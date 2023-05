A murit Nelu Bălan, milionarul român care a fondat cel mai faimos restaurant de lux din New York

Nelu Bălan, milionarul roman care a deschis unul dintre cele mai cunoscute restaurante de lux din New York, a murit ieri. Anunțul a apărut pe rețelele de socializare, postat de fostul manechin Nelly Năstase.

„RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer”, a scris ea pe Facebook.

Potrivit Cancan, fratele milionarului a confirmat vestea. „Da, este adevărat. Aveam o relație foarte bună, extraordinară. Eu locuiesc în România, el în America, iar eu am fost o singură dată în America, dar ne mai întâlneam la Istanbul. Are o fată și un băiat acolo. Venea să-i vadă și ne mai întâlneam acolo. Eu nu știu să fi avut probleme de sănătate. Avea o viață ordonată, echilibrată. Nu fuma, nu bea, nu chestii din astea”, a spus Ștefan Bălan, fratele milionarului.

Nelu Bălan, cunoscut în New York ca Nello, a început ca ospătar în Iași, apoi a emigrat în Statele Unite și a lucrat în diferite baruri și restaurante. Ulterior el și-a deschis propria afacere, pe care a condus-o timp de 25 de ani. Restaurantul lui Nello a devenit locul preferat al vedetelor și oameni de afaceri. În 2014 a vândut afacerea din cauza unor probleme cu Fiscul, după care a locuit atât la Roma, cât și la New York.

Restaurant celebru, clienți celebri

Restaurantul lui a fost considerat unul dintre cele mai scumpe din New York, iar vedete precum Charlize Theron, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger sau Kanye West.

Potrivit Libertatea, un capuccino costa 12 dolari, iar un platou ajungea chiar și la 600 de dolari. O porție de paste tagliolini cu unt și trufe albe ajungea la 275 de dolari, iar miliardarul rus Roman Abramovici, fostul patron al clubului de fotbal Chelsea, un obișnuit al restaurantului lui Nelu Bălan, a plătit 47.221 de dolari pentru un prânz, scria Huffington Post.

Deși criticii culinari nu i-au acordat cele mai bune recenzii, restaurantul era căutar de vedetele cu care patronul restaurantului s-a împrietenit de-a lungul timpului.