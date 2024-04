Unul dintre liderii mondiali în tehnologie și domeniul biomedical, în parteneriat strategic cu Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din Warwick, unul dintre liderii mondiali în domeniile tehnologie și biomedical, au semnat un acord de cooperare inter-universitară strategică. Accentul se va pune pe componentele legate de inovare în zona de tehnologie și biomedicală.

În perioada 17-19 aprilie 2024, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a primit vizita delegației Universității din Warwick (Marea Britanie, UW). Ambele universități fac parte din GUILD – organizația unora dintre cele mai importante universități de cercetare avansată din Europa (reseach-intensive/world-class universities - https://www.the-guild.eu/) și, de asemenea, sunt parteneri în cadrul Alianței Universităților Europene EUTOPIA (https://eutopia-university.eu/).



Cu prilejul acestei vizite, au avut loc discuții generale și tematice legate de multiplele axe de cooperare dintre cele două instituții partenere, cu un accent pe activitățile comune desfășurate în EUTOPIA și GUILD.



De asemenea, Rectorul Universității din Warwick, Prof. Stuart Croft, și Rectorul Universității Babeș-Bolyai, Prof. Daniel David, au semnat un acord de cooperare inter-universitarăstrategică care prevede organizarea unor programe de studii comune, consolidarea colaborării în variate domenii cercetare și dezvoltarea schimburilor de experiență privind modul în care cele două universități participă la dezvoltarea ecosistemelor din regiunile în care își desfășoară activitatea.

Accentul se va pune pe componentele legate de inovare în zona de tehnologie și biomedicale, domenii unde Universitatea din Warwick este una din liderii mondiali.

UBB, universitatea cu cel mai complex profil academic din țară

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (peste 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe).



De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților.

În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.).



Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.