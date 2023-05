Romancierul britanic Martin Amis a murit la 73 de ani

Romancierul britanic Martin Amis a murit vineri, la reşedinţa sa din Florida, la vârsta de 73 de ani.

"A fost unul dintre cei mai apreciaţi şi comentaţi autori din ultimii 50 de ani", a afirmat instituţia prestigiosului premiu literar britanic.

Soţia sa, scriitoarea Isabel Fonseca, a declarat pentru The New York Times şi The Guardian că autorul romanelor "Money, Money" (Banii, 1984) şi "London Fields" (1989) a murit de cancer esofagian.

Moartea sa a survenit în ziua prezentării la Cannes a unui film inspirat din cartea sa "The Zone of Interest" (Zona de interes, 2014), care poartă acelaşi nume şi a fost regizat de Jonathan Glazer.

Având ca fundal lagărul de la Auschwitz, romanul spune povestea unui ofiţer nazist care se îndrăgosteşte de soţia comandantului lagărului de exterminare.

"Zona de interes" a fost termenul folosit de nazişti pentru a descrie zona de 40 de kilometri pătraţi din jurul lagărului de concentrare de la Auschwitz.

Născut în 1949 în Ţara Galilor, Martin Amis a redefinit literatura britanică de ficţiune a anilor 1980 şi 1990 cu stilul său întunecat şi usturător.

A scris printre altele o carte despre tragedia de la 11 septembrie 2001, intitulată "The Second Plane", reunind articole, nuvele şi eseuri.

Britanicul, care a scris mai mult de zece romane, a fost nominalizat de două ori la Booker Prize în 1991 pentru "Time's Arrow" (Sageata timpului) şi în 2003 pentru "Yellow Dog".

În anul 2000 a publicat "Experience", o autobiografie care s-a bucurat de aprecierile criticii şi recompensată cu James Tait Black Memorial Prize, iar în 2002 volumul "Koba the Dread" (Koba cel cumplit, 2000), despre comunismul secolului al XX-lea.

Martin Amis este autorul a trei volume de eseuri: "The Moronic Inferno and Other Visits to America" (1986), "Visiting Mrs Nabokov and Other Excursions" (1993) şi "The War Against Cliche" (2001), precum şi a două volume de povestiri, "Einstein's Monsters" (1987) şi "Heavy Water and Other Stories" (1998).

A colaborat la numeroase publicaţii, printre care Sunday Times, The Observer, Times Literary Supplement si New York Times.

The Times l-a desemnat în 2008 drept unul dintre cei mai mari cincizeci de scriitori britanici de după 1945.