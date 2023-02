Profesorul care și-a ajutat colegii să se adapteze învățământului online. Florin Tudose: „Există dorință de schimbare”

Zeci de mii de cadre didactice din toată țara au fost ajutate de un coleg în perioada școlii online pentru a pătrunde tainele tehnologiei. El consideră că soluția învățământului românesc constă în a avea profesori instruiți și elevi fericiți, dar și a crede mai mult în dezvoltare și modernizare.

Florin Tudose (46 de ani) a făcut școala generală în comunism și spune fără nicio reținere că nu regretă deloc sistemul de învățământ din acea vreme. Licențiat în Filosofie la Universitatea din București (2000), profesorul are experiență și în domeniul mass-media din perioada în care a lucrat la Radio Costinești și Radio Contact. Cariera didactică o începe la Constanța, la fostul Liceu Navrom, actualul Liceu de Marină, iar în anul 2008 se mută la București.

„După 10 ani petrecuți în Constanța, am plecat la București. Predau științe umaniste și cred că orice profesor trebuie să fie un bun ascultător, un mic actor și să aibă un dezvoltat simț al umorului. Mi-am propus să ajut la procesul de schimbare reală în educație și sper că vom face, împreună cu ceilalți colegi, cea mai importantă, inovativă și vie Asociație a cadrelor didactice de la noi“, spune profesorul pentru „Weekend Adevărul“.

Florin Tudose este pasionat de noile tehnologii, teatru și de construirea de relații sociale. Crede că fără profesori instruiți nu vom avea nici copii fericiți, nici părinți mulțumiți și niciun viitor. „Putem lucra zi de zi pentru a face un bine invizibil care să devină un viitor cert. Mereu am dorit să fiu un profesor apropiat de elevi, cu care să am o relație de amiciție, fără stresul generat de sistem“, mai spune acesta.

Rezistența la schimbare

În prezent, el este profesor de științe umaniste la Liceul „Benjamin Franklin“ din București și s-a făcut remarcat în perioada restricțiilor impuse de pandemia de SARS-CoV-2, când școala s-a desfășurat online. A fost momentul în care învățământul românesc a dat piept cu tehnologia, când a descoperit lipsurile, atât cele materiale, cât și cele profesionale. Marea problemă a cadrelor didactice, generată de pandemie, a fost adaptarea la condițiile de lucru online.

În sprijinul profesorilor care au avut dificultăți în a folosi mijloacele virtuale de comunicare a venit Florin Tudose care, în mod voluntar și fără niciun fel de sprijin, și-a ajutat colegii să pătrundă în tainele platformelor, să învețe să predea pe Zoom, să-și facă site-uri sau bloguri, să-și facă lecțiile și prezentările online și multe altele.

A ajuns să adune în jurul său, în acești doi ani, peste 50.000 de profesori. A ținut cursuri și cu mii de candidați la posturile de directori de școală, în condițiile în care instituțiile îndreptățite în acest sens nu au oferit niciun suport concurenților.

„Există dorința de schimbare în rândul oamenilor. Am avut profesori aproape de pragul pensionării care au stat să învețe cum să lucreze online. Am avut comunități mici, de la sate, în care oamenii chiar au dorit să învețe să facă materiale video, prezentări. Mulți nu știau să deschidă calculatorul, să împartă ecranul în două“, spune acesta.

Florin Tudose este profesorul care, în urmă cu 12 ani, a realizat primul catalog online pe vremea când preda la un liceu din Constanța.

„După 12 ani, învățământul este tot la discuția aceasta: facem sau nu facem un catalog online? Bineînțeles că trebuie să-l facem. Nu e mai simplu să primești pe telefon informații despre copilul tău? Este o rezistență la schimbare teribilă“, explică el.

Inițiativele sale i-au atras, după cum se aștepta, și antipatii în rândul unor profesori care-l întrebau: „Da’ cine ești tu, domnule, să faci asta?“. Cu timpul, unii au înțeles că este un profesor ca și ei, care își dedică timpul și cunoștințele colegilor și, implicit, elevilor.

Învățământ fără dorință reală de schimbare

Totul a început în clipa în care a fost nevoit să predea de acasă din cauza restricțiilor sanitare. Profesorul de sociologie, psihologie, filosofie și logică s-a apucat singur să învețe să folosească diferite platforme și rețele sociale pentru a comunica cu elevii.

Apoi a început să-și ajute colegii din toată țara, să-i învețe și pe ei cum să folosească tehnologia în actul de predare. Spune că mulți profesori au învățat în pandemia aceasta, s-au structurat, au căutat și s-au readaptat. Dar, mai sunt destui neadaptați, care refuză să facă o schimbare.

„Învățământului românesc îi lipsește dorința reală de a se schimba, de a se moderniza și de a evolua. O schimbare reală, nu cursuri formale făcute doar pentru că trebuie puse la un dosar. Nu. Să învețe ceva practic. Faptul că nu avem fonduri este doar o scuză, o tabletă sau un telefon mobil are acum orice profesor“, crede Florin Tudose.

Elevii ar fi marii câștigători ai acestei schimbări reale. Profesorul spune că tinerii sunt mai mult cu mintea deschisă când vine vorba despre tehnologie și, dacă este folosită în actul de predare, sunt încântați.

„Eu am făcut lecții pe Instagram, YouTube și alte rețele. Am avut peste 50 de elevi care au dat BAC-ul la sociologie și toți l-au luat într-un liceu cu doar două clase de Uman. Putem folosi tehnologia pentru a preda și este ușor de folosit. Asta am prezentat eu în cursurile mele – chestiuni concrete, nu am bătut câmpii“, adaugă acesta.

Profesori instruiți, elevi fericiți

Acum, învățământul românesc a revenit la situația de dinainte de 2020. De aceea, Florin Tudose vrea să continue ceea ce a început în cei doi ani marcați de sistemul online și a înființat Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!“ care a fost lansată oficial la mijlocul lunii decembrie.

„În cei aproape doi ani de «meet și zoom» am prezentat peste 100 de cursuri online care au ajuns la peste 50.000 de profesori din România și din Republica Moldova. Le-am arătat cum se lucrează în Canva, Wordwall, Storyjumper și alte zeci de aplicații, cum să își facă site, blog, podcast, cum să creeze resurse atractive pentru elevi şi părinți. Acum am decis să oficializăm aceste idei de schimbare prin înființarea unei Asociații inovative“, explică profesorul.

Asociația își propune să ofere cursuri atractive pentru fiecare dintre cele trei entități care au nevoie de instruire permanentă. Vor organiza conferințe, simpozioane, mese rotunde, ore gratuite de pregătire, cursuri de formare cu sau fără credite, vor avea filiale organizate de profesorii dornici să se implice și să aducă o schimbare pe plan local, conform devizei: „Fii profesor instruit, de copii vei fi iubit și de părinți prețuit!“.

Membrii asociației vor avea și un site gratuit dedicat – profesorii.ro –, unde vor dezvolta în timp o platformă care le va permite să creeze materiale, teste, să aibă blog propriu sau să organizeze concursuri cu elevii. Asociația va sta departe de orice influență (finanțare) politică sau guvernamentală și se va baza pe aportul celor care vor deveni membri. „Consider că este nevoie de stabilirea unei comunicări reale între cei trei actori implicați in actul educațional“, conchide profesorul Florin Tudose.