50 de persoane evacuate în urma unor scurgeri de gaze la o stație GPL din Dâmbovița. Traficul a fost deviat

Un număr de 50 de persoane au fost evacuate, miercuri după-amiază, din cauza scurgerilor de gaze înregistrate la o staţie GPL din Corneşti, judeţul Dâmboviţa, traficul fiind oprit pe DN 1A şi deviat.

Scurgeri de gaze la o stație GPL Foto: ISU Dâmbovița

„Au fost evacuate un număr de 50 de persoane. Se va interveni cu o echipă specializată a operatorului economic pentru punerea în siguranţă a instalaţiei. Sunt asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.

Circulaţia rutieră a fost oprită pe DN 1A, la kilometrul 44, pe o distanţă de aproximativ un kilometru, în ambele sensuri de mers, pentru prevenirea oricărui incident.

„Traficul rutier este deviat după cum urmează: pe direcţia Ploieşti - Bucureşti, autovehiculele uşoare sunt redirecţionate pe DC 34A, iar cele de mare tonaj pe DJ 711E. Pe sensul Bucureşti - Ploieşti, circulaţia este deviată pe DJ 101G", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

Poliţiştii acţionează pentru dirijarea şi fluidizarea traficului rutier şi acordă sprijin pompierilor aflaţi la faţa locului, în vederea evacuării persoanelor din perimetrul de siguranţă, pe o rază de 800 de metri.

Intervenţia este în desfăşurare.