Viral pe Internet. Cum a reușit un profesor să explice elevilor regimurile politice cu exemple inedite din viața de zi cu zi

O lecție de economie predată de un profesor de liceu a ajuns virală pe internet. S-a întâmplat după ce dascălul a povestit pe Facebook modul în care le-a explicat copiilor doctrinele și ideologiile politice dar și felul în care acestea se reflectă în activitatea economică a unei țări. Mesajul a strâns sute de aprecieri și comentarii.

Liviu Drăghici, profesor de economie la Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” din Ploieşti, a oferit copiilor exemple interactive și ușor de înțeles folosind inclusiv exemple din sport. Modul inedit de predare a acestor concepte i-a ajutat pe copii nu numai să înțeleagă, ci și să nu uite niciodată ce înseamnă comunism, fascism, socialism, liberalism și ce presupun regimurile autoritare.

Pentru început profesorul a desenat o linie pe tablă, de-a lungul căreia a plasat doctrinele politice de la extrema stângă la extrema dreaptă: comunismul, socialismul, social democrația, liberalismul clasic, conservatorismul, naționalismul, libertarianismul și fascismul. Profesorul a explicat regimul comunist spunându-le elevilor să pună toate pixurile pe care le au pe catedră. Apoi, i-a anunțat că la începutul fiecărei ore vor primi alte pixuri dar pe care, la final, vor trebui să le returneze. Dascălul a explicat și ce înseamnă regimul fascist printr-un gest simbolic de acordare a unor privilegii elevilor cu ochi albaștri. De asemenea, profesorul a folosit exemple din box, sport practicat de unul dintre elevii săi, ca să explice conceptul de „lovitură de stat”:

„Toată lumea pixurile pe catedră. Începând de astăzi toată lumea va primi la ora de contabilitate câte un pix cu care să scrie și la finalul orei mi-l aduceți înapoi”, și-a început profesorul mesajul pe pagina sa de Facebook. Apoi a povestit că, deși nu le-a convenit deloc noua regulă elevii s-au conformat totuși. Profesorul a plusat însă: „Mâna sus cine are ochii albaștri”. Patru eleve au ridicat mâna, iar dascălul le-a promis câte o notă de zece. Așa, doar pe ochi frumoși. Moment în care rumoarea din clasă s-a transformat în revoltă. „Iar celorlalți care nu aveți ochii albaștri, la următoarea notă vă iau câte două puncte. Iar cine crede că nu e corect, sa iasă în față și îl ascult să vedem ce știe”.

Apoi, pentru a explica în termeni de ideologie politică deciziile pe care le-a luat, dacsălul a desenat pe tablă o linie de-a lungul căreia a plasat doctrinele politice. „Doctrinele și ideologiile politice au la bază pozițiile lor față de proprietatea privată, intervenția statului în economie, libertățile individuale, și alte aspecte politice și sociale”, a explicat el copiilor.

Principalele ideologii politice explicate pe înțelesul elevilor

Extrema stângă: comunismul. Propune abolirea proprietății private și instaurarea proprietății colective asupra mijloacelor de producție.Economia este planificată centralizat, iar egalitatea economică este obiectivul central. Exemplu: Uniunea Sovietică, China maoistă.

Stânga: socialismul. Susține o economie mixtă cu un rol major al statului în distribuția resurselor și reducerea inegalităților sociale. Accent pe servicii publice gratuite (sănătate, educație). Exemple: partidele social-democrate din Europa.

Centru-stânga: social-democrația. Combină elemente de capitalism cu intervenția statului pentru a asigura justiția socială. Promovează programe sociale și redistribuirea bogăției prin impozite progresive. Exemplu: Suedia, Norvegia.

Centru: liberalismul clasic. Pune accent pe libertățile individuale, drepturile omului și o economie de piață liberă. Rolul statului este minim, limitându-se la garantarea drepturilor și securității. Exemplu: SUA în perioada fondării.

Centru-dreapta: conservatorism moderat. Promovează tradițiile, valorile culturale și religioase, dar acceptă economia de piață și un stat limitat. Exemplu: Partidul Conservator din Marea Britanie.

Dreapta: naționalism economic. Accent pe protecționism economi0c, susținerea industriilor naționale și un stat mai puternic în controlul granițelor. Exemplu: Mișcări populiste contemporane.

Libertarianism: Promovează o libertate economică extremă, reducerea rolului statului aproape de zero, și un accent puternic pe drepturile individuale. Exemplu: Partide libertariene din SUA.

Extrema dreaptă: fascism. Susține un stat autoritar, naționalist, cu economie corporatistă controlată de stat și represiune politică. Exemplu: Germania nazistă, Italia fascistă.

Ultranaționalism: O variantă extremistă de naționalism, cu tendințe xenofobe, rasiste și intolerante. Exemplu: Grupuri neofasciste contemporane.

Asemănarea dintre o lovitură de stat și un meci de box

Profesorul a explicat ce înseamnă o lovitură de stat printr-un exemplu luat din sport, mai exact din box. El a cheat în fața clasei un elev care practică acest sport și și-a început demosntrația:

„Chiar dacă eram mai greu ca el, ii ajungeam doar pana la piept.

- Vreau sa va imaginați că ar avea loc un meci de box între mine și colegul vostru. Dar doar ne imaginăm.

Au izbucnit în râs iar colegul a zâmbit ștrengarește. Probabil în imaginația lui îmi cărase deja câțiva pumni.

- Cine credeți că va câștiga?

- Colegul clar, au răspuns ei în cor.

- Și cu toate astea, după o luptă strânsă, cu arbitri și observatori profesioniști îl înving la puncte.

- Haideți domnu' că n-are cum. Nu vă uitați cât e pe lângă dumneavoastră?

- Așa zice și el și solicită o rejudecare. Arbitri revăd meciul, analizează toate loviturile și ajung la aceeasi concluzie. Scorul e corect iar învingător sunt eu. Doar că la proba antidoping se dovedește că eu am consumat niște substanțe interzise care au rolul de a crește performanța. E normal să anulam rezultatul?

- Absolut. Păi ați trișat.

- Cum am trișat? Am avut arbitri și observatori în ring care spun ca am boxat corect.

- Da dar înainte v-ati creat niște avantaje.

- Și atunci de ce m-ați mai lăsat să urc în ring? De ce nu m-ati oprit înainte de meci? Că au mai dat și oamenii banii degeaba pe bilete.

- Păi n-am știut.

- Perfect. Consider că am răspuns la întrebare”.

Liviu Drăghici a lucrat opt ani într-o corporație înainte de a deveni profesor, în 2016. A studiat în paralel Management și Pedagogie, la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, urmând apoi un masterat în Management și unul în Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei. Deține o cafenea-bibliotecă și e cofondator al Asociației Ai Carte. În 2021 a fost desemnat profesor MERITO la gala pentru inovație în educație.