două aeronave au fost livrate, iar celelalte șapte ar urma să fie predate până la 31 decembrie 2027.

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