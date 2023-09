Aritmetica violului. Campanie care se vrea de informare bulversează populația

De la 1 ianuarie, nu toți minorii abuzați sexual vor mai fi apărați de lege. Astfel, va intra în vigoare noua reglementare privind consimțământul sexual, cu privire la care autoritățile fac o campanie agresivă la televizor, mulți dintre agresorii care azi pot fi condamnați vor scăpa.

Mulți agresori sexuali care atacă minori, și care acum sunt pedepsiți de lege, vor scăpa după ce modificarea din Codul penal privind consimțământul sexual va intra în vigoare la 1 ianuarie, atrage atenția judecătorul Cristi Danileț.

Cristi Danileț face referire la legea promovată prin mesaje transmise pe canalele radio/tv în care se afirmă că „actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, și se pedepsește cu închisoarea”.

„În principiu, legea este una bună. S-a dorit pedepsirea mai drastică a celor care profită din punct de vedere sexual de persoanele minore. Cu toate astea, sunt unele lacune în redactarea Legii 217 care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024. În primul rând avem acea diferență de cinci ani între partenerii sexuali, aleasă de legiuitor. Ce efecte are această diferență menționată în lege? Simplu, după ce legea va funcționa, un individ care are 18 ani și o zi și întreține relații sexuale cu o minoră de 13 ani și două zile nu va putea fi condamnat pentru că între cei doi diferența de vârstă este sub cinci ani. Acum, pe actuala legislație care mai este în vigoare până la sfârșitul anului, un astfel de individ poate fi condamnat și trimis la închisoare ani de zile pentru comiterea infracțiunii de «act sexual cu un minor». Deci, repet, după 1 ianuarie, un astfel de individ scapă, nu mai poate fi acuzat de nimic. Este chiar aberant! Avem o portiță de scăpare a acestor indivizi. Apoi, este o inepție să dai o lege prin care spui că e direct viol când un adult de 21 de ani se va culca cu o persoană de 15 ani, cu acordul acesteia. Oricum, textul este redactat deficitar. Nu reiese de nicăieri că e vorba de situaţia în care minorul își dă acordul. Totodată, mai este o problemă cu popularizarea noii legi printre cetățeni. Din campania care se face pe posturile TV nu se spune că noua infracțiune introdusă în Codul penal prin Legea 217 va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024. Practic, din anunț, oamenii înțeleg că legea este deja în vigoare. În principiu, legea a fost aprobată cu intenții bune, dar problemele de redactare sunt obligatoriu de corectat până la 1 ianuarie”, a precizat pentru „Adevărul” judecătorul Cristi Dănileț, fondatorul VedemJust, un ONG care promovează educația juridică și insistă pe combaterea abuzurilor sexuale și a drogurilor la minori.

Legea trebuie să fie foarte clară

Și psihologul Mihai Copăceanu atrage atenția că mesajul prezentat zilnic la radio şi la televiziuni în actuala formulare este neclar.

„Induce o tendinţă în sens invers şi anume dacă diferenţa este mai mică de 5 ani, actul nu este considerat viol. Când vorbim de fapte deosebit de grave precum infracţiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale, fapte care afectează în mod profund viaţa psihologică a unei persoane, avem nevoie de legi care să fie clare, fără urmă de interpretare, şi să conţină exprimări care să nu necesite explicaţii suplimentare. În realitate, ne confruntăm cu o serie de situaţii de infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale între persoane care au diferenţe mici de vârstă, situaţii care nu sunt raportate deloc la Poliţie, iar victimele suferă în secret, chiar și ani de zile, ceea ce provoacă şi o mai puternică suferinţă şi traumă. Studiile UNICEF indică faptul că începerea vieţii sexuale a fetelor este mai probabil să fie forțată dacă apare la vârste mai mici, când există o presiune și constrângere de la persoane de vârste apropiate şi este mai greu de opus rezistenţă. Adolescente care suferă în tăcere. În consecinţă, legea ar trebui să ofere o protecție suplimentară tinerilor care sunt sub 18 ani indiferent de diferenţa de vârstă”, a precizat Mihai Copăceanu.

Părinți trași la răspundere

Avocatul Adrian Cuculis este de părere că ar trebui făcute niște diferențieri.

„Probleme mari avem la vârstele foarte mici cum ar fi 10 sau 11 ani, în condițiile în care pentru claritate legiuitorul ar putea să stabilească o vârsta sub care indiferent de diferența de vârstă fapta respectivă să fie considerată ca fiind una de viol. Putem gândi că acea diferență de cinci ani să fie micșorată la maximum un an de zile când vorbim de minori sub 14 ani, în așa fel încât să existe o încadrare și pentru acest lucru, în schimb ar trebui aplicate măsuri serioase și pentru părinții care permit în cele din urmă asemenea situații. Oricum, în momentul în care discutăm despre actul sexual cu un minor sub 16 ani că este faptă de viol se are în vedere și situația în care o persoană mai mare ar trebui să protejeze de fapt pe cea mai mică și nicidecum să nu profite de starea ei de vulnerabilitate”, a precizat Adrian Cuculis.

Ce spune actuala lege

În prezent, legea penală prevede pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru cei care sunt acuzați de act sexual cu un minor între 13 şi 15 ani. „Fapta săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”, se mai arată în legea care mai prevede o serie de sporuri de pedepse dacă minorul este rudă în linie directă, frate sau soră, dar și dacă victima este în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului.

Care vor fi pedepsele de anul viitor

Legea 217 care intră în vigoare la anul viitor prevede că orice act sexual comis de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se va considera viol şi se va pedepsi cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, cu excepţia cazului în care diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte cinci ani.

Potrivit acestuia, „raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”. Fapta nu constituie infracţiune dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 5 ani, mai prevede actul normativ adoptat.

Mai mult, pedeapsa crește până la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă există mai multe circumstanțe agravante, adică dacă fapta a avut ca urmare vătămarea corporală, a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod sau fost săvârşită asupra unei femei gravide. Tot circumstanță agravantă este considerată și fapta în urma căreia victima rămâne însărcinată sau cea în care victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, cauzată de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic ori o situaţie de dependenţă. În fine, tot o pedeapsă de 15 ani de detenție riscă și autorii care și-au amenințat victimele cu o armă, dar și cei care i-au administrat acesteia fără ştiinţa sa sau împotriva voinţei sale, alcool sau orice substanţă care îi afectează discernământul sau controlul acţiunilor sale.