 ANAF n-a recuperat nici până acum suma de aproape un milion de euro de la Klaus Iohannis. Ce spune șeful instituției | adevarul.ro
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ANAF n-a recuperat nici până acum suma de aproape un milion de euro de la Klaus Iohannis. Ce spune șeful instituției

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Adrian Nica, șeful ANAF, susține că instituția va continua toate demersurile legale pentru recuperarea celor aproape 4,7 milioane de lei pe care fostul președinte Klaus Iohannis îi datorează statului, sumă reprezentând chiriile încasate pentru imobilul din Sibiu pierdut definitiv în instanță.

Procesul dintre ANAF și fostul președinte continuă
Procesul dintre ANAF și fostul președinte continuă Foto: Inquam Photos / George Călin

Într-un podcast realizat de Vlad Mercori, Adrian Nica a fost întrebat dacă statul mai are șanse să recupereze banii de la fostul șef al statului, după ce o încercare de instituire a sechestrului a fost respinsă de instanță.

Șeful Fiscului a afirmat că ANAF aplică aceleași reguli tuturor contribuabililor și că procedurile de recuperare sunt în continuare în desfășurare.

„Absolut în toate situațiile, indiferent de cum îl cheamă pe cel care ne datorează bani, facem toate demersurile și luăm toate măsurile, așa cum le-ai menționat, inclusiv încercarea de a pune un sechestru pentru a obține acești bani”, a declarat Adrian Nica.

Nica a precizat că litigiul se află încă pe rolul instanțelor și s-a arătat încrezător în poziția instituției: 

„Noi, cu situația în cauză, suntem în instanță, procesul este pe rol. Eu cred că apărarea va fi foarte bună. Nu vreau să fac pronosticuri, dar dacă n-aș fi crezut, n-aș fi inițiat procesul”.

„dacă nu aș fi crezu trebuie și poate să-și recupereze chiar și un leu,  aș fi inițiat astfel de acțiuni  ”

Șeful ANAF a subliniat că demersurile pentru recuperarea banilor au fost inițiate în timpul mandatului său și a insistat că instituția are obligația de a urmări orice creanță, indiferent de numele persoanei vizate.

„Dacă nu aș fi crezut că ANAF trebuie să-și recupereze chiar și un leu de la oricine, indiferent de cum îl cheamă, nu aș fi inițiat astfel de acțiuni”, a explicat oficialul.

Nica a transmis că obiectivul instituției rămâne recuperarea integrală a sumei:

„Vom face tot ce putem pentru a recupera fiecare leu.”

Întrebat dacă se teme că astfel de acțiuni ar putea avea consecințe asupra sa, Adrian Nica a admis că s-a gândit la acest aspect, însă spune că intenționează să meargă până la capăt.

Aproape un milion de euro ceruți de stat

Amintim că, anul trecut, Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF de a institui sechestru pe averea lui Klaus Iohannis, în vederea recuperării sumei de 4,7 milioane de lei datorate de familia Iohannis statului român. Hotărârea fusese pronunțată după doar două ore de deliberări, fapt care a stârnit nemulțumirea conducerii ANAF.

Ulterior, instituția a cerut strămutarea dosarului, invocând prevederile legale care permit mutarea unui proces atunci când există suspiciuni privind imparțialitatea instanței sau riscul unor presiuni locale.

„Admite cererea de strămutare”

Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea și a dispus ca dosarul să fie judecat la Tribunalul Hunedoara, menținând însă toate actele procedurale efectuate până acum.

„Tip solutie: Admis. Solutia pe scurt: Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă. Pronunţată astăzi 10.02.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Document: Încheiere de dezînvestire  10.02.2026”, se arată pe portalul Curții de Apel Alba Iulia 

Acțiunea ANAF vizează obligarea lui Klaus Iohannis la plata despăgubirilor reprezentând chiria încasată ani la rând pentru un imobil din centrul Sibiului, imobil pierdut ulterior în instanță , reintrat în patrimoniul statului.

Suma include și dobânzi și penalități calculate de un expert independent.

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