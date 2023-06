Este oficial. Actul sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol. Ce spun experții despre noua lege

O nouă lege prevede că actul sexual cu un minor care nu a împlinit 16 ani se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 12 ani cu o singură excepție, diferenţa de vârstă dintre parteneri să nu depăşească cinci ani.

Deputații au adoptat proiectul de modificare a Codului penal care prevede că orice act sexual comis de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se va considera viol şi se va pedepsi cu închisoarea de la 7 la 12 ani. Fapta nu constituie infracţiune dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte cinci ani, mai prevede actul normativ adoptat. Mai mult, pedeapsa crește până la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă există mai multe circumstanțe agravante, adică dacă fapta a avut ca urmare vătămarea corporală, a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod sau fost săvârşită asupra unei femei gravide. Tot circumstanță agravantă este considerată și fapta în urma căreia victima rămâne însărcinată sau cea în care victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, cauzată de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic ori o situaţie de dependenţă. În fine, tot o pedeapsă de 15 ani de detenție riscă și autorii care și-au amenințat victimele cu o armă, dar și cei care i-au administrat acesteia fără ştiinţa sa sau împotriva voinţei sale, alcool sau orice substanţă care îi afectează discernământul sau controlul acţiunilor sale.

Legea mai prevede că raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de către un minor cu un alt minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Sute de indivizi pot fi vizați de noua lege

Noua lege vine în contextul în care rata nașterilor la fetițe între 10 și 14 ani a fost de 10 ori mai mare în România față de media UE în 2021, potrivit Eurostat. Totodată, numărul bebelușilor născuți de mame sub 15 ani a fost mai mare în 2021 față de acum un deceniu, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Dintre tații cu vârstă declarată, 58% aveau sub 19 ani, iar 42% peste 20 de ani. Cea din urmă cifră scoate la iveală amploarea fenomenului violenței sexuale asupra fetelor, diferența dintre aceste minore și parteneri fiind de cel puțin șase ani în momentul actului sexual, deci din punct de vedere legal se încadrează perfect în portretul-robot al violatorului condamnat de noua prevedere penală.

În cifre seci, conform datelor INS, în 2021, 745 de nou-născuți aveau mame sub 15 ani, numărul lor fiind în creștere față de 2020 când 732 de bebeluși aveau mame sub 15 ani. În plus, în același an, 9% din întreruperile de sarcină au fost realizate de către fete între 15 și 19 ani.

Corecție, dar mai ales prevenție

Avocatul Adrian Cuculis consideră că înăsprirea pedepselor cu privire la infracțiunile de viol, dar mai ales stabilirea unui cadru legal extrem de precis în legătură cu infracțiunile de viol îndreptate împotriva minorilor pot crea pe viitor un cadru concret de pedepsire a faptelor și, mai mult, de prevenire a unor asemenea cazuri. „Dacă stăm să privim retrospectiv la modul în care legiuitorul a știut să-și facă treaba până acum vom observa că el este extrem de duplicitar, în sensul că în trecut legislația prevedea actul sexual cu un minor între 13 şi 15 ani, iar ulterior a fost modificat între 14-16 ani. Din punctul meu de vedere, orice fel de act sexual cu un minor ar trebui să fie considerat ca fiind infracțiune de viol. Și asta pentru că o persoană între 14 şi 16 ani se prezumă că ar avea discernământ doar în baza unei expertize și este clar că nu putea să-și dea consimțământul pentru a întreține raporturi sexuale. De observat este și faptul că nu este pedepsit actul sexual cu un minor dacă diferența dintre făptuitor și victimă nu depășește cinci ani, ceea ce se numește clauza Romeo și Julieta. Cu siguranță, odată cu modificarea legislativă, care poate să corecteze niște apucături, respectiv să prevină astfel de fapte, numărul mamelor minore sub vârsta aceasta periculoasă de 16 ani va scădea”, a precizat avocatul pentru „Adevărul”.

Profund impact emoțional

„România a înregistrat nepermis de multe cazuri de acte sexuale cu minori când autorii au scăpat nepedepsiți, nejudecați, iar victimelor nu doar că li s-au răpit dreptul la un proces echitabil și la o justiție dreaptă rămânând fără protecție în fața agresorilor, dar au suferit acuze, învinovățire și de multe ori li s-a indus o responsabilitate eronată față de agresiunea sexuală. În cazul minorilor, în majoritatea cazurilor, agresorul sexual este major, are autoritate asupra minorului, este persuasiv și manipulator și folosește metode de câștigare a încrederii, alteori oferă sau promite anumite recompense. Da, Codul penal trebuie să includă și situațiile agravante în care vorbim de folosirea forței, a armelor sau a amenințărilor, a situațiilor în care se consumă alcool sau există alte vulnerabilități”, atrage atenția și psihologul clinician Mihai Copăceanu.

El subliniază că victimele unor astfel de fapte experimentează trăiri cu profund impact emoțional de la teamă, anxietate, frustrare, neputință, umilire la simptome de depresie și anxietate. „În cazul consumului de substanțe psiho-active, victimele au pierderi de memorie și nu-și pot aminti circumstanțele și succesiunea evenimentelor. Categoric riscul unei sarcini nedorite este extrem de ridicat, în realitate, violatorul nu are în gând să folosească măsuri de protecție sexuală. Deci o altă suferință. Suferința psihică în cazul unui minor are impact puternic asupra psihicului minorului și asupra comportamentului său în funcție de o serie de factori subiectivi”, a precizat psihologul.